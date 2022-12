Tampereen kokoomus antoi varoitukset kahdelle – Pikkujoulun jatkoilla tapahtunutta häirintätapausta puitiin maanantaina, näin häirintäkohuja kommentointiin

Kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmä järjesti maanantaina ylimääräisen kokouksen. Kokouksessa käsiteltiin perjantaina pikkujoulujen jatkoilla tapahtunutta häirintätapausta.

Aamulehti

Kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmä järjesti ylimääräisen kokouksen maanantaina illalla. Ylimääräinen kokous järjestettiin alun perin Tampereen kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Anne-Mari Jussilan sunnuntaisen eroilmoituksen takia.

Jussilan mukaan päätöksen taustalla on tapa, jolla Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajasta ja kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtajasta Ilkka Sasista ilmitulleita epäiltyjä häirintätapauksia on ryhmässä käsitelty.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Kalervo Kummola kertoo Aamulehdelle, että maanantaina illalla puoli kahteentoista asti kestäneen kokouksen pääaiheeksi nousi kuitenkin viikonloppuna ilmi tullut uusi väitetty häirintätapaus.

Kummola kertoo, että häirintätapaus on tapahtunut viime perjantaina järjestettyjen kaupunginvaltuuston pikkujoulujen jatkoilla.

Kummola on vähäsanainen tapauksesta, mutta kertoo että toinen tapauksen osapuolista on kokoomuksen kaupunginvaltuutettu. Hän sanoo, että asia on selvitetty ja asianosaisten kanssa on sovittu, että nimiä ei kerrota julkisuuteen. Kummola kertoo antaneensa maanantaina asiasta varoituksen kyseiselle valtuutetulle.

Kummola antoi kokouksessa varoituksen myös Ilkka Sasille. Kummola kertoo, että Sasille annettiin varoitus siksi, että hän on toiminut puolueen periaatteiden vastaisesti.

”Kokoomus ja kokoomuksen valtuustoryhmä eivät hyväksy minkäänlaista häirintää. Toivon varoitusten muistuttavan, että jokaisen on toimittava kokoomuksen arvoja kunnioittaen ja kannettava vastuu omasta toiminnastaan”, Kummola sanoo kokoomuksen tiistaina aamupäivällä lähettämässä tiedotteessa.

Maanantaina kokouksessa käsiteltiin myös varapuheenjohtajakysymyksiä Anne-Mari Jussilan ilmoitettua erostaan varapuheenjohtajan tehtävästä. Kokoomus tiedotti, että henkilövalintoihin palataan tammikuussa.

”Valitettava tapaus”

Pirkanmaan kokoomuksen puheenjohtaja ja Tampereen apulaispormestari Aleksi Jäntti pitää viikonloppuna ilmi tullutta häirintätapausta valitettavana. Jäntti sanoo, että kommentoi tapausta Aamulehdelle Pirkanmaan kokoomuksen puheenjohtajan roolissa.

Jäntti näkee, että maanantaina käyty keskustelu pikkujoulujen jatkoilla tapahtuneesta häirintätapauksesta oli avoin ja ratkaisuhakuinen. Jäntin näkemyksen mukaan viime perjantainen epäilty häirintätapaus sekä Ilkka Sasiin liittyneet epäilyt on käsitelty loppuun.

”Niitä ei ole mielestäni enää tarvetta käydä läpi. Minulla on sellainen tuntuma eilisestä kokouksesta ja lopputulemasta, että asiat ovat saaneet päätepisteen.”

Jäntti kokee myös, että ryhmä on toimintakykyinen kohuista huolimatta.

”Toimintakyky on hyvä ja eilinen kokous osoitti sen, että pystymme päätöksentekoon sekä avoimeen ja kriittiseen keskusteluun. Toivottavasti voimme nyt katsoa enemmän eteenpäin kuin taaksepäin”, hän sanoo.

Jäntin arvion mukaan kohuilla ei ole merkittävää negatiivista vaikutusta kevään eduskuntavaaleihin.

Nimeä ei kerrota

Kummola kertoi Aamulehdelle, että asianomistajien kanssa on sovittu, ettei nimiä kerrota julkisuuteen.

Mutta miksi näin on linjattu, vaikka häirinnyt henkilö on merkittävässä poliittisessa asemassa?

Jäntti sanoo, että yksi syy, miksi nimeä ei kerrota julkisuuteen liittyy puolueen eettisiin ohjeisiin, jossa pyritään suojelemaan uhria.

”Tämä liittyy siihen kokonaisuuteen samalla tapaa kuin Sasin tapauksessa, jossa asianosaisia ja heidän henkilöllisyyttään on suojattu”, Jäntti sanoo.

Lue lisää: Anne-Mari Jussila eroaa Tampereen kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajistosta, syynä häirintätapausten käsittely – Kummola ja Kostiainen kiistävät väitteet

Lue lisää: Naiset kertovat Ilkka Sasista – Huhumylly estää eduskuntavaali­ehdokkuuden, tästä on kyse

Täydennetty 13.12.2022 kello 1126: Lisätty tiedotteesta Kalervo Kummolan kommentit.

Täydennetty 13.12.2022 kello 11.30: Lisätty tieto, että kokoomus palaa henkilövalintoihin tammikuussa.