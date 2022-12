EU-parlamentti aloittaa sisäisen tutkinnan lahjusskandaalista

Oikeuslähteiden mukaan Qatarin epäillään lahjoneen europarlamentaarikkoja. Korruptiovyyhti puhuttaa tänään parlamentin täysistunnossa.

Ateena/Bryssel/Strasbourg

Euroopan parlamentin puheenjohtaja Roberta Metsola ilmoittaa, että parlamentti aloittaa oman sisäisen tutkintansa viikonlopun aikana puhjenneesta korruptioskandaalista.

”Mitään ei lakaista maton alle. Me tarkastelemme kaikkea ja tutkimme, miten järjestelmämme voidaan tehdä entistä vedenpitävämmäksi”, Metsola lupasi maanantaina.

Puheenjohtaja sanoi parlamentin täysistunnossa, että sekä Euroopan parlamentti että Euroopan demokratia ovat joutuneet hyökkäyksen kohteeksi.

”Nämä ovat olleet urani pisimpiä päiviä. Minun on valittava sanani huolella, ettei meneillään olevalle tutkinnalle aiheudu haittaa. Joten jos raivoni, vihani ja suruni eivät sanoistani välity, tietäkää, että ne ovat läsnä, samoin kuin päättäväisyyteni varmistaa, että tämän talon täytyy vahvistua”, Metsola sanoi puheessaan.

Metsolan mukaan asialla ovat demokratian viholliset, joille parlamentin pelkkä olemassaolo on uhka.

”Nämä pahantahtoiset toimijat, jotka toimivat yhdessä itsevaltaisten maiden kanssa, ovat väitetysti ottaneet aseikseen kansalaisjärjestöjä, ammattiyhdistysjärjestöjä, yksittäisiä ihmisiä, avustajia ja parlamentin jäseniä pyrkiessään painostamaan meidän päätöksentekoamme”, Metsola sanoi mainitsematta lahjusten jaosta epäiltyä Qataria nimeltä.

Metsola vakuutti, että parlamentti tekee täyttä yhteistyötä viranomaisten ja tutkinnan kanssa. Hän kehotti parlamentaarikkoja käyttäytymään hillitysti ja olemaan käyttämättä jupakkaa poliittisiin tarkoitusperiin.

”Aina tulee olemaan heitä, joille kassillinen seteleitä on riskin väärti. Tärkeintä on, että nämä ihmiset ymmärtävät, että he tulevat jäämään kiinni”, Metsola julisti.

Rahat jäihin Kreikassa

Kreikka ilmoitti aiemmin jäädyttäneensä EU-parlamentin kreikkalaisen varapuhemiehen Eva Kailin varat maassa.

Lue lisää: Kreikka jäädytti korruptiosta epäillyn EU-parlamentin puheenjohtajan Eva Kailin varat

Belgian syyttäjänvirasto kertoi viikonloppuna, että neljää epäiltyä vastaan on nostettu syyte EU-parlamentin korruptioepäilyyn liittyvässä tutkinnassa. Heidät otettiin kiinni Brysselissä. Kaili on oikeuslähteiden mukaan yksi syytetyistä, ja hänen ja toisen parlamentin jäsenen koteihin on tehty kotietsinnät.

Nelikkoa epäillään rahanpesusta, osallistumisesta rikollisjärjestön toimintaan ja korruptiosta.

Kaili on yhdistetty epäilyihin, jonka mukaan Persianlahden valtio olisi maksanut lahjuksia vaikuttaakseen EU:n politiikkaan. Oikeuslähteiden mukaan kyseessä olisi Qatar, joka isännöi parhaillaan jalkapallon MM-kisoja.

Kreikan rahanpesun vastaisen viraston johtaja kertoi maanantaina, että varojen jäädyttäminen koskee myös Kailin sukulaisia ja koskee muun muassa pankkitilejä ja yrityksiä.

Sosialistien europarlamentaarikko Kaili, 44, menetti epäilyn myötä valtaoikeutensa ja velvollisuutensa parlamentin varapuhemiehenä. Kailin vastuualueena ovat olleet muun muassa parlamentin suhteet Lähi-itään. Hän on kuitenkin edelleen europarlamentaarikko.

Qatar on kiistänyt osallisuuden lahjontaan

Kotietsinnöissä on löytynyt syyttäjien mukaan ainakin 600 000 euroa käteistä rahaa.

Syytösten mukaan Qatar olisi lahjonut eurooppalaispoliitikkoja vaikuttaakseen EU:n politiikkaan ja maan imagoon EU:ssa. Kaili esimerkiksi on puhunut julkisuudessa myönteiseen sävyyn Qatarissa tehdyistä työlainsäädännön uudistuksista. Qatar on kiistänyt jyrkästi osallisuuden lahjontaan.

Maakaasulla rikastunut Qatar on saanut paljon kielteistä julkisuutta käynnissä olevien jalkapallon MM-kisojen tiimoilta. Huomiota on saanut esimerkiksi MM-stadionit rakentaneiden siirtotyöläisten kohtelu.

Yksi Qatarin poliittisista tavoitteista EU:ssa on ollut saada qatarilaismatkustajille viisumivapaus unionin alueelle. Metsola ilmoitti, että asia on pudotettu pois maanantaina alkaneen täysistunnon asialistalta.