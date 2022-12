Kun Suomi on samassa pörssisähkösuossa muun Euroopan kanssa, hintaan ei auta tällä hetkellä, vaikka tuulivoimalat toimisivat hetkellisesti ihanteellisesti. Sähkön riittävyyteen se vaikuttaa. Tiistaina sähkö maksaa korkeimmillaan yli 70 senttiä kilowattitunnilta.

Aamulehti

Maanantaina tuulivoimalat ovat tuottaneet Suomessa sähköä niin hyvin, että kaikkiaan Suomessa on tuotettu suuren osan päivästä enemmän sähköä kuin on kulutettu. Silti pörssisähkön hinta on ollut hyvin korkealla, enimmillään lähes 60 sentissä kilowattitunnilta. Tiistaina hinta kipuaa hetkittäin jopa yli 70 sentin.

Fingridin markkinakehityspäällikkö Juha Hiekkala kertoo, että kulutus on ollut Suomessa maanantaina alkutalven ennätyslukemissa, korkeimmillaan yli 11 500 megawatissa. Kuluvan vuoden huippulukemat olivat Hiekkalan mukaan tammikuussa, noin 13 500 megawattia.

Vaikka kulutus on nyt korkealla, tuotetun tuulivoiman suuri osuus vaikuttaa siihen, että sähköä on riittävästi saatavilla.

”Nyt oleva tilanne on siinä suhteessa hyvä, että ei ole erityistä huolta sähkökatkoista. Sen sijaan sähkön hinta on korkealla.”

Korkea hinta ei ole Hiekkalan mukaan pelkästään Suomen ilmiö. Maanantaina pörssisähkön keskihinta on Suomea kalliimpi esimerkiksi Keski- ja Etelä-Ruotsissa, Etelä-Norjassa sekä Baltian maissa.

”Suomihan on tällä hetkellä kokonaisuudessa katsottuna halvemman hinnan alue. Sen sijaan Pohjois-Ruotsin hinta on halvempi.”

Vaikka Pohjois-Ruotsissa sähkön ylituotanto on suurta, silti sähkön keskihinta maanantaina on lähes 30 senttiä kilowattitunnilta. Hiekkalan mukaan tällä hetkellä ei ole edellytyksiä siihen, että Suomen hinta laskisi alle Pohjois-Ruotsin hinnan.

Ratkaiseeko omavaraisuus ongelmat?

Vaikka Suomessa siis tuulee, se ei suoraan laske pörssisähkön hintaa. Hintaan vaikuttaa Hiekkalan mukaan erityisesti kaksi tekijää: kaasun saatavuuden epävarmuus Euroopassa ja se, että Ranskan ydinvoimaloista merkittävä osa on huollossa.

”Ranska on ollut perinteisesti Manner-Euroopan sähköntuottaja. Se vetää mannereurooppalaista sähkön hintaa ylöspäin.

Hiekkalan mukaan Olkiluodon uusi reaktori ja käynnissä olevat tuulivoimahankkeet johtavat siihen, että ensi vuoden lopussa Suomi on vuositasolla katsottuna sähköenergiassa omavarainen.

”Mutta yksittäisinä tunteina viedään paljon sähköä ja yksittäisinä tunteina tuodaan paljon sähköä. Se on sähköjärjestelmässä tyypillinen piirre.”

Voisiko Suomi irtautua sähköpörssistä ja tuottaa itse oman sähkönsä? Hiekkalan mukaan ei.

”Suomi tarvitsee sähköä naapurimaista. Olemme tällä hetkellä sähkön viejä, mutta jonakin toisena päivänä me tarvitsemme naapurimaiden sähköä. Olisi hyvin lyhytnäköistä, että silloin kun itsellä menee paremmin kuin naapurissa, niin jättäisi sähköä viemättä. Mitä jos kaikki tekisivät samoin?”