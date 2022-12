Lielahdessa taisteltiin senttejä vastaan, kun jättimäinen vedenkeitin hivutettiin sisään ahtaasta oviaukosta – Uusi lämmönlähde lämmittäisi jopa 20 000 omakotitaloa

Kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavalla sähkökattilalla pystytään tuottamaan yli puolet koko Tampereen sähkölaitoksen kesäajan kaukolämpökuormasta. Talvella se voi tyydyttää koko Lielanden-Lentävänniemen alueen kaukolämpötarpeen.

Aamulehti

Ajoneuvo lavetteineen on 22 metriä pitkä. Lavetin päällä on kyljellään lähes seitsemän metriä korkea sähkökattila, jonka halkaisija on reilut kolme metriä. Lastin kokonaisleveys kaikkine ulokkeineen on kolme metriä 30 senttiä. Korkeutta lavetin kanssa on reilut neljä metriä.

Tämä tarkoittaa sitä, että kuljettaja Patrik Öbergillä on pelivaraa vain parikymmentä senttiä ylhäällä ja molemmilla sivuilla, kun hän kohta peruuttaa lavetin sisään Lielahden voimalaitoksen hallin ovesta. Se ei kokenutta kuljettajaa hätkähdytä. ”Onhan se vähän tiukkaa, mutta kyllä siinä ihan riittävästi tilaa on, kun rauhallisesti ajaa.”

Patrik Öberg peruutteli säiliön tottuneesti sisään ahtaasta oviaukosta.

Öberg lähti matkaan Etelä-Norjassa sijaitsevasta Flekkefjordista viime viikon torstaina. Lielahteen hän saapui maanantaina aamulla puoli yhdeksältä.

Kun kaikki valmistelut on tehty, kello on 12.45 ja Öberg peruuttaa lavetin varmoin ottein ovenpieliä hipoen sisään niin, että kattilasta noin kaksi kolmasosaa on oviaukon sisäpuolella.

Sen jälkeen todellinen senttipeli vasta alkaa. Muutaman neuvottelutuokion ja monen mietteliään ilmeen jälkeen lavetti saadaan ajettua kattilan alta pois, kun kaksi nostolaitetta kannattelee kattilaa ilmassa. Väliä sähkökattilan alavatsan kahteen ulokkeeseen oli korkeinaan pari senttiä.

Nostotöistä vastanneen kuljetusliikkeen Juuso Janhunen (vas.), Rami Risku ja Matti Sundström pohtivat, miten operaatio toteutetaan.

Sähkölaitoksen siltanosturia operaation aikana käyttänyt Martti Kulman (oik.) ja nosturiauton puomia liikutellut Rami Risku järkeilevät, miten sähkökattila saadaan parhaiten nostettua pystyasentoon.

Sen jälkeen kattilaa aletaan sentti kerrallaan hivuttaa kohti kattoa hallin katossa olevalla siltanosturilla samalla, kun nostoauton puomi kannattelee kattilan alapäätä. Työ on todella tarkkaa. Kolhuja ei saa tulla.

Mikä? Sähkökattila Toiminta: Sähkökäyttöinen lämpökattila tuottaa sähköstä lämpöä kuumentamalla vettä jättimäisen vedenkeittimen tapaan. Käyttö: Sähkökattilan avulla tuotettua lämpöä käytetään kaukolämpöverkostossa. Sähkökattilan avulla voidaan muun muassa tasoittaa sähköntuotannon ja lämmönkulutuksen piikkejä. Missä: Saapui Tampereen sähkölaitoksen Lielahden voimalaitokseen maanantaina 12. joulukuuta. Parantaa läntisen Tampereen kaukolämmön toimitus- ja huoltovarmuutta. Valmista: Otetaan käyttöön tammi-helmikuussa 2023. Teho: Tuottaa maksimissaan kaukolämpöä 45 megawatin teholla. Mitat: Korkeus 6,7 metriä. Halkaisija 3,1 metriä. Tilavuus 25,7 kuutiometriä. Paino täydessä vesilastissa 40 700 kilogrammaa. Valmistaja: Parat Halvorsen, Norja.

Kattilassa erikoisvettä

Lielahden voimalaan maanantaina Norjasta tuotu laite on sähkökäyttöinen lämpökattila. Se on näinä epävakaina aikoina Tampereen sähkölaitoksen uusin ase taistelussa nousevia hintoja ja ilmastonmuutosta vastaan.

Sen lisäksi, että kattila tuo uuden lisän tuotantorakenteeseen, se auttaa korvaamaan fossiilisia polttoaineita hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan uusiutuvaa sähköenergiaa, erityisesti tuulivoimaa.

Kattila on kuumavesielektrodikattila. Vastaavia painekattiloita käytetään erityisesti teollisuudessa kuuman veden ja vesihöyryn tuottamiseen.

Matti Sundström kiinnittää nostoliinan koukkua.

Tampereella sähkökattilalla tuotetaan kaukolämpöä.

Tampereen sähkölaitoksen energian tuotannosta ja jakelusta vastaavan johtajan Paavo Knaapin mukaan kaukolämmön tuottamiseen kattiloita ei ole Suomessa vielä kovin monta käytössä.

Sähkökattilan ero tavalliseen vedenkeittimeen on, että siinä missä vedenkeittimessä veden kuumentavat vastukset, sähkökattilassa vastuksia ei ole.

Sähkökattilassa käytetään sähköä hyvin johtavaa erikoisvettä. Veden johtavuutta säädellään ruokasuolasta eli natriumkloridista (NaCl) valmistettavalla natriumhydroksidilla (NaOH).

Kattilassa oleva vesi kuumennetaan kattilan yläosassa 125-asteiseksi. Yläosassa säädellään myös kattilan tehoa veden pinnan korkeutta muuttamalla.

Yläosasta vesi tuodaan kattilan alaosaan. Sieltä vesi viedään putkea pitkin lämmönvaihtimeen, jonka kautta veden lämpöenergia siirretään kaukolämpöverkon veteen. Kun kattilan oman piirin vesi luovuttaa lämpöä kaukolämpöön, se jäähtyy 75 asteeseen. Paluuvesi kiertää takaisin kattilan yläosaan, missä se kuumenee uudelleen.

Sähkökattilasta tulee lämmönvaihtimella aina tasaisesti 125-asteista vettä. Kaukolämpöverkkoon lähtevän veden lämpötilaa säädellään lämmönvaihtimella veden virtausta säätelemällä.

”Kesällä veden lämpötila kaukolämpöverkossa Tampereella voi olla 70 astetta. Talvella lämpötila on 115 astetta”, Paavo Knaapi sanoo.

Sähkökattilaa hivutetaan sentti sentiltä pystyasentoon voimalaitoksen hallissa. Sen jälkeen se lasketaan kiskojen päälle, joita pitkin se siirretään lopulliseen sijoituspaikkaan eli kuvassa pyöreän harmaan valun päälle.

Asennustöihin heti

Sähkökattila parantaa erityisesti läntisen Tampereen kaukolämmön toimitus- ja huoltovarmuutta. Tarpeen vaatiessa sähkökattilan tuottamaa lämpöä voidaan jakaa myös muualle kuin läntiseen Tampereeseen, esimerkiksi keskustan suuntaan tai vaikkapa Ylöjärven perukoille asti.

Kattilan asennustyöt voimalassa oli määrä aloittaa heti sen jälkeen, kun kattila oli saatu maanantaina nostettua paikoilleen. Käyttöön se on tarkoitus ottaa tammi-helmikuun vaihteessa 2023.

Lielahden voimalaitos valittiin sähkökattilan sijoituspaikaksi, koska siellä se voidaan sijoittaa jo olemassa olevan voimalaitoksen tiloihin eikä sitä varten tarvinnut rakentaa uutta rakennusta.

”Se oli yksi ratkaiseva avaintekijä, kun hankintaa lähdettiin suunnittelemaan”, Knaapi sanoo. ”Uuteen rakennukseen tehtäessä suunnittelusta laitteen käyttöönottoon menee helposti puolitoista, jopa kaksi vuotta. Nyt aikaa on tarvittu vain noin vuosi.”

Valmistelevat työt laitosrakennuksessa alkoivat kesällä. Rakennuksessa on tehty muun muassa sähkötöitä ja vahvistettu lattiarakenteita.

Rakenteiden vahvistaminen onkin tarpeen, sillä pelkästään itse kattila painaa 15 000 kiloa. Täydessä vesilastissa ollessaan painoa säiliöllä ja vedellä on yhteensä lähes 40 700 kiloa. Vettä kattilaan mahtuu 25,7 kuutiometriä. Se painaa 25 700 kiloa.

Sähkökattilan valmistaneen Parat Halvorsen -yrityksen asentaja Jan Tore Alsvik (vas.) selittää operaation kulkua sähkölaitoksen projektipäällikölle Janne Pajuselle. Alsvik jää Tampeelle avustamaan laitteiston asennustöissä ja palaa jouluksi kotiin.

Kattilalaitteiston putkistot lasketaan hallin ulkopuolelle asentamista odottamaan.

”Valmistelevat työt on tehty niin pitkälle, että kun kattila saadaan nyt nostettua sisälle, enää on tehtävä vain putkitöitä, kytkentätöitä sekä putkistojen ja sähkönsyöttöjen liittämistöitä.”

Toinen tärkeä Lielahden puolesta puhunut tekijä oli se, että alueelle pystytään toimittamaan riittävästi sähköä kattilan käyttämiseen. Kattilan teho on 45 megawattia ja se tarvitsee toimiakseen myös ison sähkötehon.

”Ei tällaista teollisen mittakaavan sähkökattilaa voi mihin tahansa sijoittaa. Sähköverkon alueella on oltava sellainen, että tarvittava määrä sähköä pystytään siirtämään. Lielahdessa nämä valmiudet ovat olemassa.”

Sähkökattilan 45 megawatin teho tarkoittaa sitä, että sillä pystyttäisiin tuottamaan yli puolet koko Tampereen sähkölaitoksen kesäajan kaukolämpökuormasta. Talvisaikaan kattila tyydyttäisi Tampereella Lielahden-Lentävänniemen alueen tai koko Ylöjärven alueen kaukolämpötarpeen.

Jos kattilaa käytettäisi täydellä teholla ympäri vuoden, tuotetulla energiamäärällä lämmittäisi noin 20 000 omakotitaloa, joiden vuosikulutus on 20 000 kilowattituntia.

Käynnistyy minuuteissa

Yksi sähkökattilan etu on, että se voidaan käynnistää nopeasti. Nollasta täyteen 45 megawatin tehoon päästään 15 minuutissa.

Näin kattila saadaan nopeasti käyntiin, kun sitä tarvitaan. Kattilaa voidaan käyttää esimerkiksi sähkön tuotantohuippujen ja lämmön kulutushuippujen tasaamiseen. Kattilaa pyritään käyttämään halvan pörssisähkön aikaan. Nopean käynnistämisen ansiosta kattilaa voidaan käyttää sähkön pörssihinnan tuntivaihtelujen sopivissa väleissä.

Tampereen sähkölaitoksen toukokuun 10. päivä julkistamassa tiedotteessa sanotaan, että Lielahden sähkökattilaa hyödynnetään erityisesti talvipakkasilla korvaamaan fossiilisia polttoaineita silloin, kun uusiutuvaa sähköä on runsaasti saatavilla.

Knaapin mukaan sähkömarkkinoilla eletään nyt kuitenkin niin poikkeuksellisia aikoja, että alkuun sähkökattilan käyttö painottuu enemmän kevääseen ja syksyyn, kun halpaa sähköä on useammin tarjolla.

”Sähkön hintaan vaikuttaa niin moni tekijä. Ajatus on, että halvoilla pörssisähkön tunneilla sitä käytetään. Toki tulevaisuudessa halpoja tunteja on todennäköisesti enemmän myös talvella, eli ei talvikäyttöä ole missään tapauksessa pois suljettu.”

Nykytilanteessa sähkökattilan polttoaineen eli sähkön hintaa verrataan muihin käytössä oleviin polttoaineisiin.

Esimerkiksi kesällä sähkölaitoksen kaukolämpö tuotetaan käytännössä Tarastenjärven Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ja Hervannan hakelämpökeskuksen tuotannolla.

”Kun kelit kylmenevät ja pakkanen kiristyy, kaukolämmön tuottamiseen tarvitaan myös maakaasua ja öljyä. Jos sähkö on halvempaa kuin seuraavana vuorossa oleva polttoaine, sähkökattilaa kannattaa käyttää.”

Mitään yksiselitteistä vastausta siihen, millaisella pörssisähkön hinnalla uutta kattilaa kannattaa käyttää, ei nykyisessä epävakaassa markkinatilanteessa ole Knaapin mukaan mahdollista antaa.