Presidentinlinnan itsenäisyyspäivässä oli kolme tuttua piirrettä, mutta kolme asiaa myös hämmensivät. Taas kerran juhlissa saatiin aikaan keskustelu etiketin mukaisesta pukeutumisesta.

Moni ensikertalainen kertoo itsenäisyyspäivän vastaanoton olevan haave, josta tuli totta. Tätä vuotta voisi ehkä nimittää ensikertalaisten vuodeksi. Paikalla oli paljon kutsuvieraita, joiden itsenäisyyspäivään Presidentinlinna on aiemmin kuulunut lähinnä television ruudulla.

Ensikertalaiselle suureen iltaan liittyy paljon stressiä ja jännitystä, mutta kun paikalle pääsee, kokemus on hämmentävän tuttu. Kokosimme kolme tuttua piirrettä ensikertalaiselle ja kolme hämmennystä aiheuttanutta yksityiskohtaa.

Kolme tuttua

Rakkaat rutiinit. Tänä vuonna kättelyn vaihtoehdoksi tarjottiin nyökkäämistä. Lopulta nyökkäykset jäivät harvalukuisiksi, sillä tiukkojen koronarajoitusten jälkeen suurin osa palasi mielellään vanhaan kättelyrutiiniin. Itsenäisyyspäivän vastaanotto jatkuu vanhassa muodossaan kättelyjonona – niin paikan päällä kuin televisiossakin.

Adjutantit tarjoilivat presidenttiparille käsien desinfiointiainetta kättelyn lomassa.

Tutut kävijät. Vaikka ensikertalaisia on paljon, mukana on myös lukuisia ihmisiä, jotka ovat olleet useita kertoja juhlissa. Osa on ollut jopa useita kymmeniä kertoja, ja jopa ensikertalainen tunnistaa heidät helposti.

Pirkanmaalaisia kansanedustajia puolisoineen asettui yhteiskuvaan kesken juhlahumun. Monet kansanedustajista ovat olleet lukuisia kertoja juhlissa.

Kierrätetyt asut. Tänä vuonna teemana oli vanhojen asujen uusiokäyttö, joten monella oli päällään asu, joka on jo aiemmin nähty Presidentinlinnassa. Uuden puvun ostaminen jokaiseen juhlaan ei enää ole tarpeellista eikä aina suotavaakaan.

Elisabeth Rehn pääsi kättelemään ensimmäisenä presidenttiparia. Rehn on tehnyt arvostetun uran kotimaisessa politiikassa ja rauhanvälityksen parissa. Rouva Jenni Haukiolla oli Japanin keisarin kruunajaisissa käytetty asu.

Juhlavat kukka-asetelmat koristivat Linnan huoneita.

Kolme hämmentävää

Muuttuva labyrintti. Tv-kuvissa ei välity, että Presidentinlinna on valtavan sokkeloinen, ja eri saleissa harhaillessa saa helposti kulumaan tunteja. Missä olikaan Valtiosali, missä Atrium, missä Ruokasali ja missä Peilisali? Oliko Goottilainen sali se, jossa annosteltiin Linnan kuuluisaa boolia, vai pitääkö mennä kirjastoon? Entä mitä oli Keltaisessa salissa? Pelkkä paikkoihin tutustuminen voi viedä leijonanosan ensikertalaisten juhla-ajasta.

Tarjoilupöydän antimet olivat runsaat ja tekivät hyvin kauppansa.

pukukoodin vaatimukset. Tänä vuonna huomiota herätti Suomen kansallisbaletin Atte Kilpisen pinkki frakki, joka rikkoi monien mielestä tumman puvun etikettiä. Sen saama huomio kuitenkin kertoi, että puku oli myös pidetty ja sitä kautta monen suomalaisen silmissä hyväksytty rikos tiukkaa etikettiä vastaan.

Ensikertalaisen näkökulmasta kerrottakoon, että tiukasti pukukoodissa pitäytyminen vaatisi paljon tiedonhakua ja uusien tavaroiden ostoa. Naisilla hiukset tulisi olla kiinni, iltalaukussa ei saisi olla koskaan pitkää hihnaa, kenkien ja laukun tulisi olla samansävyiset ja korujen arvokoruja. Näillä kriteereillä pukukoodin rikkojia olisi löytynyt monia.

Presidenttipari astui tuttuun tapaan ensimmäisenä tanssiparketille.

Tulevaisuudessa lienee myös syytä esittää kysymys: onko tiukassa pukukoodissa tarpeen pitäytyä, jos esimerkiksi arvokorujen sekä uusien kenkien ja laukkujen hankkiminen sulkisi pois ne kansanedustajia pienipalkkaisemmat osallistujat, jotka muutoin ovat kutsunsa ansainneet? Tänä vuonna ilmaiset meikit ja kampaukset terveydenhuollon ammattilaisille olivat hyvä päänavaus siitä, pitääkö kaikkien kustantaa etiketin mukainen ulkoasu itse.

Odottelusta selfieihin. Käsi ylös kaikki ne ensikertalaiset, jotka ottivat kuvan Presidentinlinnassa ja jakoivat sen sosiaaliseen mediaan. Puhelinten läsnäolo on Linnan juhlissa niin olennainen osa juhlintaa, että kukaan ei pian usko, että olet ollut paikalla, jos siitä ei ole kuvatodisteita sosiaalisessa mediassa. Syy selfieiden ottamiseen on yleensä se, että juhlissa on paljon odotusta: kättelyjonon päättymisen odottamista, tanssimisen odotusta ja ihan vain aikaa, jolloin on aikaa ottaa kuvia. Odottelu ei tv-lähetyksessä välity, sillä kamera seuraa tapahtumia eri puolilla Linnaa.