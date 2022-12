Pirkanmaalainen kansanedustaja sanoo hakeutuneensa tarkoituksellakin jutulle muiden mielenkiintoisten vieraiden kanssa.

Pirkanmaalainen Jukka Gustafsson (sd.) on Linnassa jo varsinainen konkari. Vierellä vaimo Virpi Gustafsson.

Aamulehti

Pirkanmaalaista kansanedustajaa Jukka Gustafssonia (sd.) voi jo hyvällä syyllä sanoa Linnan juhlien konkariksi. Tänä vuonna hän osallistuu juhliin 34. kertaa.

Gustafssonin mukaan parasta koko juhlissa on muiden vieraiden kohtaaminen.

”Olen Linnassa aina tavannut ja osin tietoisesti hakeutunut tapaamaan mielenkiintoisia kulttuurin jättiläisiä, kuten Vesa-Matti Loiri, Sofi Oksanen, Jari Sillanpää, Esko Salminen, Peter von Bagh, Jari Litmanen sekä tamperelaisia kuten Eila Roine, Gustafsson kertoi Aamulehdelle ennen tämän vuoden Linnan juhlia.

Rikkooko protokollaa?

Gustafsson osallistuu juhliin vaimonsa Virpi Gustafssonin kanssa.

Jukka Gustafsson kertoo, että ei ole varma, onko yksi hänen puvussaan olevista kunniamerkeistä ihan sääntöjen mukainen.

”Kunniamerkkieni joukossa on mukana Suomen kansanopistoyhdistyksen kunniajäsen -merkki enkä ole varma, onko se protokollan mukaista. Mutta koska pääosa elämäntyöstäni on liittynyt sivistykseen, kulttuuriin, koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön, niin kannan ja pidän merkkiä ilolla. Se on kullattu kuvio sinisellä pohjalla.”

Hän itse ei aio asettua ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleihin, mutta odottaa niitä silti jännityksellä.

”Ilmapiirissä on huolestuttavia piirteitä, pelkään että vaalikamppailu voi olla likainen ja populistinen.”