Peppi Konsteri kertoo yllättyneensä kutsusta Linnan juhliin.

Aamulehti

Keilaaja Peppi Konsteri edusti ylpeänä lajiaan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla. Konsteri juhli elokuussa keilailun naisten EM-kisoissa kultaa.

”Se on aika isokin homma, että keilaaja pääsi Linnaan. Mietimme, että 2013 on ehkä viimeksi ollut keilaaja täällä. On iso kunnia edustaa keilailua”, Konsteri kertoo Aamulehden haastattelussa.

Konsteri kertoo yllättyneensä kutsusta Linnan juhliin, vaikka presidentti Sauli Niinistö oli jo aiemmin muistanut häntä onnittelukirjeellä EM-kisojen aikaan.

”Oli se itselle aika yllätys, vaikka moni oli sitä mieltä, että kyllä sen kutsun on nyt pakko tulla sieltä.”

Linnan juhlien ensikertalainen juhli sinivalkoisessa mittatilaustyönä tehdyssä mekossa. Myös seuralaisen Jarmo Lahden asustus oli valittu sopimaan teemaan.

”Se oli selkeää, että lähdetään Suomen lipun väreissä. Suomen edustus on niin hieno asia, että halusin pukea sinistä ja valkoista. Mekon suunnitelmat muuttuivat monta kertaa ja paljon on tullut lisäosia. Iso kiitos Tiina Liimataiselle, jonka kanssa mekko suunniteltiin ja tehtiin nopealla aikataululla”, Konsteri sanoi.

”Itsenäisyys ei ole tullut helpolla. Kyllä siitä saa olla onnellinen ja kiitollinen, että meillä on itsenäinen Suomi.”

Konsterilla on illalle yksi selkeä toive.

”Jos täältä Paula Koivuniemi löytyy, niin Paulaa pitää käydä moikkaamassa. Hän on täti Mika Koivuniemelle, joka on tosi kova keilaaja. Minun käskettiin lähettää terveisiä.”