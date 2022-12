Sairaaksi itsensä tuntevia pyydettiin jäämään kotiin.

Linnan juhlissa presidenttipari desinfioi käsiään säännöllisesti kättelyn lomassa. Jonottajat saivat hetken odottaa vuoroaan aina, kun oli illan isäntäparin käsien desinfioinnin aika.

Terveysturvallisuudesta huolehdittiin muutoin tämän vuoden itsenäisyyspäivän vastaanotolla siten, että vieraita oli kutsuttu tavallista vähemmän. Kutsuvieraita pyydettiin jättämään osallistumatta, jos he tuntisivat itsensä sairaiksi, heillä olisi koronaan viittaavia oireita tai he olisivat hiljattain altistuneet koronavirukselle.

Kutsuvieraita pyydettiin myös tekemään koronapikatesti kotona ennen vastaanotolle saapumista.

Presidentinlinnan ilmanvaihtoa on tehostettu juhlan aikana, ja vierastiloihin on sijoitettu ilmanpuhdistimia ja käsidesiasemia. Myös kasvomaskeja on saatavilla.

Suomessa on todettu koko koronavirusepidemian aikana kaikkiaan 1,4 miljoonaa tautitapausta.

Lotat ja veteraanit kutsuttiin Linnaan juhlimaan jo 1. joulukuuta, jotta heidän turvallisuutensa pystyttiin takaamaan mahdollisimman hyvin.