Ainakin nämä kaikki pirkanmaalaiset nähdään Linnan juhlissa tänä vuonna: ensikertalaisia, urheilijoita ja palkittuja

Tänä vuonna Pirkanmaalta on menossa itsenäisyyspäivän vastaanotolle monia ensikertalaisia. Aiempien vuosien tapaan juhliin on tulossa paljon menestyneitä urheilijoita, mutta tänä vuonna muistetaan myös koronapandemian aikana tehdystä työstä.

Suomi juhlistaa tänä vuonna itsenäisyytensä 105. vuotta. Itsenäisyyspäivän vastaanotolle Presidentinlinnaan on kutsuttu 1 300 henkilöä. Vastaanoton teema on tänä vuonna Itseensä luottava Suomi, mutta mukana juhlinnassa on myös kahden edellisen vuoden palkittuja ja kutsuttuja.

Kokosimme tähän artikkeliin kutsun saaneita pirkanmaalaisia. Ainakin heidät on kutsuttu:

Pirkanmaan kansanedustajat

Pirkanmaan kansanedustajista tunnetuin osallistuja lienee pääministeri Sanna Marin (sd.), joka osallistuu juhliin ensimmäistä kertaa pääministerinä.

Kansanedustajista ensimmäistä kertaa itsenäisyyspäivän vastaanottoon osallistuu Jari Kinnunen (kok.), joka nousi Tampereen pormestariksi valitun Anna-Kaisa Ikosen varaedustajana eduskuntaan. Toista kertaa juhliin ovat saaneet kutsun Veijo Niemi (ps.), Veikko Vallin (ps.), Jouni Ovaska (kesk.), Sakari Puisto (ps.) ja Iiris Suomela (vihr.).

Moni Pirkanmaan kansanedustaja osallistuu tänä vuonna mahdollisesti viimeistä kertaa Linnan juhliin, sillä ainakin Satu Hassi (vihr.), Veikko Vallin (ps.) ja Jukka Gustafsson (sd.) ovat ilmoittaneet, etteivät ole ehdolla ensi vuoden eduskuntavaaleissa.

Moni pitkän uran tehnyt kansanedustaja on ehtinyt osallistua Linnan juhliin useita kertoja. Pauli Kiuru (kok.) osallistuu 11:ttä kertaa, Arto Satonen (kok.) 17:ttä kertaa, Pia Viitanen (sd.) 26:tta kertaa ja myös Arto Pirttilahdelle (kesk.) kutsuja on kertynyt kymmenkunta. Eduskunnan pitkäaikaisille konkareille Hassille ja Gustafssonille on niin ikään kertynyt yli 30 kutsua Linnan juhliin.

Kutsun ovat saaneet myös Sari Tanus (kd.), Marko Asell (sd.), Ilmari Nurminen (sd.), Sami Savio (ps.) ja Sofia Vikman (kok.).

Anna Kontula (vas.) ei aiempien vuosien tapaan osallistu Linnan juhliin.

Pirkanmaan huippu-urheilijat

Urheilijoista Linnan juhlissa nähdään ainakin suunnistaja Venla Harju, joka edustaa seuratasolla Tampereen Pyrintöä. Harju on voittanut tänä vuonna muun muassa pitkän matkan Euroopan mestaruuden. Hänen lisäkseen Tampereen Pyrintöä edustava moniottelija Saga Vanninen on saanut kutsun juhliin.

Presidentinlinnassa nähdään myös keilailun tähti Peppi Konsteri, joka teki läpimurron aikuisten sarjaan juniorikeilaajana.

Myös nyrkkeilijä Mira Potkonen on kutsuttu juhliin.

Jääkiekosta paikalla lienee miesten MM-jääkiekkojoukkueen varakapteeni Marko Anttila, sillä Leijonat voitti kultaa Tampereella järjestetyissä MM-kisoissa. Myös naisten jääkiekkomaajoukkueen kapteeni Jenni Hiirikoski ja varakapteeni Petra Nieminen ovat pirkanmaalaislähtöisiä huippu-urheilijoita, jotka pelaavat molemmat tällä hetkellä Ruotsissa. Leijonat voitti tänä vuonna naisten jääkiekon MM-pronssia, joten heidät on mahdollisesti kutsuttu.

Olympiamitalisti, hiihtäjä Krista Pärmäkoski on kutsuttu Linnan juhliin, mutta hän jättää kisakauden vuoksi juhlat väliin.

Terveydenhuollon henkilökunta

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Taysin teho-osastolla työskentelevä kangasalalainen sairaanhoitaja Juha Kaperi on kutsuttu itsenäisyyspäivän juhliin. Terveydenhuollon työntekijöitä kutsuttiin juhliin jo vuonna 2021, mutta koronatilanteen kiristyessä juhlat peruttiin ja kutsut siirrettiin seuraavaan vuoteen.

Vuosina 2020–2022 palkitut henkilöt

Vuoden pakolaisnainen Lama Kourdi ja pakolaismies Aladdin Delli ovat tänä vuonna molemmat Pirkanmaalta ja saivat kutsun Linnaan.

Vuoden aikuiseksi vuonna 2020 valittu Onni Westlund kertoo myös saaneensa kutsun Linnan juhliin jo viime vuonna, mutta juhlat peruttiin. Westlund toimii lastensuojelun kehittämispäällikkönä Pesäpuu ry:ssä.

”Olen itse saanut Suomessa lastensuojelusta apua ja olen siitä kiitollinen, että Suomessa on järjestelmä, jolla pyritään auttamaan lapsia, nuoria ja perheitä. Minun ajatukseni itsenäisyydestä liittyvät ajatukseen siitä, että toivon, että Suomessa kaikki voisivat mahdollisimman hyvin”, Westlund kertoi Aamulehdelle tunnelmistaan ennen juhlia.

Vuoden professorina vuonna 2022 palkittu Jari Stenvall on myös kutsuttu juhliin. Hän sai kutsunsa ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Stenvall on erikoistunut hallinto- ja organisaatiouudistusten arviointiin, ja joukkoon mahtuvat kaikki tähänastiset sote-uudistukset ja niiden yritykset. Stenvall työskenteli myös valtioneuvoston nimittämässä Onnettomuustutkintakeskuksen riippumattomassa tutkintaryhmässä, jossa arvioitiin koronan alkuvaihetta.

Stenvall on iloinen ja onnellinen siitä, että tänä vuonna on kutsuttu ihmisiä, jotka ovat tehneet työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi vaikeina aikoina ja toiminnallaan edistäneet Suomen vahvuuksia.

”Kun nämä kriisiajat alkoivat, varmaan meistä aika moni ja itsekin mietin, miten voisi pieneltä osin auttaa Suomea ja suomalaisia selviytymään tästä tilanteesta. Siinä mielessä nyt tuntuu erityisen tärkeältä, kun Linnan juhlissa on nyt tämä teema”, hän sanoo.

Viran puolesta kutsuttuja karsittu

Presidentinlinnaan perinteisesti virkansa puolesta kutsuttuja on tänä vuonna vähemmän kuin aiempina vuosina.

Linnassa nähdään europarlamentaarikko Alviina Alametsä kihlattunsa Jaakko Mustakallion kanssa. Mustakallio on Pirkanmaan aluevaltuutettu ja Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja.

Alametsällä ja Mustakalliolla on juhlissa Ukraina-teemaiset auringonkukkakorut. Alametsällä on Katri Niskasen suunnittelema valkoinen juhlapuku ja Mustakalliolla suomalaisen vaatetusyhtiö Turo Tailorin musta juhlapuku, joita on tarkoitus käyttää uudelleen ensi vuonna pariskunnan häissä.

Kaupunkien johtoa ei tiettävästi ole kutsuttu, sillä Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen viettää itsenäisyyspäivänsä Tampereella.

Juhliin on kutsuttu myös tamperelainen Suomen opiskelijakuntien liiton Samokin puheenjohtaja Emmi Lainpelto. Lainpelto kertoi etukäteen, että opiskelijaedustaja on kutsuttu pari kertaa aiemminkin, mutta se ei ole itsestäänselvyys. Sen vuoksi tunnelma tänä vuonna on innostunut ja ylpeän kiitollinen.