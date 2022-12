Tamperelaisyritys teki sote-ammattilaisille ilmaiset meikit ja kampaukset Linnan juhliin – ”Ajattelimme, että tämä on vähintä, mitä voimme tehdä kiitoksena hoitajille”

Helsinkiläisessä hotellissa laitettiin aamusta alkaen juhlakuntoon terveydenhuollon ammattilaisia ja heidän seuralaisiaan. Pirkanmaalta paikalla olivat Taysin teho-osaston sairaanhoitaja Juha Kaperi ja vaimo Katariina Kaperi.

Aamulehti, Helsinki

Helsinkiläishotellin kolmannessa kerroksessa käy tasainen hyörinä. Pöytä on täynnä meikkejä ja siveltimiä. Hieman ennen kello yhtä laittautumassa on neljä ihmistä.

Kangasalla asuva teho-osaston sairaanhoitaja Juha Kaperi on pukeutunut juhlailtaa varten tummaan frakkiin ja on jo tulossa pois parturin penkiltä. Vaimolla Katariina Kaperilla on yllään tummansininen mekko, valmis kampaus ja juhlameikki. Molemmat saapuivat paikalle jo yhdeksältä aamulla. Puolen päivän aikaan on valmista, vaikka juhliin on vielä tunteja.

Helsinkiläisessä hotelli Havenissa valmistautuvat Linnan juhlien kunniavieraat: terveydenhuollon ammattilaiset, jotka saivat kutsun itsenäisyyspäivän vastaanotolle jo viime vuonna, mutta pääsivät paikalle vasta tänä vuonna.

Taysin teho-osaston sairaanhoitaja Juha Kaperi oli jo puolenpäivän aikaan valmiina juhliin vaimo Katariina Kaperin kanssa. Laittautumisen jälkeen pari oli lähdössä syömään ennen h-hetkeä.

Terveydenhuollon työntekijöille tarjottiin tänä vuonna ilmaisia palveluita, kuten meikkausta. Hoitohenkilökunnan kauneussalonki syntyi meikkaaja Laura Anderssonin kutsumana, ja kauneuspalveluita tarjoava tamperelainen Maj Works tuli mukaan yhteistyöhön.

Majn perustaja Linda Huhtala kertoo, että kyseessä on kiitos hoitohenkilökunnalle. Tempaus oli tarkoitus toteuttaa jo viime vuonna, mutta koska Linnan juhlat peruuntuivat heikentyneen pandemiatilanteen takia, mukana ollaan tänä vuonna.

”Ajattelimme, että tämä on vähintä, mitä voimme tehdä kiitoksena hoitajille kahden rankan pandemiavuoden jälkeen”, Huhtala sanoo.

Mikä? Maj Works oy Kolmen sisaruksen, Linda Huhtalan, Kati Huhtalan ja Krista Huhtala-Jenksin perustama kauneudenhoitoalan palvelukonsepti. Tamperelaisyritys tarjoaa hyvinvoinnin sekä kauneudenhoitoalan palveluita perille toimitettuna esimerkiksi palvelutaloihin, juhliin sekä yksityishenkilöille. Toimii Tampereen, Turun, Porin ja pääkaupunkiseudun alueilla. Yrityksen kautta voi tilata palveluita noin 50 ammattilaiselta, jotka toimivat yksityisinä yrittäjinä.

Huulet näkyvät

Hotelli Havenissa noin 20 miehen ja naisen juhliin valmistautumista on luomassa viisi kauneudenhoitoalan ammattilaista. Linda Huhtalan mukaan penkissä käy 13 sote-alan ammattilaista ja heidän avecinsa. Viimeiset meikit ja kampaukset tehdään valmiiksi puoli kuuteen mennessä. Huhtala kertoo, että kummatkin toteutetaan asiakkaiden toiveiden mukaan.

Etiketin mukaan Linnan juhlan vieraiden hiukset laitetaan kiinni. Huhtala taustoittaa, että gaalakampausten tyylin mukaisesti kampaukset ovat sileitä ja kiiltäviä. Hän muistuttaa, että sekä kampaukseen että meikkiin vaikuttavat kuitenkin oleellisesti se, millainen puku henkilöllä on.

”Kampauksissa näkyvät ajan trendit, mutta myös henkilön persoonallisuus näkyy. Tänä vuonna nähdään niskanutturoita ja boheemityyppisiä kampauksia.”

Metsäkeskuksella töissä oleva Mika Nousiainen oli paikalla terveydenhuollon ammattilaisen avecina. Päivän aikaan paikalle ehti laittautumaan parisenkymmentä sote-alan ammattilaista ja heidän aveciaan.

Huhtala luonnehtii heidän asiakkaidensa juhlatyyliä juhlavan luonnolliseksi, mutta kertoo pari vuotta jatkuneen maskien käytön vaikuttaneen erityisesti yhteen asiaan.

”Nyt me suomalaiset osaamme käyttää rohkeammin värikästä huulipunaa, ja huulet ovat varmasti se, jota monet haluavat myös tämän illan juhlameikissään korostaa”, Huhtala sanoo.

Edustamassa kaikkia

Sairaanhoitaja Juha Kaperilla ei ole ainakaan tiedossa, että Linnan juhliin olisi kutsuttu muita kollegoita Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä. Myöskään Majn perustajalla Linda Huhtalalla ollut tiistaina puoliltapäivin tiedossa muita pirkanmaalaisia.

Ennen itsenäisyyspäivää Juha Kaperi kuitenkin muistutti puhelinhaastattelussa että hän edustaa Linnan juhlissa omaa työyhteisöään ja kaikkia niitä, joita ei ole kutsuttu juhliin.

Vuosi on ollut terveydenhuollon alalla myrskyisä. Millä tolalla terveydenhuolto on mielestäsi tämän päivän Suomessa, teho-osaston sairaanhoitaja Juha Kaperi?

”Veitsenterällä. Hyvinvointialueille siirtyminen on tehnyt vain hallaa systeemille viimeiset pari vuotta. Sitä on kiristetty ja kiristetty, että kuntien budjetit pysyisivät paremmin hallussa siirtymisen jälkeen. Kyntöhevonen on piiskattu nyt viimeisimmilleen, ja jos siihen ei saada muutosta aikaiseksi, eläkepommin ja työnantajan mentaliteetin kanssa joutuu pian aikamoisia raunioita kasaamaan.”

Naisten meikkien ja kampausten lisäksi ammattilaiset parturoivat myös miesten hiukset juhlakuntoon.

Vaikka ajatus suomalaisen terveydenhuollon tulevaisuudesta ei ole järin toiveikas, Suomen itsenäisyyden merkitys on sekä Katariina Kaperille että Juha Kaperille suuri. Katariina Kaperi toteaa, ettei voisi kuvitellakaan, millaista elämä olisi ilman itsenäisyyttä ja menneiden sukupolvien työtä.

Juha Kaperin mukaan esimerkiksi lapset saavat Suomesta hyvät eväät ponnistaa maailmalle. ”Täällä on hyvä kasvattaa tulevia sukupolvia, ja toivottavasti saa itsekin kannettua kortensa kekoon siinä, mikä tekee Suomesta asumisen arvoisen maan.”

Kaperit ovat seuranneet mediasta, keitä kaikkia Presidentinlinnaan on tänä vuonna tulossa. Laittautumishetki tarjosi tilaisuuden tutustua myös muihin paikalle tulijoihin ennakkoon. ”Mielenkiinnolla odotan, keitä kaikkia on tulossa. Ihmettelen, että itse olen siinä joukossa, mutta olen positiivisesti yllättynyt, kunhan pääsen kynnyksen yli ja maton toiseen päähän kunnialla.”