HS: Zavidovo-muistion vuotaja on varmistunut – asiakirjan vuoti presidentti Urho Kekkosen oma kansliapäällikkö

Helsinki

Viisi vuosikymmentä sitten kohauttaneen Zavidovo-muistion vuotaja on vihdoin varmistunut, kertoo Helsingin Sanomat.

Presidentti Urho Kekkosen salaisen muistion keskusteluista neuvostojohtajien kanssa vuoti lehden mukaan presidentin oma kansliapäällikkö Antero Jyränki.

Jyränkiä on epäilty Zavidovo-vuotajaksi 50 vuoden ajan. Nyt vuotajan henkilöllisyyden on vahvistanut toimittaja Unto Hämäläiselle kaksi eri lähdettä.

Vuodossa välikätenä toimi myös Erkki Tuomioja (sd.), joka paljasti kirjassaan vuonna 1993 antaneensa Kekkosen muistion tiedot toimittaja Tor Högnäsille, joka kirjoitti niistä jutun.

Vuoto aiheutti kriisin Suomen politiikassa ja johti muun muassa yhden ministerin eroon sekä kahden korkean virkamiehen sakkorangaistukseen.

Jyränki itse oli toinen näistä virkamiehistä. Häntä rangaistiin asiakirjan huolimattomasta käytöstä, ja Jyränki joutui Kekkosen kehotuksesta eroamaan virastaan.

Viranomaiset tutkivat vuotoa puolen vuoden ajan.

Vuotajaksi on Helsingin Sanomien mukaan veikattu vuosien saatossa kymmeniä eri henkilöitä. Lehden mukaan hurjin väite oli, että Kekkonen olisi itse järjestänyt vuodon.