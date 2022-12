Odotetut teemat näkyivät Linnan juhlien puvuissa. Aamulehden juhlatyylejä arvioineet Sams Dress and Designin yrittäjä Sofia Suna-Lääperi sekä The Cloth Housen yrittäjä Carita Byde kehuvat Linnan juhlien pukujen tyylikkäitä leikkauksia sekä kierrätysteemaa, jonka annettiin näkyä.

Aamulehti

Linnan juhlien pukujen tyyli jakautui tänä vuonna kahtia. Samaan aikaan, kun toinen puoli pukeutui hillityn tummiin sävyihin ja maltillisiin materiaaleihin, nähtiin niiden rinnalla kirkkaita värejä sekä kimallusta.

The Cloth Housen yrittäjänä työskentelevä tamperelainen Carita Byde kertoo yllättyneensä siitä, kuinka näyttäviä pukuja Linnan juhlissa nähtiin.

Balettitanssija Atte Kilpinen saapui Linnan juhliin pinkissä frakissa, joka jakoi varmasti mielipiteitä. Tamperelaisen The Cloth Housen yrittäjä Carita Byde kehui Kilpisen asua ja piti sitä hänelle oivallisena valintana.

Kansanedustaja Jaana Pelkosen juhlapuku on nähty hänen päällään aikaisemmin Euroviisuissa yli 10 vuotta sitten. Carita Byde sanoo, että puku on esimerkiksi värinsä puolesta edelleen ajankohtainen ja muodikas.

”Paljettia, pitsiä ja värejä oli tummien juhlapukujen lisäksi yllättävän paljon. Ne jäivät mieleen myös kauniista kankaista sekä hienoista laskoksista”, Byde sanoo.

Byde sanoo, että värien lisäksi puvuissa näkyi kierrätysteema upeasti. Hänen mukaansa esimerkiksi Jaana Pelkosen yllä yli kymmenen vuotta sitten Euroviisuissa nähty vaaleanpunainen iltapuku oli edelleen ajankohtainen muun muassa värinsä puolesta.

”Sen lisäksi, että kierrätyspuvut ovat trendikkäitä, monet ovat saattaneet ajatella, että koska edellisistä Linnan juhlista on jo kolme vuotta aikaa, jo aikaisemmin käytetyn puvun valitseminen juhla-asuksi on helpompaa”, Byde sanoo.

Byde sanoo, että monella on varmasti ollut kaapissa valmiina puku, jonka on voinut pukea ylleen suoraan. ”Osaan pukuja on voitu tehdä pieniä muutoksia, kuten lisätä koristeluja tai esimerkiksi hihat”, Byde sanoo.

Kuka? Carita Byde Ikä: 55. Tampereella sijaitsevan juhlapukuliike The Cloth Housen yrittäjä. Yritys sekä myy että ompelee juhlapukuja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Lisäksi yritys korjaa ja muokkaa pukuja. Byde on toiminut juhlapukuihin keskittyvän yrityksen yrittäjänä 33 vuotta. Yritys työllistää Byden lisäksi yhden henkilön. Carita Byde on koulutukselta vaatetusalan artesaani. The Cloth House on vuosien varrella vuosittain myynyt useampia pukuja Linnan juhliin.

Värit herättivät huomiota

Värit ja näyttävät kankaat yllättivät myös Sams Dress and Designin yrittäjän Sofia Suna-Lääperin. Hän sanoo, että hänet yllätti erityisesti se, kuinka paljon keltaisia ja kultaisia pukuja Linnan juhlissa nähtiin.

”Puvut olivat myös koristeellisempia kuin osasin alunperin odottaa”, hän sanoo.

Suna-Lääperi sanoo, että Linnan juhlissa nähtiin monia näyttäviä pukuja, jotka jäivät mieleen. Suna-Lääperi sanoo, että kansanedustajien Lulu Ranteen (ps.) keltaisen puvun lisäksi Sari Multalan (kok.) vihreä juhlapuku erottuivat joukosta.

Suna-Lääperi sanoo, että myös jalkapalloilija Tim Sparvin puolison Jitka Novackovan puku jäi mieleen erityisesti rusettiyksityiskohdan takia.

”Hänen puvussaan oli erilainen moderni ote”, Suna-Lääperi tarkentaa.

Jalkapalloilija Tim Sparvin puolison Jitka Novackovan elegantti juhlapuku oli Sams Dress and Designin yrittäjän Sofia Suna-Lääperin mieleen. Suna-Lääperi sanoi, että selän rusettiyksityiskohta viimeisteli skandinaavisen tyylin.

Kansanedustaja Sofia Vikman (kok.) juhli Linnan juhlissa iltapusussa, joka on nähty jänen yllään Linnassa aikaisemminkin. Puvun on suunnitellut Anne-Mari Pahkala.

Kuopion yliopistollisen sairaalan osastonhoitajan Ella Maurasen keltainen juhlapuku kiinnitti Sofia Suna-Lääperin huomion. Hän sanoo, että Ella Maurasen puvusta huomaa, että se on suunniteltu juuri hänelle.

Myös Suna-Lääperi kiinnitti huomiota useampaan Linnan juhlissa nähtyyn kierrätyspukuun. Hän kertoo, että erityisesti kansanedustaja Sofia Vikmanin (kok.) yllä nähty juhlapuku todisti sen, että tyylikäs puku kestää myös aikaa.

”Designissa on hienoa juuri se, että jos tehdään oikein tyylikäs ja ajaton puku, sitä pystyy käyttämään uudestaan”, Suna-Lääperi sanoo.

Suna-Lääperi kiitteli myös presidentin puolison rouva Jenni Haukion juhlapukua, jota hän on käyttänyt ainakin kerran aikaisemmin.

Kuka? Sofia Suna-Lääperi Ikä: 32. Kolmen alle viisivuotiaan pojan äiti. Koulutukseltaan sairaanhoitaja. Itseoppinut pukusuunnittelija ja ompelija. Aloittanut ompelemisen lapsena, jolloin tehnyt pukuja nukeille. Lukioikäisenä aloittanut pukujen ompelemisen itselleen, ystävilleen sekä lähipiirille. Työskentelee Taysin lasten teho-osastolla. Perusti sairaanhoitajan työn lisäksi Sams Dress and Design-yrityksen vuonna 2019. On suunnitellut ja ommellut puvun Linnan juhliin vuonna 2019 ja 2022. Tänä vuonna Linnaan Suna-Lääperi teki puvun kansanedustaja Eveliina Heinäluomalle. Suunnittelee ja ompelee tilauspukuja kotonaan Lempäälässä. Rakentaa puolisonsa kanssa parhaillaan omakotitaloa Tampereen Irjalaan. Talon yhteyteen avautuu myös uusi työhuone.

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verken toiminnanjohtaja Minna Ilvan koristeellinen ja kullanhohtoinen juhlapuku Oli Suna-Lääperin mukaan tyylikäs kokonaisuus, joka sopi kantajaleen erinomaisesti.

Laulaja Paula Vesalan musta iltapuku oli Katri Niskasen käsialaa. Carita Byde sanoi, että juhlapuku oli yksinkertainen ja elegantti kokonaisuus.

Carita Byde ja Sofia Suna-Lääperi kehuivat laulaja Maarit Hurmerinnan vaaleanpunaista juhlapukua onnistuneeksi valinnaksi.

Carita Byden sanoi, että Erja Lyytisen kultainen juhlapuku on oivallinen valinta juuri rock-henkiselle kantajalleen.

Kansanedustaja Sari Multalan (kok.) vaaleanvihreä puku oli yksi illan väriläiskistä. Multalan puku oli myös yksi Suna-Lääperin suosikeista.

Paula Koivuniemen mustan juhlapuvun oli suunnitellut Katri Niskanen. Carita Byde sanoi, että musta juhlapuku istui kantajalleen täydellisesti paitsi värin myös leikkauksen puoelsta.

Sekä Byde että Suna-Lääperi laittoivat merkille perussuomalaisten kansanedustajan Lulu Rinteen keltainen juhlapuvun. Suna-Lääperi sanoi, että värin lisäksi puvun leikkaus oli erityisen onnistunut.

Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio pukeutui tänä vuonna Linnan juhlissa kotimaiseen mittatilaustyönä tehtyyn juhlapukuun, jonka materiaaleina on käytetty silkkiä ja pitsiä. Haukio on aiemmin käyttänyt samaa pukua vuonna 2019 Japanin keisarin kruunajaisissa Tokiossa. Tämän jälkeen puvun hihoja on muokattu.