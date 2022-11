Kuluttajariidan ratkaisua voi nyt joutua odottamaan jopa yli kaksi vuotta – ”Kun romun ostaa, romun saa”

Kuluttajariitalautakunnalle lähetetyissä asioissa on nyt pitkät käsittelyjonot. Ruuhkaa aiheuttavat muun muassa matkustamisen herääminen uudelleen sekä shoppailun viriäminen.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi lähetetään nyt niin paljon kiistoja, että asioiden käsittely voi venyä yli kahdenkin vuoden. Kuluttajariitalautakunnan varapuheenjohtaja Päivi Korpiola tyynnyttää, että vaikka esimerkiksi asunto-osakkeiden kaupassa vanhenemisaika on kaksi vuotta, käsiteltävien asioiden ruuhkautumisesta huolimatta pelkoa asian vanhenemisesta ei ole. ”Me olemme yhteydessä osapuoliin. Silloin asia ei pääse vanhenemaan.”

Kuluttajariitalautakuntaan saapui tämän vuoden tammi-kesäkuussa 3 261 ratkaisupyyntöä. Viime vuonna samaan aikaan niitä tuli 2 831 eli kasvua tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla on 430 juttua. Ratkaistavien asioiden määrässä näkyvät muun muassa matkustamisen herääminen uudelleen sekä shoppailun viriäminen.

Lentomatkoja koskevien erimielisyyksien ratkaisupyynnöt kasvoivat tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla suhteellisesti eniten. "Kun lentomatka viivästyy yli kolme tuntia tai se perutaan, lentoyhtiöillä on toisinaan eri käsitys oikeudesta korvaukseen.”

Mikä? Kuluttajariitalautakunta Tuomioistuinten ulkopuolinen, vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin. Ratkaisee kuluttajien ja yritysten välisiä riitoja sekä asunnon ostamisessa ja vuokraamisessa myös niitä riitoja, joissa osapuolina on kaksi yksityishenkilöä. Lautakunnassa on mukana sekä yritysten että kuluttajien edustajia. Käsittely on maksutonta. Toiminnan rahoitus tulee valtion budjetista. Riidan osapuolet vastaavat kuitenkin pääsääntöisesti itse asian selvittämiseen liittyvistä kuluista, kuten kirjeiden postituksesta ja asiakirjojen kopiointikuluista. Lautakunnan päätökset ovat suosituksia eikä niitä voi panna täytäntöön pakkotoimin. Yksi viidestä päätöksestä jää noudattamatta. Lautakunnan jaostot käsittelevät kiistoja muun muassa asunnon vuokrauksesta, asuntokaupasta, kiinteistönvälityksestä sekä autojen, kodinkoneiden, matkojen, palveluiden, rakentamisen, vakuutusten ja terveyspalveluiden kaupasta. Lähde: Kuluttajariitalautakunta

"Kun romun ostaa, romun saa”

”Korpiola sanoo, että yleisiä ovat myös autokauppaa koskevat kiistat. ”Kun romun ostaa, romun saa ja sitten alkaa harmittaa, kun joku paikka hajoaa.”

Korpiolan mukaan myös ravintolisiä ja muuta puhelinmyyntiä koskevista ostoksista tulee paljon ratkaisupyyntöjä. ”Ostajat eivät välttämättä tajua sitoutuneensa tilaukseen ja tilauksen peruuttaminen on voitu tehdä vaikeaksi.”

Yleinen riidanaihe on Korpiolan mukaan myös matkapuhelimiin liittyvät ostokset. Hän sanoo myyjän voivan olla puhelimen rikkoutumisesta esimerkiksi sitä mieltä, että ostaja on kastellut tai pudottanut sen. ”Rakentaminen ja huoneistoremontit ovat meille hyvin työllistäviä. On tehty sutta ja sekundaa tai laskutus poikkeaa etukäteen sovitusta.”

Uutena aiheena kuluttajariitalautakunnassa näkyvät sähkön hinnankorotuksia koskevat kiistat.

Ostaja voittaa yli puolessa jutuista

Korpiolan mukaan kuluttajariitalautakunta päättää kiistan ostajan eduksi runsaassa puolessa tapauksista. Vuosittaista vaihtelua tietenkin on, mutta ostajan eduksi ratkeaa 55–58 prosenttia käsiteltävistä jutuista.

Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat suosituksia eikä osapuolia voi pakottaa noudattamaan niitä. Päätöksistä joka viides eli 20 prosenttia jää noudattamatta. Korpiolan mukaan määrä on vähäinen eli päätöksiä noudatetaan hyvin. ”Kiistan voi toki aina viedä oikeuteen.”

