Merivoimien pääsotaharjoitus alkaa Suomenlahdella ja Saaristomerellä

Kansainvälisessä Freezing Winds 22 -harjoituksessa on mukana aluksia ja joukkoja muun muassa Saksasta, Ranskasta, Yhdysvalloista ja Ruotsista.

Helsinki

Merivoimien johtama syksyn pääsotaharjoitus Freezing Winds 22 alkaa tänään Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Reilun viikon kestävään merisotaharjoitukseen osallistuu joukkoja myös Maa- ja Ilmavoimista sekä runsaasti kansainvälisiä kumppaneita.

Harjoituksessa on mukana yhteensä 23 taistelualusta, huolto- ja tukialuksia sekä kuljetusveneitä sekä rannikko- ja maajoukkoja. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 5 000 henkilöä.

Tavoitteena on harjoitella kansainvälisiä yhteisoperaatioita Suomen rannikon ja Itämeren olosuhteissa sekä harjoituttaa Merivoimia kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen.

Kansainvälistä väriä harjoitukseen tuovat Naton pysyvä alusosasto SNMG1 (kolme alusta Hollannista, Tanskasta ja Norjasta) sekä miinantorjuntaosasto SNMCMG1 (yhteensä kolme alusta Saksasta ja Hollannista).

Lisäksi mukana on Yhdysvaltain merijalkaväen osasto, Arleigh Burke -luokan hävittäjä Yhdysvalloista, miinantorjunta-alus FGS Dillingen Saksasta sekä Ranskasta fregatti Chevalier Paul ja miinantorjunta-alus Croix Du Sud.

Ruotsista harjoitukseen osallistuvat Visby-luokan korvetit HMS Härnösand, ja HMS Helsingborg sekä Göteborg-luokan HMS Gävle.

Lentotoiminta on koko harjoituksen ajan aktiivista Etelä-Suomen ja Pohjoisen Itämeren alueella. Suomalaisten koneiden ja helikoptereiden lisäksi mukana on yhdysvaltalainen merivalvontakone P8 Poseidon, joka on suunniteltu muun muassa sukellusveneiden torjuntaan.

Freezing Winds 22 -harjoitus päättyy 2. joulukuuta.