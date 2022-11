Taysin erikoislääkärin epäillään varastaneen lääkkeitä leikkaussaleista – Virkasuhde purettiin heti

Kadonneiden lääkkeiden hinta oli useita satoja euroja. Lääkärin todettiin käyneen leikkaussaleissa työajan ulkopuolella ilman perusteltua syytä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on irtisanonut erikoislääkärin, jota epäillään anestesialääkkeiden varastamisesta leikkaussalista. Irtisanomisesta päätti toimialueen 7 toimialuejohtaja. Toimialueeseen 7 kuuluvat ensihoidon, kivunhoidon ja anestesian,tehohoidon ja Acutan päivystyksen vastuualueet.

Viranhaltijan päätöspöytäkirjan mukaan lääkäri oli käynyt leikkaussalissa omalla kulkuavaimellaan perjantaina 21.10.2022 ilman, että käyntiin oli työhön liittyvä peruste. Leikkaussalissa käyneitä selvitettiin, koska sairaanhoitopiiri oli havainnut, että leikkaussalista puuttui höyrystyviä anesteetteja, sevofluraania. Kyseistä ainetta käytetään lääketieteessä nukutusaineena. Katoaminen oli havaittu 24.10.2022 kaikkien leikkaussalien respiraattoreista. Asiaa tutkittiin kulkutiedoista ja valvontakameroilta, joista voitiin todentaa erikoislääkärin käynnit leikkaussalissa tapahtuma-aikana. Muita henkilöitä ei valvontatietojen mukaan ollut käynyt alueella katoamisaikana.

Selvittelyssä havaittiin myös, että erikoislääkäri tavattiin leikkaussalien alueella myös 3.11.2022 ilman työhön liittyvää syytä. Samalla on huomattu, että useammasta leikkaussalista on kyseinen aine loppunut. Sellofluraania on todettu kadonneen viisi kokonaista lääkepulloa, joiden arvo on useita satoja euroja.

Katoamisesta on tehty rikosilmoitus.

Lääkärin työtavat ovat herättäneet ihmetystä muun henkilökunnan keskuudessa jo syyskuussa. Erikoislääkäri oli halunnut tavanomaista enemmän osallistua hoitajien auttamiseen lääkkeiden käsittelyssä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimialuejohtajan päätöksellä irtisanominen astui voimaan heti. Tätä perustellaan painavalla syyllä, jona voidaan pitää virkaan olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Pöytäkirjassa todetaan, että: ”Ottaen huomioon viranhaltijan asema, erikoislääkärin kyseenalaisesta ja epärehellisyyteen viittavasta menettelystä on aiheutunut vakava luottamuspula. Viranhaltija on menettelyllään kokonaisuutena arvioiden rikkonut virkavelvollisuuksiaan ja tehtävän edellyttämän luottamuksen niin olennaisella ja törkeällä tavalla, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista.”

Erikoislääkäriä on kuultu, ennen irtisanomista.