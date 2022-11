Mitä heille kuuluu nyt? Pirkanmaalais­bussi toi 45 ukrainalaista Puolan ja Ukrainan rajalta maaliskuussa – osa on jo palannut kotimaahansa

Ainakin kaksi perhekuntaa on tiettävästi palannut takaisin Ukrainaan. Osa asuu yhä Tampereen vastaanottokeskuksessa, osa muutti Akaaseen ja ainakin yksi asuu Helsingissä.

Dmitri ja Olesia Dištšenko, Iryna Maruštšak ja Kateryna Šapran saapuivat Suomeen maaliskuun 7. päivänä 2022 pitkän bussitaipaleen päätteeksi. Heistä yksi on jo palannut Ukrainaan.

Aamulehti

Maaliskuun 7. päivänä pirkanmaalaisen Tokeen liikenteen kyydissä Suomeen tuli Puolan ja Ukrainan rajalta Suomeen 45 ukrainalaista. Osa heistä kertoo yhä Aamulehdelle säännöllisesti kuulumisistaan.

Lue lisää: Yli 3 300 kilometriä Ukrainan rajalle ja takaisin, 45 sotaa paennutta pääsi Suomeen – Aamulehti matkusti avustusbussin matkassa Puolaan

Tampereella Kaupin vastaanottokeskuksessa asuvan Iryna Katrenkon ja hänen poikansa lisäksi vastaanottokeskuksessa asuu Katrenkon enon vaimo Marina Tšyniaieva kahden kouluikäisen poikansa kanssa. Pojat ovat koulussa Tampereella. Molemmat naiset opiskelevat suomen kieltä.

Katrenkon ja Tšynianievan mukaan osa vastaanottokeskukseen asettuneista ukrainalaisista on muuttanut Akaaseen. Akaassa ei ole vastaanottokeskusta, mutta kaupunki on kertonut luovuttavansa tyhjiä vuokra-asuntoja Akaan vuokra-asunnot oy:lta ja Mäntymäen entisestä vanhainkodista maksutta ukrainalaisten käyttöön. Yksi perhe on Tšynianievan mukaan palannut Ukrainaan.

Olesia Dištšenko, hänen miehensä Dmitro ja pariskunnan kaksi lasta asuvat yhä Kaupin vastaanottokeskuksessa. Dištšenko sai töitä henkilökohtaisena avustajana ja opiskelee suomen kieltä Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa. Hänen miehensä aloitti työt hitsaajana huhtikuussa. Lapset käyvät koulua.

Kateryna Šapran ja hänen koiransa, kääpiösnautseri Harvey asuvat edelleen Helsingissä. Šapran sai jo keväällä töitä juristina ja hankki vuokra-asunnon Helsingistä. Kesällä hän muutti uuteen asuntoon ja kävi elokuussa päivämatkalla Tampereella. Syyskuun lopulla hän matkusti Ukrainaan tapaamaan Kiovassa asuvaa aviomiestään ja ystäviään. Lokakuussa Šapranin äiti vieraili Suomessa.

Iryna Maruštšak muutti Suomessa asuvien sukulaistensa luo Sastamalaan, mutta palasi syyskuussa Ukrainaan. Hän asui Sastamalassa äitinsä Olhan ja lastensa kanssa. Jo keväällä hän sai soittoja työpaikaltaan Ukrainasta. Työpaikka toivoi Maruštšakin palaavan pian takaisin. Syksyllä Aamulehti ei enää tavoittanut Maruštšakia, ja hänen ystävänsä Sastamalassa vahvisti, että Maruštšak palasi kotimaahansa lastensa kanssa.