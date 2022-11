Valtiokonttori on maksanut kahdessa viikossa polttoainetukea noin 17 miljoonaa euroa – hakuaika jatkuu marraskuun loppuun

Kuljetus- ja työkonealan yritykset ovat saaneet kahden viikon aikana yhteensä noin 17 miljoonaa euroa polttoainetukea, kertoo Valtiokonttori tiedotteessaan.

Polttoainetuki on kuljetusyrityksille kuljetustukea ja työkoneyrityksille polttoöljytukea. Molempia voi hakea Valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta. Haku on ollut avoinna kahden viikon ajan, ja se jatkuu marraskuun loppuun. Tuen on tarkoitus kompensoida helmikuussa alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Polttoainetukea on mahdollista saada- helmi, maalis- ja huhtikuulta.Tuki kattaa 5 prosenttia polttoainekustannuksista näiltä kuukausilta.

Valtiokonttorin mukaan polttoainetukea on hakenut kahden ensimmäisen viikon aikana lähes 6 000 yritystä. Keskimääräinen tukisumma on ollut 3 700 euroa. Eniten tukea on tähän mennessä maksettu maaliikenteeseen ja putkijohtokuljetukseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan.

93 prosenttia hakemuksista saanut myönteisen päätöksen

Polttoainetuki vaikuttaa tavoittaneen hyvin kuljetus- ja työkonealan yritykset, joille tuki on tarkoitettu, sillä 93 prosenttia käsitellyistä hakemuksista on saanut myönteisen tukipäätöksen. Valtiokonttorissa käsitellään hakemuksia nopeaan tahtiin, ja saapuneista hakemuksista 85 prosenttia on saanut jo päätöksen.

– Valtiokonttorilla on paljon kokemusta koronatilanteessa jaettujen kustannustukien myöntämisestä. Kustannustuen kokemuksia ja oppeja muun muassa asiakaslähtöisyydestä ja digitaalisuudesta on voitu hyödyntää myös uuden tuen toimeenpanossa, ja olemmekin onnistuneet palvelemaan asiakkaita sujuvasti ja nopeasti, toteaa Valtiokonttorin palvelujohtaja Mari Selviranta tiedotteessa.