Liikenteessä liukkautta maan etelä- ja keskiosissa – Aamuliukkaus jatkuu koko viikon

Maan etelä- ja keskiosissa varoitetaan huonosta ajokelistä liukkauden vuoksi. Fintrafficin tieliikennekeskus tiedottaa, että sään kylmeneminen ja paikoin heikot tihku- tai lumisateet jäädyttävät teiden pintoja, mikä heikentää ajokeliä.

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä maan eteläosissa ja rannikon maakunnissa Pohjanmaan korkeudelle asti sekä Pirkanmaalla ja Hämeessä. Varoituksen mukaan ajokeli on huono kuuraisten teiden ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. Varoitus on voimassa aamuyhdeksään asti.

Päivystävä meteorologi Helena Laakso Ilmatieteenlaitokselta kertoo, että korkeapaine on vahvistumassa ja on paikoillaan ainakin tämän viikon. Se tarkoittaa, että päivisin lämpötila on nollan tienoilla ja yöllä pakkasella. Sää on kuitenkin enimmäkseen ennusteiden mukaan pilvinen.

Teillä voi esiintyä aamuliukkautta koko viikon ainakin niissä kohdissa, joihin kertyy kosteutta. Tyypillisesti kosteutta kertyy esimerkiksi silloille.