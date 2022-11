Joe Biden ilmoitti jättimäisestä lisätuesta Ukrainalle – Ukraina vaatii Natoa koolle, Nato perää faktoja

Valkoinen talo haluaa Ukrainalle 37,7 miljardin dollarin sotilasapupaketin.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden ja Puolan presidentti Andrzej Duda keskustelivat myöhään tiistai-iltana Puolassa tapahtuneista räjähdyksistä, kertoo Reuters. Asian vahvisti Puolan turvallisuusviraston johtaja Jacek Siewiera.

Pian keskustelujen jälkeen Valkoinen talo ilmoitti, että Bidenin hallinto pyytää Yhdysvaltain kongressilta 37,7 miljardin dollarin lisätukea Ukrainalle.

Puolan presidentinkanslia kertoo Reutersin mukaan, että presidentti Duda keskustelee myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Puola myös ilmoitti nostavansa joidenkin sotilasyksiköidensä valmiutta, kertoo hallitusta edustava Piotr Müller. Päätös tehtiin pääministerin koolle kutsumassa kansallisesta turvallisuudesta vastaavan neuvoston hätäkokouksessa.

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg painotti, että Puolan räjähdyksistä on tärkeää saada selville faktat. Stoltenberg kertoo Twitterissä keskustelleensa Puolan presidentin Andrzej Dudan kanssa ja pahoitelleensa menetettyjä ihmishenkiä. Myös Yhdysvaltain puolustusministeriön edustaja Patrick Ryder korosti, että ennen johtopäätösten vetämistä on tärkeää saada varmistus siitä, mitä on tapahtunut.

Ukraina vaatii Natoa koolle

Myös Ukraina on reagoinut Venäjän epäiltyyn ohjusiskuun Puolan puolelle rajaa.

Ukraina vaati tiistaina Naton jäseniä kutsumaan välittömästi koolle huippukokouksen, jonka tarkoituksena olisi käynnistää tiukat toimet Moskovaa vastaan.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Ukraina vaati hätäkokousta pian sen jälkeen, kun vielä vahvistamattomien tietojen mukaan venäläiset ohjukset olisivat iskeneet kylään Nato-maa Puolassa.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kirjoitti asiasta Twitterissä. Hänen mukaansa Venäjän toimiin tulee vastata voimakkaasti ja yhtenäisenä linjana. Kuleba myös kiisti, että Puolaan pudonnut ohjus olisi voinut olla Ukrainan ilmatorjuntaa.

Myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel sanoo olevansa järkyttynyt tiedoista, että ohjus tai muu aseistus on tappanut kaksi ihmistä Euroopan unioniin kuuluvassa Puolassa.

Twitterissä hän sanoo EU:n seisovan Puolan rinnalla. Michel sanoo olevansa yhteydessä muun muassa Puolan viranomaisiin ja Eurooppa-neuvoston jäseniin.

Suomen ulkoministeriö ilmoitti, että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on jo ollut yhteydessä Varsovan edustustoon ja ulkoministerikollegoihinsa.

Lähellä Ukrainan rajaa sijaitsevaan kylään osuneista ohjuksista ja kahdesta kuolleesta kertoi ensimmäisenä puolalainen ZET-radiokanava. Yhdysvaltain puolustusministeriö ei ole vahvistanut, että räjähdysten aiheuttaja olisi ollut venäläinen ohjus.