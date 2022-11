Video näyttää räjähdyksen, jonka väitetään aiheuttaneen Kahovkan padon tuhot Ukrainassa – Pami Aalto: tuhot ovat samanlainen mysteeri kuin Zaporižžjan ydinvoimalan vauriot

Ukraina syyttää Venäjää ja Venäjä Ukrainaa padon vaurioittamisesta.

Aamulehti

Kahovkan pato Hersonin alueella on vaurioitunut merkittävästi, kertovat yhdysvaltalaisen avaruusteknologiayhtiö Maxarin perjantaina julkaisemat satelliittikuvat. Maxarin mukaan osia padon pohjoisista porteista ja osista on tuhottu tarkoituksella.

Lauantaina valkovenäläisellä Nexta-kanavalla julkaistiin video, jolla väitetään näkyvän Kahovkan padon räjäytys. Nextan mukaan kyse on venäläisten propagandistien levittämästä videosta. Videon alkuperää ei ole voitu varmistaa.

Ukraina syyttää Venäjää padon miinoittamisesta ja Venäjä syyttää Ukrainaa patoon iskemisestä.

”Tämä on vähän sama tilanne kuin Zaporižžjan ydinvoimalassa. Sekin on mysteeri. Tuntuisi vähän erikoiselta, että venäläisten kannattaisi itse vahingoittaa ydinvoimalaa, jonka he haluavat liittää Venäjän verkkoon ja jossa he pitävät majapaikkaansa, mutta ehkä tätä ei kannata kokonaan poissulkea”, sanoo Pami Aalto, Tampereen yliopiston Jean Monnet -professori ja Venäjä-asiantuntija.

Todennäköistä Aallon mukaan on se, että patoa ovat vahingoittaneet sotilaalliset toimijat eivätkä esimerkiksi paikalliset sabotöörit. Patojen tuhoaminen vaatii tietämystä ja osaamista. Aalto ei kuitenkaan lähde arvailemaan syyllistä.

”Molemmilla osapuolilla voisi olla kenties syitä olettaa, että siitä on heille etua.”

Jos Kahovkan pato murtuisi, sen takaa ryöpsähtäisi liikkeelle Päijänteen verran vettä, mikä aiheuttaisi isoa tuhoa Dneprjoen alajuoksulla paitsi Ukrainalle myös Venäjän asemille.

Sota ei vaimene

Kun Venäjä vetäytyi Hersonin kaupungista Dneprjoen vasemmalle rannalle, joesta syntyi uusi rintamalinja Ukrainan ja Venäjän joukkojen väliin. Onko nyt vaara, että sota vaimenee jäätyneeksi konfliktiksi tälle linjalle?

”Jäätynyt konflikti ei olisi mitenkään Ukrainan intresseissä. Heillä on nyt momentum ja äärimmäisen kova motiivi sotaan, koska he näkevät mitä venäläiset tekevät heidän maalleen ja ihmisilleen. Heillähän ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sotia.”

Myöskään Venäjällä tuskin on halua konfliktia jäädyttää, ainakaan pitkäksi aikaa.

”Putinin koko poliittinen pääoma on investoitu sotaan ja tällä hetkellä voimien keräämiseen. Enemmänkin odotan Venäjältä uutta hyökkäystä kuin sitä, että he älyäisivät vetäytyä sodasta.”

Sota Ukrainassa voi jatkua vielä pitkään.

”Ei ole mitään merkkejä siitä, että kumpikaan osapuoli olisi valmis tekemään sellaisia liikkeitä, että sota loppuisi nyt tai pian”, Aalto sanoo.