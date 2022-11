Helve: Ministerityöryhmän linjaus ei kerro, miten tulevaisuudessa toimitaan – STM:n ohjauskirje valmistuu ensi viikon alussa

Ojauskirje on avain käytännön toteutukseen. THL:n osastonjohtaja korostaa, että kaikkien kansalaisten ei kannata vielä ottaa yhteyttä lääkäriin tehosteannoksen saamiseksi. STM:llä ei ole arviota, aiheuttaako uusi linjaus alueellisia eroja koronarokotteen saatavuuteen.

Koronarokotteiden uudet tehostusannostukset tarjotaan perusterveille aikuisille todennäköisesti työterveydessä ja yksityisessä terveydenhuollossa, arvioi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Taneli Puumalainen.

Julkisen terveydenhuollon on Puumalaisen mukaan priorisoitava riskiryhmien rokottamista. Perusterveiden aikuisten rokottaminen esimerkiksi työterveyshuollossa ei ole hänen mukaansa ongelma.

”Se toimisi samalla tavalla kuin esimerkiksi työikäisten influenssarokotukset”, Puumalainen sanoo STT:lle.

Hallituksen koronaministerityöryhmä linjasi keskiviikkona, että koronarokotusten tehosteannosteiden tarjoamista laajennetaan Suomessa. Kunnat ja tulevat hyvinvointialueet voivat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan tarjota rokotteita ihmisille, joiden rokottamisen lääkäri arvioi perustelluksi. Kunnat ja hyvinvointialueet voivat myös itse päättää, mille henkilöryhmille ne koronarokotteiden tehosteannoksia tarjoavat eli esimerkiksi sen, tarjotaanko rokotteita myös perusterveille työikäisille ihmisille.

Lääkäreiden tekemät päätökset voivat Puumalaisen mukaan koskea joko yksittäisiä ihmisiä tai laajempia henkilöryhmiä.

Kaikkien kansalaisten ei vielä kannata ottaa yhteyttä lääkäriin koronarokotusten tehosteannoksen saamiseksi, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvaajat-osaston johtaja Otto Helve. Hän korostaa, että hallituksen koronaministerityöryhmän keskiviikkoinen linjaus oli vasta poliittinen tahdonilmaus ja vielä ei ole kerrottu, miten jatkossa käytännössä toimitaan.

Suomeen saapuu tänä vuonna noin kolme miljoonaa rokoteannosta

STM on valmistelemassa THL:n ja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa ohjauskirjettä, jossa annetaan ohjeet rokotusten jakeluun ja toteuttamiseen. Ohjauskirjeen on tarkoitus olla Puumalaisen mukaan valmis ensi viikon alussa.

Helve olettaa, että STM pyrkii työstämään ohjauskirjettä mahdollisimman nopeasti.

”Tämä ohjauskirje on avainasia käytännön toteutukseen”, Helve sanoo.

STM:llä ei ole Puumalaisen mukaan arviota siitä, aiheuttaako uusi rokotelinjaus alueellisia eroja rokotteen saatavuuteen. Hän myös toivoo, ettei uusi linjaus aiheuta saatavuudessa eroja korkea- ja matalatuloisten välillä.

”Toivon että kunnat huomioivat tässä yhdenvertaisuusnäkökulman, jotta he, jotka eivät ole esimerkiksi työterveyshuollon piirissä”, saisivat rokotteen kunnan järjestämien palveluiden kautta.

Työikäisten tehosterokotuksiin on Puumalaisen mukaan riittävästi rokoteannoksia. Uusia rokoteannoksia on tulossa Suomeen loppuvuoden aikana noin kolme miljoona kappaletta.

”Huolta on ollut enemmän julkisen terveydenhuollon resursseissa. Nyt jos yksityinen sektori lähtee rokottamiseen mukaan”, se voi keventää kunnalliselle henkilöstölle koituvaa taakkaa.

Pitääkö THL uutta linjausta hyödyllisenä?

Helven mukaan normaalitilanteessa, jossa väestö olisi rokotteiden avulla hyvässä suojassa vakavalta taudilta ja rokotteita olisi tarjolla myyntiin, lääkeyritykset toisivat rokotteita apteekkeihin yksilöjakeluun eli rokotteita voisi silloin apteekista saada reseptillä.

”Markkinatilanne on kuitenkin sellainen, että tätä ei varmasti nopeasti tapahdu. Meidän näkemyksemme on, että tätä tilannetta kohti pitäisi päästä, ja tämä linjaus on yksi mahdollinen keino. Mutta asiaa on vaikea arvioida tarkemmin, kun konkreettisia askelmerkkejä ei vielä ole”, hän sanoo.

THL suosittelee tällä hetkellä kolmen annoksen rokotussarjaa perusterveille 18–59-vuotiaille. 60–64-vuotiaille perusterveille suositus on neljä annosta. Lisäksi THL suosittelee tänä syystalvena tehosteannosta voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville ja 65 vuotta täyttäneille.

THL tiedotti viimeksi lokakuun lopussa, ettei se ole toistaiseksi muuttamassa nykyisiä rokotussuosituksiaan.

THL:n linjauksesta on poikennut Lapin sairaanhoitopiiri, joka antoi jo lokakuussa sosiaali- ja terveyshuollon henkilöstölle suosituksen neljänsistä koronarokotuksista neuvoteltuaan asiasta STM:n kanssa.