Pian myös alakoululaiset voivat saada verkkopalvelusta apua somessa tapahtuvaan kiusaamiseen ja häirintään – Someturva laajenee Tampereen kouluissa 4.-6.-luokkalaisille

Someturva-verkkopalvelussa koululaiset saavat nimettömänä apua, jos he joutuvat some-häirinnän, kiusaamisen tai uhkailun kohteeksi.

Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelän mukaan Someturva-palvelusta on saatu hyviä kokemuksia. Siksi sen käyttöä halutaan laajentaa. Järvelä kuvattiin Aamulehden toimituksessa elokuussa 2021.

Someturva-palvelu laajenee Tampereen kouluissa 4.-6.-luokkalaisten käyttöön. Palvelu on aikaisemmin ollut 7.-9.-luokkalaisten käytössä ja siitä saadut kokemukset ovat olleet hyviä.

Someturva on nettiselaimessa toimiva palvelu, josta koululainen voi saada matalalla kynnyksellä apua, jos häntä kiusataan, häiritään tai uhkaillaan sosiaalisessa mediassa tai pelialustoilla.

Tampereen perusopetuksen johtajan Kristiina Järvelän mukaan häiriöt ja erilaiset kiusaamisen muodot ulottuvat huomattavasti laajemmalle kuin koulupäivään, koulurakennukseen tai koulumatkaan.

”Iso osa some-häirinnästä ja nettikiusaamisesta ei tapahdu kouluaikana. Siksi olemme halunneet välineitä kodin ja oppilaan tukemiseen häirinnässä.”

Mikä? Someturva Someturva on nettiselaimessa toimiva palvelu, jossa voi pyytää nimettömästi apua sosiaalisessa mediassa tai netissä tapahtuvaan kiusaamiseen, häirintään tai uhkailuun. Palvelua voi käyttää millä tahansa älylaitteella, kuten älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella osoitteessa palvelu.someturva.fi. Palvelu on ollut käytössä Tampereen kouluissa 7.-9.-luokkalaisilla. Nyt palvelua laajennetaan 4.-6. luokille. Palvelun käyttäminen edellyttää aktivoinnin. Aktivointiin tarvittava koodi on koulukohtainen. Koodin saa opettajalta. Koululaiset voivat aktivoida palvelun itse tai pyytää huoltajia auttamaan palvelun käyttöönotossa.

Järvelän mukaan palvelusta on saatu ylemmiltä luokilta hyviä kokemuksia. ”On ollut tapauksia, jotka ovat edenneet poliisille saakka. Palvelu on osoittautunut erinomaiseksi asiantuntijapalveluksi. Siksi sitä halutaan laajentaa myös nuorempiin koululaisiin.”

Oppilaiden lisäksi palvelua voivat käyttää myös koulujen henkilökunnan jäsenet. ”Esimerkiksi opettajat saavat sieltä hyviä toimintaohjeita ja lainopillista neuvontaa siitä, miten erilaisissa kiusaamistilanteissa kannattaa menetellä . Se helpottaa henkilökunnan toimintamahdollisuuksia.”

Järvelä korostaa, että kun oppilas ottaa käyttöönsä palvelun, tietoa hänen palvelunkäytöstä ei mene koululle. Koulu ei saa palvelusta dataa, eikä ketään siellä profiloida. Kyse on nimenomaan asiantuntijapalvelusta. Oppilaat saavat apua palvelusta nimettömänä.

Palvelun avulla halutaan myös nostattaa tietoisuutta siitä, mitä hyvä some-käyttäytyminen on, miten siellä viestitään ja missä rajat menevät.

Järvelän mukaan palvelun laajennus 4.-6.-luokkalaisiin otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta.

”Sopii nuorille”

Hatanpään koulussa uuden palvelun lanseeraus oppilaille ja vanhemmilla on aloitettu tällä viikolla. Palvelu on ollut yläkoulussa käytössä jo reilun vuoden ajan.

Hatanpään koulun rehtorin Mari Palviaisen mielestä oleellista on, että oppilas voi pyytää palvelussa apua nimettömästi. ”Someturva vie oppilasta eteenpäin ohjaavilla kysymyksillä. Se on hyvin matalan kynnyksen apu tunnistaa, täyttääkö kiusaaminen tai häirintä mahdollisesti rikoksen tunnusmerkistöä. Tämä on hyvin näppärä ja nykyaikaan sopiva malli, joka sopii hyvin nuorten maailmaan.”