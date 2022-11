Vita Prudtšenko tuli Suomeen tapaamaan tytärtään Iryna Katernkoa, joka asuu 5-vuotiaan poikansa kanssa Tampereen vastaanottokeskuksessa. Aamulehti seuraa maaliskuussa Suomeen tulleiden ukrainalaisten elämää.

Ukrainalaisen vitsin mukaan vesilasillinen lämpiää kynttilällä 30 minuutissa ja myös kananmunia voi paistaa kynttilällä. On tosin vaikea tietää, onko kyseessä vitsi vai ei, sillä Tampereen vastaanottokeskuksessa asuvan Iryna Katrenkon mukaan tällaisia vinkkejä jaetaan nyt runsaasti sosiaalisessa mediassa.

Sähkön säännöstely on ollut Ukrainassa arkipäivää lokakuusta lähtien.

Sähkökatkojen alettua Katrenkon äiti Vita Prudtšenko lähti kotoaan Ukrainan Tšerkasysta 19. lokakuuta pitkälle matkalle kohti Suomea. Hän ja Katrenkon eno saapuivat Tampereelle lokakuussa yli 2 000 kilometrin ajomatkan jälkeen. Prudtšenko on maaliskuussa Suomeen paenneen Iryna Katrenkon äiti ja nyt jo 5-vuotiaan Kiril Katrenkon isoäiti. Aamulehti oli maaliskuussa mukana Katrenkojen matkalla Puolan ja Ukrainan rajalta Suomeen.

Perhe on pitänyt yhteyttä päivittäin, mutta lopulta ikävä oli niin kova, että Prudtšenko päätti yllättää tyttärensä vierailulla Suomessa.

”Henkisesti tämä on vaikeaa”, Prudtšenko sanoo. Hän ei puhu englantia, joten tytär tulkkaa vastaukset. Prudtšenko kertoo tyttärensä välityksellä, että on vaikeaa olla yksin erityisesti sähkökatkojen aikaan, kun kotona istutaan kynttilänvalossa.

Kuka? Vita Prudtšenko 47-vuotias ukrainalainen. Tampereen vastaanottokeskuksessa asuvan Iryna Katrenkon äiti ja Kiril Katrenkon isoäiti. Ei ole tällä hetkellä töissä, mutta on aiemmin muun muassa pitänyt ravintolaa.

Prudtšenkon aviomies palvelee Ukrainan armeijassa. Mies ollut kaksi kuukautta etulinjassa Donetskin Bahmutissa. Haastatteluhetkellä isä on päässyt kierrosta takaisin kotikaupunkiinsa Tšerkasyyn, pois etulinjasta.

Suomesta hankittu suoja

Kun Iryna Katrenko saapui Suomeen, Ukrainassa oli kova pula luotisuojaliiveistä. Tytär alkoi etsiä luotisuojaliiviä huhtikuussa ja lähetti sen isälleen. Katrenkon mukaan Suomesta ostettu luotisuojaliivi on edelleen käytössä.

Ukrainaan helmikuussa julistetun poikkeustilan vuoksi isä ei voi tulla vierailulle, koska on armeijan palveluksessa. Myös Katrenkon oma aviomies on reservissä ja velvoitettu pysymään maassa, jos kutsu käy rintamalle.

Siksi vierailulle tulivat vain äiti ja eno, joka ei palvele asevoimissa. Katrenko ja hänen äitinsä eivät kerro, millaisia asiakirjoja enon piti esittää Ukrainan rajalla, jotta tämä pääsi rajan yli vierailulle Suomeen. Eno ei osallistunut haastatteluun.

Tausta Maasta poistuminen Ukrainan parlamentti äänesti keskiviikkona poikkeustilan jatkamisesta 19. helmikuuta saakka. Poikkeustilan aikana 18–60-vuotiaat miehet eivät saa poistua maasta ilman laillista syytä. Poikkeuksia ovat muun muassa miehet joilla on alaikäisiä lapsia kolme tai enemmän.

jotka ovat yksinhuoltajia.

jotka ovat kehitysvammaisia tai vammautuneita.

jotka ovat väliaikaisesti tai pysyvästi soveltumattomia asepalvelukseen.

jotka edustavat tiettyjä ammattiryhmiä, esimerkiksi kuljettavat humanitaarista apua.

jotka toimivat vapaaehtoisina ja voivat poistua maasta lyhyeksi ajaksi.

jotka asuvat pysyvästi ulkomailla.

Talven kylmyys huolettaa

Tšerkasyssa on yhä verrattain rauhallista, sillä se sijaitsee maan keskellä useiden satojen kilometrien päässä lähimmistä taisteluista.

Alueen infrastruktuuri on kuitenkin kärsinyt vakavista iskuista. Kansainvälistä sotatutkimusta tekevä Institute for the Study of War (ISW) kertoi keskiviikkona, että tiistaina 15. marraskuuta Ukrainaan ammuttiin eniten ohjuksia ja drooneja hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Osa iskuista osui Tšerkasyn alueelle. Myös torstaina ohjukset osuivat infrastruktuuriin eri puolilla Ukrainaa.

Ukrainalaislähteiden mukaan Venäjä tähtää enimmäkseen kriittiseen infrastruktuuriin, kuten sähkölaitoksiin. Vaikka Ukraina onnistuu ampumaan alas osan ohjuksista, maan sähköntuotantoa on säännöstelty jo lokakuusta asti.

Arjessa sähkön säännöstely tarkoittaa Prudtšenkon mukaan sitä, ettei vedenlämmitintä tai lattialämmitystä käytetä taloissa, ja sisälämpötila pyritään pitämään enimmillään 16–17 asteessa. Käytössä on samankaltainen järjestelmä kuin se, mitä Suomessa on suunniteltu: sähköt katkaistaan vuorotellen eri alueilla kahdeksi tunniksi. Kahden tunnin katkon jälkeen sähköt katkaistaan toiselta alueelta.

Iryna Katrenko kävi äitinsä ja poikansa kanssa katsomassa Tammerkoskessa pidettyä valonäytöstä. He olisivat halunneet nähdä myös Ilveksen tai Tapparan jääkiekko-ottelun areenalla, mutta vierailun aikana areenassa pelattiin vain NHL-otteluita, joiden liput olivat kappaleelta yli 200 euroa.

Tšerkasyssa lämpötila voi talvisin laskea alimmillaan jopa 15–20 pakkasasteeseen. Siksi moni ukrainalainen on nyt huolissaan talvesta. Katrenko tulkkaa äidilleen kysymyksen siitä, mikä huolettaa eniten, ja äiti vastaa yhdellä sanalla: ”Lämpö.”

Perheen koti lämpiää kuuman veden avulla. Katrenko uskoo, että jos tulee kylmä, äiti perheineen muuttaa isovanhempien suureen taloon.

Ukrainassa sähkökatkoista tiedotetaan muun muassa radiossa sekä viestintäsovelluksissa Telegramissa ja Viberissä.

Kun sähköt ovat poikki, myöskään verkkoyhteydet eivät toimi. Sähkökatkojen aikana Katrenko ei soita kotiin Ukrainaan, eikä tieto kulje maan sisälläkään. ”Mielestäni se on paha strategia siksi, että sähkökatkojen aikana ukrainalaiset ovat ilman tietoa ja televisiota. On vain ilmahälytyksiä ja kynttilä”, Katrenko sanoo.

Ajatus sodasta muuttunut

ISW ja monet sodan kulkua arvioivat asiantuntijat ovat arvioineet, että Venäjä yrittää infrastruktuuriin tähtäämällä murentaa ukrainalaisten taistelutahtoa. Iryna Katrenko tulkkaa äidilleen kysymyksen siitä, onko se totta. Prudtšenko vastaa jälleen yhdellä sanalla: ei.

Vita Prudtšenko kertoo, että Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen hänen ajatuksensa sodasta on muuttunut. Alkuun moni oli epävarma siitä, miten Ukrainalle kävisi. Prudtšenkon mukaan nyt on nähtävillä, että Ukraina voi saavuttaa voittoja sodassa.

5-vuotiaan Kiril Katrenkon isoäiti on 47-vuotias. Isoisovanhemmat ovat Ukrainassa.

Myös ISW:n uusimman arvion mukaan on epätodennäköistä, että iskut murentavat taistelutahdon nyt, kun ilmatorjunta on kehittynyt ja Ukraina on vallannut Hersonissa alueita takaisin.

Ulkomailla asuvat ukrainalaiset pysyvät ajan tasalla Telegram-ryhmän avulla. Ryhmän ylläpitäjä jakaa ryhmässä tietoja, joita pitää luotettavina, eli esimerkiksi ISW:n raportteja. Jos julkaistuissa artikkeleissa on virheitä, ne korjataan myöhemmin uudella viestillä.

Joulupukkia tapaamassa

Suomessa olonsa aikana perhe ehti matkustaa muun muassa Rovaniemelle tapaamaan joulupukkia, vierailla Vapriikissa ja Pyynikin näkötornissa munkkikahveilla sekä viettää aikaa kokkaamalla ja tapaamalla Katrenkojen suomalaisia ystäviä.

Vita Prudtšenko (vas.) vieraili Vapriikissa tyttärenpoikansa Kiril Katrenkon ja tyttärensä Iryna Katrenkon kanssa.

Perhe kävi matkalla myös Helsingissä. Matkoilla on monesti ollut mukana myös Iryna Katrenkon siskopuoli Maryna, jolla on eri äiti.

Paluumatkalle Prudtšenko ja Katrenkon eno lähtivät viime viikon torstaina. Kun perillä odottaa epävarmuus tulevasta talvesta, ovatko Prudtšenko ja tämän veli ajatelleet jäämistä Suomeen?

Prudtšenkon vastaus on ytimekäs ei, jonka ymmärtää ilman tulkkiakin. Katrenko tulkkaa perustelun: Prudtšenkon aviomies ja omat vanhemmat ovat Ukrainassa. ”Hän palaa Ukrainaan.”