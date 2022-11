Tampereen kaupunki odottaa ministeriöltä lisäohjeita, ennen kuin se päättää koronarokotusten laajentamisesta.

Tampereen kaupunki on jo aloittanut keskustelun koronarokotusten tehosteannosten laajentamisen tarpeesta. Kaupunki kaipaa kuitenkin vielä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) lupaamaa lisäohjeistusta.

”Asiasta keskusteltiin heti torstaina aamulla, mutta mitään päätöksiä ei tehty", Tampereen kaupungin rokotuskoordinaattori ja Hatanpään rokotusyksikön osastonhoitaja Maria Riski sanoo. ”Emme kiirehdi tämän kanssa, vaan odotamme sosiaali- ja terveysministeriön lisäohjeita ja päätämme sen jälkeen, miten asiassa lähdetään etenemään. Sen jälkeen asiasta tiedotetaan lisää.”

Perhe- ja peruspalveluministerin Krista Kiurun (sd) johtama koronaministerityöryhmä kertoi keskiviikkona pitämässään tiedotustilaisuudessa, että kunnat ja hyvinvointialueet voivat jatkossa tarjota koronaviruksen tehosterokotetta kaikenikäisille.

Tilaisuudessa ministeri Kiuru sanoi, että lisärokotteita voidaan tarjota ihmisille, joiden rokottamisen lääkäri arvioi perustelluksi. Myös tästä Riski kaipaa tarkempia ohjeita.

”Ei ole käytännössä mahdollista, että lääkäri arvioisi jokaisen ihmisen kohdalla hänen tarvettaan tehosterokotukseen. Ei sellaiseen ole resursseja. Tulemme arvioimaan eri henkilöryhmien tarvetta tehosterokotukseen.”

Tampere Koronarokotus Kun yhteen lasketaan kaikki rokoteannokset, tamperelaiset ovat saaneet tähän mennessä kaikkiaan yli 550 000 koronarokotusta. Lokakuun alusta lähtien koronarokotusten tehosteannoksia on annettu reilut 11 000.

THL:n ohjeita noudatettu

Koronarokotuksissa on Tampereella tähän asti noudatettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n suosituksia eli tehosterokotuksia annetaan 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille sekä riskiryhmille riippumatta siitä, kuinka monta rokotusta on aikaisemmin saanut tai onko tauti sairastettu.

Sen lisäksi neljättä rokoteannosta suositellaan 60-64-vuotiaille, mikäli henkilö ei ole sairastanut tautia. Sairastettu tauti lasketaan yhdeksi rokoteannokseksi.

Riski uskoo, että jossain vaiheessa rokotuksia tullaan Tampereellakin laajentamaan. Ensimmäisenä tehosteannoksia saatetaan tarjota esimerkiksi sote-työntekijöille. Sen jälkeen vuoroon voisivat tulla mahdollisesti kaikki työikäiset tamperelaiset.

Riskin mukaan vielä ei ole tietoa, millaisessa aikataulussa ja miten rokotteiden laajentaminen toteutetaan.

”On muun muassa mietittävä tarkkaan resursseja, sillä influenssarokotuskausi on aktiivisimmillaan. Rokotuskapasiteetti on juuri nyt aika lailla kiinni influenssarokotusten jakamisessa.”

Myöskään sitä Riski ei vielä torstaina aamupäivällä osannut tarkemmin arvioida, jaettaisiinko rokotuksia ikäluokittain vai avattaisiinko tehosterokotteen ottamisen mahdollisuus kaikille työikäisille kerralla, jos rokotuksia päätetään laajentaa niihin ikäluokkiin, jotka eivät vielä ole oikeutettuja tehosterokotteeseen.

Tautia on nyt paljon liikkeellä, ja myös koronan sairastaneita on paljon. Jotta tehosteen voi ottaa, taudin sairastamisesta on oltava kulunut vähintään kolme kuukautta. ”On arvioitava sitä, minkälainen massa rokotuksille ylipäätään olisi tulossa. On varmasti myös niitä, jotka eivät tehostetta enää halua ottaa, vaikka mahdollisuus siihen olisi olemassa.”