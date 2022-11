Facebookin emoyhtiö Meta julkisti historiansa massiivisimmat irtisanomiset – Zuckerberg pyyteli anteeksi

Metan osakekurssi elpyi New Yorkin pörssissä säästöuutisen jälkeen. Yhtiö irtisanoo 11 000 työntekijää 87 000:sta.

Facebookin omistaja Meta julkisti keskiviikkona yhtiöhistoriansa suurimmat henkilöstövähennykset. Yhtiö irtisanoo 11 000 työntekijää, ilmoitti toimitusjohtaja Mark Zuckerberg viestissä henkilökunnalle. Zuckerberg pahoitteli työpaikkojen vähennyksiä ja selitti taustalla olevan virhearvion siitä, miten sähköinen kaupankäynti kehittyisi pandemian vanavedessä.

”Monet arvioivat, että kasvu jatkuisi myös pandemian jälkeen. Niin uskoin minäkin ja päätin siksi kasvattaa investointejamme tuntuvasti. Valitettavasti tulos ei ollut se, mitä odotin”, Zuckerberg pahoitteli.

Metan liikevaihto on laskenut tuntuvasti hidastuneen talouskasvun, kiristyneen kilpailun ja laskeneen mainosmyynnin seurauksena. Ennen ilmoitusta irtisanomisista oli jo uutisoinut Wall Street Journal. Metan tuloskunnon heikentymisestä kertoi myös heinä–syyskuun osavuosikatsaus, joka kertoi nettotuloksen laskeneen alle puoleen vuoden takaisesta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yhtiö ryhtyy laajoihin henkilöstöleikkauksiin 18-vuotisen historiansa aikana. Yhtiöllä oli syyskuun lopulla kertomansa mukaan yli 87 000 työntekijää.

Yhtiön osakekurssi käynyt syvässä kuopassa

Meta on viime aikoina käyttänyt miljardeja dollareita kehittääkseen ”metaversumiksi” ristittyä virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden yhdistelmää. Zuckerbergin lempilapsi on sijoittajien silmissä näyttänyt lähinnä rahareiältä. Metan osakkeen arvo on laskenut Wall Street Journalin mukaan tänä vuonna yli 70 prosenttia.

New Yorkin pörssissä Metan osakkeen hinta lähti elpymään säästöuutisen jälkeen. Alkuillasta Suomen aikaa osake oli noussut noin 7 prosenttia 103 dollarin tuntumaan.

Keskiviikon nousu oli vielä pientä verrattuna yhtiön romahdukseen lokakuussa, kun kurssi putosi noin 137 dollarista alle sadan dollarin rajapyykin.

Metan osakkeen aallonpohja kävi alle 89 dollarissa viime viikolla, mikä oli Metan ja sitä ennen Facebookin alin osakekurssi sitten vuoden 2015. Tuolloin Facebook oli ollut julkisesti vaihdettu yhtiö vasta kolme vuotta. Yhtiö muutti nimensä Metaksi viime vuonna.