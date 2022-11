Pirkanmaalainen talopakettifirma hakeutui yrityssaneeraukseen –”Käytännössä jokainen rakenteilla oleva talo on ollut tappiollinen”

Pirkanmaan käräjäoikeuden saneerausmenettelyä koskevan päätöksen mukaan avaimet käteen -talopaketteja myyvä kangasalalainen Evesa oy on maksukyvytön.

Lamminrahkaan Kangasalle nousee suuri asuinalue. Tältä näytti lokakuun alkupuolella Rissonkadulla lähellä Tampereen rajaa Kangasalan suuntaan. Läheiseen kortteliin on määrä nousta myös Evesa-talot oy:n rakennuttamia pientaloja.

Rakennusalan yritys Evesa oy jätti yrityssaneeraushakemuksen Pirkanmaan käräjäoikeudelle 5. elokuuta. Päätös hakemuksen jättämisestä oli tehty 2. elokuuta 2022 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Evesa oy myy asiakkailleen muuttovalmiita pientaloja kiinteähintaisina talopaketteina avaimet käteen -periaatteella. Yrityksen kotipaikka on Kangasala, ja sen päätoimialue on Pirkanmaa.

Käräjäoikeuteen elokuussa jätetyn yrityssaneeraushakemuksen mukaan maksukyvyttömyyden taustalla on useita syitä. Yrityksen taloudellisen aseman kerrotaan vaikeutuneen ensimmäisen kerran keväällä 2020, kun koronapandemia alkoi. Siitä lähtien maksuvalmius on heikentynyt, ja maksukyvyttömyyteen yritys alkoi ajautua Ukrainan sodan alkamisen myötä kuluvan vuoden alkupuolella.

Keskeisiä tekijöitä maksukyvyttömyyden taustalla ovat olleet raju kustannusten nousu sekä ongelmat materiaalien toimitusketjussa.

Vuonna 2022 40 projektia

Käräjäoikeudelle jätetyn saneeraushakemuksen mukaan yrityksellä on vuoden 2022 aikana työn alla 40 projektia. Niissä asiakkaina ovat pääosin kuluttaja-asiakkaat.

Evesan toimitusjohtaja Teemu Ijäksen mukaan jo sovituista kaupoista viimeiset valmistuvat heti alkuvuodesta 2023.

”Sopimukset ovat kiinteähintaisia niin sanottuja avaimet käteen talotoimituksia. Kustannusnousua ei ole ollut mahdollista siirtää näihin sopimuksiin, ja käytännössä jokainen rakenteilla oleva talo on ollut tappiollinen tästä syystä. Tappiota tehtiin vuoden 2022 ensimmäisen puolikkaan aikana noin 2,3 miljoonaa euroa johtuen hintojen noususta ja materiaalipulasta”, Ijäs viestitti Aamulehdelle keskiviikkona.

Yhtiölle on kertynyt rakennusprojektien venymisen vuoksi mittavia myyntisaatavia. Tilintarkastaja oli kiinnittänyt huomiota myyntisaataviin jo vuoden 2021 tilintarkastuskertomuksessa.

Logo Evesa oy Perustettu: 24.5.1989 Yhtiömuoto: Osakeyhtiö. Osakkeet omistaa Evesa Group oy. Toimiala: Rakentamispalvelut. Yhtiö on toteuttanut yli 350 omakoti- ja rivitaloasuntoa. Työntekijöitä: Yhtiön palveluksessa on keskimäärin noin 6 työntekijää. Koko toimitusketju työllistää noin 90 ihmistä. Liikevaihto ja liikevoitto: Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.2021-31.12.2021 on ollut 19 044 593,78 euroa. Liikevoitto 20 363 euroa. Kuluvan tilikauden liikevaihto 1.1.-30.6.2022 noin 8,7 miljoonaa euroa. Velat: Oman ilmoituksen mukaan yhteensä noin 4 700 000 euroa. Suorat liiketoiminnasta johtuvat velat: Ostovelat noin 2,5 miljoonaa euroa. Verovelka ja viranomaismaksut noin 850 000 euroa. Vakuudelliset velat noin 850 000 euroa. Muut velat noin 500 000 euroa. Varallisuus: Oman ilmoituksen mukaan 2 450 000 euroa: myyntisaatavat noin 3 079 598 euroa (30.6.2022), keskeneräinen varasto noin 1 957 155 euroa (30.6.2022), omistuskiinteistöt noin 200 000 euroa, vaihto-omaisuus noin 50 000 euroa. Lähde: Pirkanmaan käräjäoikeudelle 5.8.2022 jätetty yrityssaneeraushakemus.

Yrityssaneeraushakemuksen mukaan yhtiön varallisuus on sen oman ilmoituksen mukaan 2 450 000 euroa. Myyntisaatavia oli kuluvan vuoden kesäkuun lopussa yli kolme miljoonaa euroa.

”Omaisuuden arvostamiseen liittyy kuitenkin epävarmuutta, ja arvo on yrityksen mukaan määriteltävä tarkemmin saneerausohjelmassa. Myös keskeneräisen varaston sekä myyntisaatavien arvostaminen on pitkälle kiinni siitä, pystyykö yhtiö jatkamaan toimintaansa”, saneeraushakemuksessa sanotaan.

Saneerausohjelman tavoitteena on turvata velallisen elinkelpoisen liiketoiminnan jatkaminen, jotta ohjelmassa vahvistetut velkojien suositukset saadaan maksetuksi.

Pirkanmaan käräjäoikeuden syyskuun lopussa antaman päätöksen perusteluissa yhtiön kerrotaan ilmoittaneen kokonaisveloikseen noin 2 219 000 euroa. Myyntisaatavien sanotaan olevan todellisia, ja niiden suoritukset ovat viivästyneet urakoiden viivästymisen takia. Oikeuden mukaan velallisyhtiö on maksukyvytön.

Oikeus ei nähnyt esteitä velallisen perusmuotoisen yrityssaneerauksen aloittamiselle. Oikeuden mukaan on kaikkien tahojen edun mukaista, että saneerausmenettely epävarmassa tilanteessa aloitetaan, verrattuna siihen vahinkoon, joka voisi koitua, jos menettelyä ei aloitettaisi.

Oikeus nimitti myös selvittäjän, jonka on laadittava ehdotus saneerausohjelmaksi ja toimitettava se Pirkanmaan käräjäoikeudelle viimeistään 30. tammikuuta 2022.

Kohteita myös Lamminrahkassa

Evesan rakennuksia on rakennettu moneen kuntaan Pirkanmaalla, muun muassa Vuorekseen Tampereelle. Yksi projekteista on suunnitteilla suositulle Lamminrahkan alueelle Kangasalle.

Evesa-talot oy:n perustamille taloyhtiöille on vuokrattu Lamminrahkan alueelta yksi korttelinosa, joka on jaettu useampaan tonttiin. Alueelle on tämänhetkisten suunnitelmien mukaan tarkoitus rakentaa erillispientaloja, luhtitaloja ja rivitaloja.

Evesan Ijäksen mukaan yhtiöllä on tarkoitus aloittaa rivitalohanke keväällä 2023 Kangasalle, ja seuraavat kaksi hanketta Kangasalle Lamminrahkaan alkaisivat keväällä tai syksyllä 2023. Evesa toimii näissä hankkeissa rakennusurakoitsijana.

”Ensimmäisen hankkeen rakennuslupa on valmiina, kesän hankkeiden osalta lupakuvat ovat juuri jättämisvaiheessa. Ennakkomarkkinointeja ei ole kohteissa ollut ja näin ollen näissä hankkeissa ei ole mukana lainkaan kuluttaja-asiakkaita tässä vaiheessa. Todennäköisesti kohteet myydään vasta valmiina”, Ijäs viestittää.

Lamminrahkan projektipäällikön Sanna Karppisen mukaan projektissa ollaan Evensan kanssa vasta työstämässä tontinkäyttösuunnitelmaa Haltijankaaren ja Rissonkadun välisellä alueella.

Karppisen mukaan Evesa on tämänhetkisten tietojen mukaan yhä hankkeessa mukana. Evesan epävarma tilanne ei myöskään vaikuta Lamminrahkan alueen kokonaisuuteen.

”Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueella, missä nyt rakennetaan, asumisen rakennusoikeutta on kaikkiaan noin 170 000 kerrosneliömetriä. Evesan osuus siitä on 5 500 kerrosneliömetriä eli noin kolme prosenttia eteläosan asuinalueesta.”

Lamminrahkan eteläosan yhtiömuotoisia asuinkortteleita aluetta on rakentamassa kaikkiaan 19 rakennusliikettä.

Kangasalan maankäytön palvelualueesta vastuullisen kaupungingeodeetin Teemu Valkolehdon mukaan kaupunki on solminut Lamminrahkan tonttien vuokrasopimukset Evesan kanssa elokuussa. Laskut vuokrista on lähetetty ja eräpäivä on marraskuun lopussa.

”Jos vuokria ei ole siihen mennessä maksettu, normaali käytäntö on, että ne menevät perintään. Jos perintä ei tuota tulosta, sopimus puretaan. Jos niin ikävästi kävisi, että sopimus joudutaan purkamaan, rakentajaksi haetaan uusi toimija.”