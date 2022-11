Raporttiluonnos: Vakoiluohjelmia käytetty muun muassa opposition vakoiluun EU:ssa – muun muassa Pegasuksen väärinkäyttöä ilmennyt ainakin neljässä maassa

Helsinki

Vakoiluohjelmia on käytetty poliittisin tarkoituksiin neljässä tai viidessä EU:n jäsenmaassa, mikä on uhka demokratialle, sanoo israelilaisesta Pegasus-vakoiluohjelmasta laaditun raporttiluonnoksen esittelijä Sophie in 't Veld tiedotteessa.

In 't Veld on tänään julkaissut raporttiluonnoksensa pääasiassa Pegauksesta, mutta raportissa käsitellään myös muita vakoiluohjelmia. Raporttiin voidaan tehdä vielä muutoksia.

Luonnoksen mukaan vakoiluohjelmien väärinkäytöksiä on ilmennyt Puolassa, Unkarissa, Kreikassa ja Espanjassa.

Esimerkiksi Puolassa Pegasusta on käytetty maan opposition vakoiluun.

In 't Veldin mukaan EU-komissio on suhtautunut asiaan tähän saakka kansallisena asiaa. Vakoiluohjelmat uhkaavat kuitenkin demokratiaa, mikä vaatii EU:lta yhtenäistä reaktiota.