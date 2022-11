Tampereen ratikankuljettajien irtisanoutumisten taustalla on palkkatyytymättömyyttä

Pääluottamushenkilö Viljami Vaskosen mukaan raitiovaununkuljettajat ovat palkkakuopassa. ”Peruspalkkauksen pitäisi olla sellainen, ettei ylitöitä tarvitse tehdä paljon hyvän palkan saamiseksi.”

Aamulehti uutisoi maanantaina, että jo seitsemän ratikankuljettajaa on lopettanut työnsä Tampereella. Vuoroja pyöritetään tällä hetkellä 68 kuljettajalla alkuperäisen 75 kuljettajan sijaan.

Tampereen raitiovaununkuljettajien pääluottamushenkilö Viljami Vaskonen tietää, että työn lopettaneista lähes kaikkien syy irtisanoutumiseen on palkka.

”Työnantajan teettämissä työhyvinvointikyselyissä erottui poikkeuksellisena paitsi työyhteisön hyvä henki, myös palkkatyytymättömyys. Kaikkien lähteneiden kanssa olen jutellut syistä. Kolme henkilöä palasi ajamaan linja-autoa ja kaksi on lähtenyt teollisuuden palvelukseen. Kaikki toivat esille palkkauksen. Yksi siirtyi VR:n sisällä toisiin tehtäviin, siinäkin palkka vaikutti.”

”Mielestäni on kuitenkin tarpeen tuoda esille, että työyhteisömme ja työilmapiiri ovat todella hyviä ja työn laatumittarit myös. Työporukka on todella hyvä ja motivoitunut.”

Peruspalkka 2 138 euroa

Raitiovaununkuljettajien peruspalkka on 2 138 euroa kuukaudessa. Peruspalkan päälle tulevat vuoro- ja ylityölisät.

Vaskosen oma henkilökohtainen näkemys on se, että kuljettajien peruspalkkataso on matala.

”Ihmiset mielellään tekevät ylitöitä paljon kasvattaakseen ansioita. Peruspalkkauksen pitäisi kuitenkin olla sellainen, ettei ylitöitä tarvitse tehdä hyvän palkan saamiseksi.”

Ylitöitä on kuitenkin tarjolla, sillä resurssipulaa on. Vaskosen mukaan kesästä asti tilanne on ollut se, että ylitöitä on tehty paljon ja henkilöstö on venynyt.

”Kaikkia työvuoroja ei ole saatu lomakaudella jaettua työntekijöille, joten niitä on jaettu tehtäväksi työjakson alussa. Osa tykkää tehdä ylitöitä, koska niillä palkkatasoaan voi nostaa.”

”Sairaslomaprosenttimme ovat myös todella matalat verrattuna vaikka Helsinkiin. Ihmiset tykkäävät työpaikasta täällä ja välit paikallisiin esihenkilöihin ovat hyvät.”

Tyytymättömyyttä työehtosopimuksiin

Raitiovaununkuljettajat kuuluvat rautatiealan työehtosopimuksen piiriin. Tarkemmin kaupunkiraideliikenteen palkkaliitteeseen 4, joka neuvoteltiin erikseen Tampereen ratikkaa varten.

Raitiovaununkuljettajien ammattiosasto julkaisi huhtikuussa pettyneen kannanoton TES-neuvotteluihin. JHL:n raideammattilaisten hyväksymä työehtosopimus oli kuljettajille pettymys. Kannanoton mukaan ”ensimmäinen Tampereen ratikkaa koskeva työehtosopimus neuvoteltiin aikana, jolloin koko rataverkkoa ei ollut rakennettu, eikä työehtosopimuksen piiriin kuulunut yhtään työntekijää. Näin ollen työnantaja sai käytännössä sanella työehtosopimuksen sisällön.”

Työehtosopimuksen rakenne muodostui yhdistelemällä Helsingin kaupunkiraideliikenteen noudattamaa KVTES:ia ja JHL:n raideammattilaisten noudattamaa rautatiealan työehtosopimusta. ”Mitä tulee peruspalkkaan ja lomaoikeuksiin, valittiin työntekijöiden kannalta molemmista huonoimmat vaihtoehdot”, Vaskonen sanoo.

Vaskosen mukaan raitiovaununkuljettajat odottavat heillekin jonkinlaista palkkaohjelmaa. ”Sillä tavalla tästä tulisi ammatti, jossa saadaan pidettyä tiukan seulan läpi valikoitunut hyvä työvoima.”

”Työehtosopimukseen liittyvä kritiikki ei kuitenkaan liity meidän työpaikkaan, sillä se on Palta, joka sopimukset neuvottelee”, Vaskonen muistuttaa.

Raitiovaununkuljettajia koulutetaan lisää kuuden kuukauden mittaisessa koulutuksessa. Seuraava kurssi alkaa helmikuussa 2023.

