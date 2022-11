Heijastinvaljaat ovat syksyn ja talven trendiasu, myös koirille puetaan heijastavia materiaaleja ja led-valoja

Kuvassa Mauri Syri ja lapset Alma Syri-Marttila (vas.) ja Aava Syri-Marttila. Vasemmalla kuvassa koirat Veiku ja Hehku. Uudet liivit hankittiin viime kuussa. Lapset saivat päättää valjaiden värit, Alma valitsi pinkit liivit ja Aava keltaiset. Koirilla Veikulla ja Hehkulla on valjaissaan led-valot – Hehku-terrieri on luonteeltaan pomo, sen vuoksi se sai sinisenä vilkkuvan poliisivalon. Veikun valo on keltainen.