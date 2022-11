Valkeakosken ampumisessa käytettyyn asetyyppiin saa luvan enää poikkeustapauksissa – Tällaisista syistä aselupa voidaan perua

Mitä syitä aseluvan hylkäämiseen on? Haetaanko ampuma-aserikoksesta tuomitun muut aseet hakea pois? Komisario Kari Räisänen vastaa Aamulehden kysymyksiin.

Valkeakosken maanantaisessa ampumisessa käytettiin luvallisia metsästysaseita. Toinen aseista oli .22-kaliiperin pienoisrevolveri. Tämän tyyppiseen aseeseen myönnetään lupa nykyään enää poikkeustapauksessa. Vaikka nykylaki on tiukka, pienoisrevolverin hankkiminen on ollut historiassa huomattavasti helpompaa.

Suomessa aseen hankintaan ja hallussapitoon tarvitaan poliisin lupa. Sisä-Suomen poliisilaitoksen lupahallintosektorissa Tampereella työskentelevä komisario Kari Räisänen vastaa Aamulehden kysymyksiin aselupien hankkimisesta ja perumisesta yleisellä tasolla.

Hänen mukaansa poliisi voi viedä luvalliset aseet pois, jos asetta käytetään väärin. ”Ei sen tarvitse olla mikään Valkeakosken kaltainen tapahtuma. Ampuma-asetta voi käyttää väärin esimerkiksi metsästyksen aikana.”

Mitä syitä aseluvan hylkäämiseen tai perumiseen on?

Haetun luvan hylkääminen tai jo olemassa olevan peruminen päätetään aina yksilöllisesti. Mitään automaattista syytä hylätä lupaa ei siis ole.

Räisäsen mukaan kynnys hakemuksen hylkäämiseen on matala. Periaatteessa mikä tahansa rikos voi hänen mukaansa estää luvan saamisen tai nykyisen luvan pois ottamisen. Jo olemassa oleva aselupa voidaan perua tehdyn rikoksen lisäksi esimerkiksi silloin, jos ase on kadonnut, ampumaharrastus on päättynyt tai luvan haltija käyttäytyy väkivaltaisesti.

Tarkoittaako esimerkiksi rattijuopumus sitä, että aseet haetaan pois?

Rattijuopumustapauksia arvioidaan tapauskohtaisesti riippuen siitä, onko kyseessä alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden alaisena ajettu rikos, Räisänen sanoo. ”Jos on perus alkoholirattijuopumus, siihen ei välttämättä puututa, jos henkilöstä ei ole mitään muuta huomautettavaa.” Törkeässä rattijuopumuksessa aseet haetaan kuitenkin välittömästi pois. Uusi lupa voidaan myöntää sen jälkeen vasta noin kolmen vuoden päästä.

Miten paljon aselupien kriteereitä on kiristetty tällä vuosituhannella?

Suomen aselaki on kiristynyt vuosikymmenten saatossa pikkuhiljaa. Esimerkiksi kouluampumisten jälkeen aselupien saannista on tehty vaikeampaa. Kiristykset ovat koskeneet ennen kaikkea käsiaseiden hankkimista. Nykyään käsiaseeseen lupaa hakevan pitää olla vähintään 20-vuotias ja harrastanut metsästystä jo jonkin aikaa.

”Henkilön luotettavuuden tai sopivuuden osalta laissa ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia. Ne ovat olleet pitkän aikaa samanlaisia.”

Haastatteleeko poliisi kaikki luvanhakijat?

Kaikkia lupaa hakevia ei Räisäsen mukaan lakitiukennuksista huolimatta edelleenkään haastatella. Kuitenkin ensi kertaa lupaa hakevat poliisi haastattelee lähes aina.

Kouluampumisten jälkeen vuonna 2011 käyttöön otetusta soveltuvuustestistä luovuttiin vuonna 2017. ”Lupaharkinta on enemmänkin papereiden varassa ja henkilökohtaisen tapaamisen ja rekisteritarkistusten kautta pyritään varmentamaan, että henkilö on sopiva.”

Mitä tarkoittaa rekisteritarkistus?

”Siinä katsotaan hakijan käyttäytymiseen liittyvät merkinnät poliisin rekistereistä.”

Kuinka pitkältä ajalta?

”Kattavasti niin pitkältä ajalta kuin tietoja rekisteristä löytyy.”

Tausta Ampuma-aseet Suomessa Suomessa on luvallisia ampuma-aseita on yli 1,6 miljoonaa ja luvanhaltijoita yli 650 000. Korkeita lukuja selittää se, että Suomessa on paljon metsästäjiä. Metsästyskortin lunastaa Suomessa vuosittain noin 300 000 ihmistä Aselupahakemuksia käsitellään vuosittain yhteensä noin 50 000. Valtaosa Suomen aseista on metsästyksessä käytettäviä haulikkoja tai kivääreitä. Pistooleja on noin kuusi prosenttia luvanvaraisista aseista.

Jos omistaa useita aseita valmiiksi, onko uuden aseen hankkiminen helpompaa vai vaikeampaa?

”Tietyllä tavalla helpompaa, vaikka hakemusprosessi on sama. Myös silloin katsotaan hakijan taustat ja hakijan pitää osoittaa hyväksyttävä käyttötarkoitus aseelle. Heitä ei kuitenkaan haastatella, ellei erityistä syytä ole.”

Kuinka helppoa käsiaseen saaminen ollut historiassa?

”Laki on muuttunut vuosikymmenten aikana. Aikanaan laki ei täsmällisesti määritellyt myöntämisedellytyksiä ja lupia sai monellakin eri tavalla monella eri perusteella. Niiltä ajoilta käsiaseita on ihmisten hallussa.”

Valkeakosken ampumisessa käytettiin metsästyskäyttöön tarkoitettua luvallista pienoisrevolveria. Onko sellaista nykyään mahdollista saada?

”Metsästyskäyttöön käsiaseelle ei voi saada lupaa.” Räisäsen mukaan on kuitenkin yksi poikkeus: loukku- ja luolapyynti. Tämän tyyppinen metsästys ei ole mitenkään harvinaista ja lupia esimerkiksi pienoispistoolille ja -revolverille myönnetään aika ajoin.

Valkeakosken ampumisesta epäilty on tuomittu sakkoihin ampuma-aserikoksesta. Mies oli käräjäoikeuden mukaan säilyttänyt patruunoita ja aseita ampuma-aselain säännösten vastaisesti lukitsemattomassa tilassa.

Milloin ampuma-aserikos on este saada aselupa ja onko se syy lupien perumiseen?

”Se voi olla este luvan saamiselle pitkänkin aikaa. Rikos on jonkin aikaa esteenä, mutta se riippuu rikosnimikkeestä ja tuomiosta. Tämä on kuitenkin aina tapauskohtaista harkintaa”, Räisänen sanoo.

”Se riippuu tekotavasta, että mistä rikoksessa on ollut kysymys. On eri asia, että jos sukurasitteena tullut käyttökelvoton haulikko on jäänyt hoitamatta. Se on erilainen tapaus kuin vaikkapa ostettu luvaton ase.”

Jos luvat on otettu pois, menee noin kolme vuotta, että uutta aselupaa voidaan harkita. Joissain tapauksissa lupaa ei voida myöntää enää koskaan, Räisänen sanoo.

Entä jos rikos on tapahtunut 15 vuotta sitten, voiko silloin saada luvan?

”Se ei ole välttämättä nykypäivänä enää este luvan saamiselle ellei hakijalla ole muuta huomautettavaa.”

Haetaanko ampuma-aserikoksesta tuomitun muut aseet hakea pois?

”Kyllä. Pääsääntöisesti ampuma-aserikos on sellainen rikos, joka johtaa aselupaharkintaan ja aseiden haltuunottoon.”

Onko Suomessa aselupien enimmäismäärää?

”Numeraalisia rajoitteita ole olemassa. Henkilöllä voi olla Suomessa todella paljon metsästysaseita.”

Tärkeintä on Räisäsen mukaan se, että hakija pystyy perustelemaan aseen käyttötarkoituksen. Poliisi kiinnittää myös huomiota aseiden säilytykseen.