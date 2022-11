Aamulehti valvoo verkossa koko pyhäinpäivän viikonlopun – Luvassa uutisia, tähtijuttuja ja kaksi päivää suoria aerobic-lähetyksiä

Painettu Aamulehti ei ilmesty tulevana, pyhäinpäivän jälkeisenä sunnuntaina. Aamulehden verkkosivut ja sovellus tarjoavat tuoreiden uutisten lisäksi monipuolisen kattauksen luettavaa ja katsottavaa. Tilaajien kannattaa ladata Aamulehden uutissovellus tai kirjautua verkkosivuille.

Aamulehti

Painettu Aamulehti ja näköislehti eivät ilmesty sunnuntaina 6. marraskuuta. Aamulehden verkossa ja sovelluksessa on myös pyhäinpäivän jälkeisenä sunnuntaina luvassa monenlaista luettavaa ja tuoreimmat uutiset aamusta iltaan.

Tilaajien kannattaa käydä jo nyt lataamassa Aamulehden uutissovellus tai kirjautumassa verkkosivuille varmistaakseen, että pääsee lukemaan kaikki jutut.

Kiinnostavia tähtijuttuja

Kerromme sunnuntaina verkkosivuilla ja sovelluksessa tamperelaisnaisesta, joka joutui vuosi sitten sähköpotkulautaonnettomuuteen. Hän käy onnettomuuden takia edelleen hoidoissa kuukausittain.

Blockfestien aikaan elokuussa Ratinan stadionin lähistöllä oli valtavasti sähköpotkulautoja.

Selvitimme myös kaikkien Pirkanmaan apteekkarien tulot. Yksi apteekkari tienaa vuodessa jopa yli 640 000 euroa ja kertoo Aamulehden haastattelussa, miten se on mahdollista.

Viikonlopun juttutarjonnasta löytyy myös apua, jos kotiisi kertynyt liikaa tavaraa. Ammattijärjestäjä Sanna Koskinen antaa vinkit, miten epäjärjestyksestä ja tarpeettomasta tavarasta pääsee eroon ja mitä saa tilalle.

Sunnuntaina aamulla julkaistaan juttu Grand Designs Suomi -pariskunnasta, jolla on hulppea älykoti Lempäälässä. He paljastavat jutussa rankkoja asioita työmaan kulisseista.

Alina ja Markus Ahtiaisen älykoti Lempäälässä on vaaleaa ja avara.

Luvassa on myös urheilua suorana. Viikonloppuna kilpaillaan Ylöjärvellä kilpa-aerobicin Sisu Cup, jonka molemmat kilpailupäivät Aamulehti näyttää suorina lähetyksinä.

Torstai-iltana suorana näytetyn Viitasen Piian keikan tallenne on sekin katsottavissa viikonlopun yli. Viikonloppuna voi tutustua myös perjantaina julkaistuun erikoisartikkeliin, jota varten Aamulehti seurasi poikkeuksellisen jenkkiauton rakentamista 19 vuotta.

Kaikki tähtijutut löydät osoitteesta aamulehti.fi/tahtijuttu.

Tampereella majoituspaikat täyttänyt NHL-viikonloppu huipentuu lauantai-iltana myöhäisotteluun. Seuraamme jääkiekkotunnelmia tiiviisti verkossa viikonloppuna.

Patrik Laine heitteli ylävitosia torstain harjoituksissa Nokia-areenassa.

Lisäksi uutistoimitus työskentelee läpi pyhien ja julkaisee uutisia niin Pirkanmaalta, muualta kotimaasta kuin ulkomailtakin. Toimitus seuraa päivittäin muun muassa Ukrainan tilannetta.

Näin kirjaudut

Aamulehden tilaajana sinulle kuuluvat kaikki digitaaliset sisältömme. Saat ne käyttöösi, kun kirjaudut sisään.

Aamulehden verkkopalveluun kirjaudutaan Sanoma-tilillä. Sanoma-tilillä voit kirjautua sisään kaikkiin Sanoman verkkopalveluihin sekä muokata niiden tilauksia ja vaihtaa vaikkapa osoitetietosi.

Tilin käyttäjätunnus on sähköpostiosoite, joka on liitetty Aamulehden tilaukseen. Jos olet kirjautunut, mutta et silti pysty lukemaan tilaajille tarkoitettuja sisältöjä, tarkasta, että olet kirjautunut oikealla sähköpostiosoitteella. Olet saanut kyseiseen sähköpostiosoitteeseen postia Aamulehden asiakaspalvelulta.

Aloita kirjautuminen painamalla Aamulehti.fi-sivuston oikeassa yläreunassa olevaa Kirjaudu-kuvaketta. Voit myös mennä suoraan osoitteeseen aamulehti.fi/kirjaudu. Aamulehden uutissovelluksessa kirjautuminen löytyy, kun painat oikean alareunan Lisää-kuvaketta. Seuraa kirjautumisikkunassa näkyviä ohjeita.

Jos tähtijutut eivät avaudu

Jos olet kirjautunut, mutta et silti pysty lukemaan tilaajalle tarkoitettuja sisältöjä, tarkasta, että olet kirjautunut oikealla sähköpostiosoitteella. Kirjaudu ulos ja sitten uudestaan sisään oikealla sähköpostiosoitteella.

On myös mahdollista, että tilausta ei ole yhdistetty Sanoma-tiliisi. Yhdistät Aamulehden tilauksesi Sanoma-tiliin osoitteessa oma.sanoma.fi/tilaukset. Klikkaa Yhdistä tilaus -otsikkoa ja etsi Tuotteen nimi -alasvetovalikosta Aamulehti. Täytä lomakkeeseen nimesi, asiakasnumerosi ja postinumerosi ja paina Hae tilaus -painiketta. Asiakasnumerosi löydät laskusta.

Jos sinulla ei ole Sanoma-tiliä, klikkaa kirjautumisnäkymässä linkkiä Luo Sanoma-tili. Täytä omat tietosi linkistä avautuvalle lomakkeelle ja hyväksy ehdot. Vahvista Sanoma-tilisi sähköpostiisi tulleen linkin kautta ja yhdistä tilauksesi Sanoma-tiliisi yllä olevan ohjeen mukaan. Kirjaudu sisään ja nauti!

Ota sovellus käyttöön

Lataamalla Aamulehden sovelluksen saat kaikkein eniten irti digitaalisista palveluista. Sovelluksen uutisilmoitusten avulla tiedät, mitä Pirkanmaalla ja maailmalla tapahtuu juuri nyt.

Jos sinulla ei ole vielä sovellusta, voit ladata sen Play-kaupasta (Android-laitteet) tai Appstoresta (Iphonet ja Ipadit) hakusanalla ”Aamulehti”.