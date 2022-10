Hintojen kallistuminen nostattaa pienimpiä eläkkeitä eniten – takuueläke nousee kahdessa erässä 67 euroa

Eläkkeiden ja useiden muiden Kelan etuuksien summia nostetaan, jotta ne eivät putoaisi hintojen kyydistä.

Useiden Kelan maksamien etuuksien seuraava korotus toteutuu vuodenvaihteessa. Kuva on Kelan tiloista Tampereelta.

Aamulehti

Kaikkien pienimmät eli takuueläkkeet nousevat kuluvan vuoden mittaan kahdella nostolla yhteensä 7,8 prosenttia 1.1. 2023 mennessä. Siitä alkaen takuueläkkeen täysi määrä on 922 euroa kuukaudessa, kun se vuotta aiemmin oli 855 euroa. Nousua on siten 67 euroa.

Tämä johtuu kansaneläkeindeksiin tulevasta 4,2 prosentin korotuksesta. Kelan lokakuussa vahvistama korotus pohjautuu kustannusten nousuun eli Tilastokeskuksen määrittämään elinkustannusindeksiin. Tänä vuonna kansaneläkeindeksiä nostettiin poikkeuksellisesti jo kerran aiemmin 1. elokuuta 3,5 prosenttia hintojen ripeän kallistumisen takia.

”Yhtä suuri vuosittainen indeksikorotustaso ilman erityisiä tasokorotuksia on viimeksi ollut 1990-luvun alussa, joten on tämä poikkeuksellista”, sanoo Kelan päämatemaatikko Henri Riuttala.

Takuueläkkeen osuudella on paikattu muiden eläketulojen, esimerkiksi sitä pienemmän kansaneläkkeen ja täyden takuueläkkeen erotusta. Täyden takuueläkkeen saa, jos ei ole mitään muita eläketuloja eikä ole ottanut eläkettään varhennettuna. Vuodenvaihteesta lähtien takuueläkkeen osuus jää kokonaan saamatta, jos muuta tuloa on 915 euroa. Takuu- ja kansaneläkkeet maksaa Kela.

Kaikista eläkkeensaajista kansaneläkettä sai 6 prosenttia vuonna 2021. Kansaneläkettä ja työeläkettä sai 30 prosenttia. Kansaneläkettä on voinut saada lisänä, jos työeläke on yksinasuvalla jäänyt kuukaudessa alle 1 450 euron. Parisuhteessa elävän raja on ollut noin 1 300 euroa.

Pelkkää työeläkettä puolestaan sai 64 prosenttia eli reilu miljoona henkilöä kaikkiaan 1,6 miljoonasta eläkkeensaajasta. Jo maksussa oleviin työeläkkeisiinkin kohdistuu vuodenvaihteessa huomattava eli 6,8 prosentin indeksikorotus. Korotus lasketaan kustannusten nousun ja ansiokehityksen yhtälöllä, jossa kuluttajaindeksin painoarvo on 80 prosenttia.

Työeläkekorotus jää suhteessa nyt prosenttiyksikön kansaneläkeindeksin kahta vuosinousua pienemmäksi, mutta euroina takuueläkettä korkeammat työeläkkeet nousevat toki enemmän.

Parhaillaan karttuviin, aikanaan maksuun tuleviin työeläkkeisiin tulee tältä vuodelta 3,8 prosentin palkkakertoimen korotus, jolla aiempien vuosien ansiotaso korotetaan eläköitymisvuoden tasoon. Vuodenvaihteessa nousevan eläkekarttuman summan saa laskettua itsekin kertomalla jo kertyneen karttuman luvulla 1,038, mikä tarkoittaa esimerkiksi 1 500 euron karttumaan 57 euron lisäystä.

Päivärahaan 1,5 euroa

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ovat kansaneläkkeen ja takuueläkkeen lisäksi muun muassa työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja toimeentulotuen perusosa. Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan korotus jää noin 1,5 euroon päivää kohti, yksinasuvan toimeentulotuki nousee 22 euroa kuukaudessa.

Indeksikorotus tuo noin 300 miljoonan euron lisäkustannukset valtiolle.