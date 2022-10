Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi siirtyy Finanssialan toimitusjohtajaksi

Ahosniemi aloittaa uudessa tehtävässä vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Kauppalehden vastaava päätoimittaja ja Alma Talentin toimitusten johtaja Arno Ahosniemi on valittu Finanssialan uudeksi toimitusjohtajaksi.

Ahosniemi aloittaa uudessa tehtävässä vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Ahosniemi on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja Master of Business Administration. Hän on työskennellyt myös Kauppalehden Brysselin kirjeenvaihtajana. Hän sanoi lähtevänsä uuteen tehtävään innolla.

”Suomalaisten arjessa tiiviisti mukana olevat pankit, vakuutus- ja työeläkeyhtiöt, sijoitusrahastot, arvopaperivälittäjät ja rahastoyhtiöt ovat taloutemme verenkierto. Laadukas lainsäädännön valmistelu edellyttää tietoa siitä, millaisia vaikutuksia erilaisilla säädöksillä on finanssisektoriin ja sitä kautta koko yhteiskuntaan ja hyvinvointiimme”, Ahosniemi sanoi tiedotteessa.

Finanssialan hallituksen puheenjohtaja Juha Koponen sanoi Ahosniemellä olevan hyvät edellytykset toimia avointa ja vastuullista vaikuttamistyötä harjoittavan järjestön vetäjänä.

"Finanssialan toimitusjohtaja on keskeinen yhteiskunnallinen keskustelija ja finanssisalan vaikuttaja kotimaassa ja Euroopan unionissa. Finanssialan hallitus valitsi Ahosniemen toimitusjohtajaksi, koska hänellä on hyvin laaja ymmärrys suomalaisesta ja eurooppalaisesta elinkeino- ja finanssitoimialasta ja niiden megatrendeistä”, Koponen sanoi tiedotteessa.

Finanssialan toimitusjohtajana lähes 13 vuotta toiminut Piia-Noora Kauppi siirtyy osakkaaksi konsulttiyritys Odgers Berndtsoniin. Finanssiala kertoi Kaupin eronneen tehtävästään elokuussa.

