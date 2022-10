Tällaista on Ukraina-talon arki Tampereella, Suomen ensimmäinen paenneita auttava talo opettaa tärkeää taitoa – Nämä ovat heidän tarinoitaan: Harkovasta paenneet yrittävät saada yhteyden poikaansa rintamalla joka päivä

Ukraina-talossa käy useita kymmeniä ihmisiä jokaisena aukiolopäivänä. Suomalaisia lahjoittajia tulee ovesta tasaiseen tahtiin. Pirkanmaalla on lokakuun loppupuolelle mennessä noin 1 500 ukrainalaista, jotka ovat paenneet Venäjän hyökkäystä.

Ira Saarela (vas.), Tatjana Govorukha ja Sergii Govorukha katsovat, kenelle juuri tuotu lahja on menossa. Kullanvärisillä nauhoilla sidotussa paketissa on Bogdan-pojan toivoma lahja. Vierailimme Ukraina-talossa Tampereella 18. lokakuuta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kestänyt maanantaina 24. lokakuuta kahdeksan kuukautta. Tampereella olevilla ukrainalaisilla on huoli sodan keskellä elävistä läheisistään, mutta he uskovat vahvasti Ukrainan voittoon.

Yksi heistä on tyttärensä kanssa Tampereelle saapunut opettaja Kristina Lieskakova.

Hän kävi hiljattain kotimaassaan. Matkan jälkeen pari päivää levättyään hän tulee Tampereen Ukraina-taloon opettamaan vapaaehtoistyönä suomea ukrainalaisille. Ukraina-talo perustettiin keväällä 2022, ja se on ensimmäinen Suomessa toimiva sotaa paenneille ukrainalaisille tarkoitettu kohtaamispaikka.

Lieskakova oli Kiovassa noin viikon. Kun hän lähti matkalle, pääkaupungissa oli rauhallista, mutta perillä tilanne muuttui. Venäjä pommitti Kiovaa maanantaina 10. lokakuuta. Räjähdyksiä havaittiin myös ainakin Dniprossa, Harkovassa, Lvisissä, Hmelnytskyissa, Žytomyrissa ja Kropyvnytskyissa.

Lieskakova kertoo, että viettäessään 5,5 tuntia kiovalaisessa pommisuojassa hän oli ainoa, joka itki. ”Kaikki muut pysyivät rauhallisina, se on osoitus voimalle.”

Tiistaina 18. lokakuuta Lieskakova opettaa suomea 22 ukrainalaiselle. Vuorossa on k:n, p:n ja t:n astevaihtelu, esimerkiksi kukka–kukan. ”Se on hankala asia.”

Lauantaisin Lieskakova opettaa englantia lapsille. Ryhmässä on 13 lasta.

Satoja hakemuksia viikossa

Tampereen vastaanottokeskuksessa asuu tällä hetkellä noin 190 ukrainalaista. Moni Ukrainasta tullut asuu muualla kuin vastaanottokeskuksessa.

Pirkanmaalla on noin 1 500 ukrainalaista, kerrotaan Maahanmuuttovirastosta torstaina 20. lokakuuta. Heistä vastaanottokeskuksissa on 580, yksityismajoituksessa 730 ja kuntamallin majoituksessa 207 henkilöä. Kuntamallissa Ukrainasta tulleet eivät asu vastaanottokeskuksessa, mutta kunnille korvataan tilapäistä suojelua hakevien ja saavien palveluiden tuottamisen kustannuksia.

Maahanmuuttovirastosta kerrotaan, että ukrainalaiset jättävät tilapäisen suojelun hakemuksia edelleen viikoittain 600 – 1000 kappaletta. Maaliskuussa hakemuksia tuli tuhansia viikossa.

Opettajana Ukrainassakin työskennellyt Kristina Lieskakova opettaa Ukraina-talossa englantia ja suomea. Suomen astevaihtelu on hankala asia, koska ukrainassa ei sellaista ole.

Rauhankyyhkyissä toiveita

Ukraina-talon katossa leijuu sini-keltaisia lintuja, rauhankyyhkyjä. Jokaiseen lintuun on kiinnitetty lappu, jossa on toive ja lapsen nimi. Lapset ovat toivoneet pääsevänsä huvipuistoon, kylpylään tai saavansa syödä hampurilaisia.

Talon päällikkö Ira Saarela sanoo, että suuri osa toiveista on saatu toteutettua. Esimerkiksi kylpylä Eden Nokialta lahjoitti 50 perhelippua.

Ukraina-talosta lähetetään lahjoitustavaraa Ukrainaan ja jaetaan sitä Suomessa asuville ukrainalaisille. ”Toimimme lahjoittajien toiveiden mukaan.”

Parhaillaan kerätään talvivaatteita harkovalaisen päiväkodin lapsille ja varusteita sotilaille. Sotilaille lähetetään tavaraa kerran tai kaksi kuukaudessa.

Kun lahjoituspaketti saapuu Ukrainaan, vastaanottajat lähettävät siitä kuvan tai videon.

Ukraina-talon katosta roikkuu lintuja, jotka kantavat lasten toiveita. Vapaaehtoiset lahjoittajat ovat täyttäneet jo monta toivetta.

Joka päivä vapaaehtoisena

Vapaaehtoistyötä Itsenäisyydenkadulla Ukraina-talossa tekevien Tatjana ja Sergii Govorukhan poika on kotimaassaan rintamalla. He yrittävät saada häneen yhteyden joka päivä, mutta aina se ei onnistu.

Tilanteesta puhuminen nostaa tunteita pintaan. Govorukhat saapuivat Tampereelle maaliskuun alussa Harkovasta.

Govorukhien jokainen päivä alkaa uutisilla ja yrityksillä ottaa yhteyttä Ukrainaan. Rutiini on sama myös vapaaehtoispäivän jälkeen illalla. He käyvät töissä Ukraina-talossa säännöllisesti joka päivä, ja ovat olleet talolla heti ensimmäisestä remonttipäivästä alkaen.

”Puhelimitse yhteys Ukrainaan on aika hyvä”, sanoo Sergii Govorukha.

Hän uskoo, että Ukraina voittaa sodan. He ovat toimittaneet Ukrainaan muun muassa varusteita sotilaille. ”Haluamme auttaa, että voitto olisi lähempänä.”

Sergii Govorukha näyttää kännykästään kuvia sotilaista Suomesta lähetetyissä varusteissa. Apua pyritään lähettämään säännöllisesti.

”Suomi selvisi sodista ja kehittyi sen jälkeen hienoksi maaksi. Uskon, että Ukrainasta tulee yhtä hieno maa”, sanoo Govorukha.

Mikä? Ukraina-talo Suomen ensimmäinen Ukraina-talo. Osoite: Itsenäisyydenkatu 2, Tampere. Avoinna: tiistaista lauantaihin. Toiminta: auttaa ukrainalaisia, viikoittain useita kursseja.

Ukraina-talolla maksuvaikeuksia

Govorukhien tytär Marina Govorukha on asunut Tampereella jo ennen sotaa. Hän ollut mukana käynnistämässä Ukraina-taloa.

Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n ja Ukraina-talo ry:n välillä on rahaepäselvyyksiä, siksi Ukraina-talo oli elokuussa jonkin aikaa kiinni.

Ukraina-talo ry:n hallitus kertoo, että Pirkanmaan käräjäoikeus tehnyt väliaikaisen turvaamispäätöksen, joka koskee Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n varoja. Kyse on noin 30 000 eurosta.

Sisä-Suomen poliisista sanotaan, että tutkinta on aloitettu.

Marina Govorukhan välittämässä Ukraina-talo ry:n hallituksen Whatsapp-viestissä kerrotaan, että koska Ukraina-talon toimintaan osoitetut varat eivät ole olleet käytössä, yhdistys on ajautunut maksuvaikeuksiin ja pakollisia kuluja on katettu yhdistyksen hallituksen jäsenten henkilökohtaisilla varoilla.

Nyt rahaa toimintaan kerätään poliisin myöntämän pienkeräysluvan turvin. Lisäksi torstaina 20.10. on Kalevan kirkossa konsertti varojen keräämiseksi.

Jouko Lassila (oikealla) toi kaksi jätesäkillistä tavaraa ja lupasi tuoda lisääkin. Ira Saarela ja Sergii Govorukha ottavat säkit vastaan.

”Olen käynyt Kiovassa”

Tatjana Govorukhan mukaan keväällä tunnelma oli stressaantunut, mutta nyt tilanne on vähän parempi. Hän kuvaa eroa näin: ”Alussa lapset olivat kiinni vanhemmissaan, nyt he leikkivät keskenään.”

”On tärkeää, että täällä käy myös suomalaisia.”

Talo on auki tiistaista lauantaihin 11–18. Tiistaina aamupäivällä on hiljaista ja ihmisiä käy kuitenkin tasaisesti. Joku tulee vapaaehtoistöihin ja toiset tuovat lahjoitustavaraa.

Talossa on ohjelmaa jokaisena aukiolopäivänä. Tarjolla on suomen ja englannin opetusta, äiti-lapsi-kerho ja it-kurssi. Uutuutena on perjantaina alkava ukrainan kurssi suomalaisille. Se on herättänyt paljon kiinnostusta.

Jouko Lassila tuo kaksi jätesäkillistä lasten ja nuorten vaatteita. Hän tarjoaa myös jääkiekkovarusteita ja jalkapallokenkiä. Niistä sovitaan tarkemmin myöhemmin.

Lassila on tulossa perjantaina alkavalle suomalaisille tarkoitetulle ukrainan kielen kurssille. ”Olen seurustellut ukrainalaisen naisen kanssa ja käynyt Kiovassa”, kertoo Lassila. Hänen piti mennä Odessaan pääsiäisenä, mutta sota esti sen.

Natalia Nordling tuo kirjoja ja pelejä. Kyseessä on hänen toinen lahjoituksensa Ukraina-taloon.

Puolasta saa ukrainalaisia kirjoja

Ovi käy ja taloon tulee Natalia Nordling mukanaan ukrainankielisiä pelejä ja kirjoja. ”On erittäin tärkeää, että ukrainalaisilla on tarjolla luettavaa ja toimintaa omalla äidinkielellä. Sillä on valtavasti merkitystä oman identiteetin säilyttämisen, hyvinvoinnin mutta myös uuden kielen ja kotiutumisen kannalta.”

Puolalaissyntyinen Nordling on kieltenopettaja. Hän opettaa suomea ja puolaa.

”Haluan auttaa, koska Ukraina on Puolan naapurimaa.”

Nordling kertoo, että Puolasta löytyy helposti erilaisia kirjoja ja materiaaleja ukrainaksi. Hänen mukaansa eräs kustantaja jakoi laadukkaita väritys- ja puuhastelukirjoja ilmaiseksi, hain niitä useamman kappaleen kesällä, kun olin lomalla Puolassa.

Kun sota päättyy, palaan takaisin

Irina Riyaka on tullut Suomeen Harkovasta toukokuussa. Hän käy säännöllisesti Ukraina-talossa sanojensa mukaan tekemässä kaikkea mitä tarvitaan. Hän siivoaa, tekee ruokaa ja keskustelee lasten kanssa.

Ammatiltaan Riyaka on insinööri ja kirjanpitäjä.

Huoli kotimaahan jääneistä läheisistä on kova. Riyaka uskoo sodan vielä jatkuvan, mutta kun se päättyy, hän palaa takaisin.