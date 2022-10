Kaupan alan ongelmista virisi vilkas keskustelu: Pamin mukaan varsinkin yksi ilmiö kasvanut ”järkyttävän paljon” myös Pirkanmaalla – eniten vääntöä palkoista

Palvelualojen ammattiliittoon otetaan vuosittain yhteyttä noin 40 000 kertaa työsuhteen epäselvyyksissä. Nyt trendiksi on noussut ongelma, jonka käytäntö tuntuu olevan ongelmallinen niin työntekijöille kuin -antajillekin.

Aamulehti

Kaupan alalla ovat nousseet tänä syksynä ilmiöksi työsuhteen purut koeajalla.

Palvelualojen ammattiliiton (Pam) Pirkanmaan aluepäällikkö Elisa Penders kertoo, että yhteydenotot koeaikapuruista ovat kasvaneet ”järkyttävän paljon”.

Lain mukaan työsuhteen saa purkaa koeajalla, mutta siihen on oltava asiallinen syy: esimerkiksi raskauteen tai sairauslomaan liittyvä purku ei ole lain mukainen.

Pirkanmaan osuuskaupan ihmisten ja kulttuurin johtaja Sari Pelli sanoo, että heillä työantajan tekemät koeaikapurut eivät ole kasvaneet. Sen sijaan näkyvissä on, että työntekijät liikkuvat paljon. ”Päätöksiä tehdään nopeasti työsuhteen alkumetreillä. Kun kilpailu työntekijöistä on suurta, ihmiset miettivät vaihtoehtoja ja onko ala heille sopiva.”

Pellin mukaan irtisanoutumisen kynnys kasvaa, kun työsuhde jatkuu yli kaksi vuotta. Pirkanmaan osuuskauppa myös kartoittaa irtisanoutuneiden lähdön syitä. ”Yleisin lähdön syy on opiskelemaan lähtö, koska työllistämme paljon nuoria”, Pelli sanoo.

K-kauppiasliiton järjestöpäällikkö Mikko Ahtola kertoo, että liitto tarjoaa kauppiailleen lakineuvontaa. Kauppiaita on noin 1 100. Yhteydenottoja tulee kahdesta kolmeen tuhatta vuodessa. ”En tunnista ilmiötä, eikä se ole meille isosti näkynyt”, Ahtola sanoo.

Hän sanoo, että kauppa on monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka, ja työnantajalla on iso vastuu siitä, että nuori saa hyvän kokemuksen työelämästä. Jotta työntekijä voi suoriutua odotetusti, hän tarvitsee myös riittävän perehdytyksen.

Mikä? Koeaika Työsopimuslain mukaan työntekijä ja -antaja voivat sopia enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. Jos alan työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, siitä on ilmoitettava työntekijälle työsopimusta tehtäessä. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Pamin Pendersin mukaan koeaikapurkujen käytäntö on epäselvä sekä työntekijöille että työnantajille.

”Se on aivan loistava silloin, kun sitä käytetään oikein ja oikeassa tilanteessa. Valitettavasti se ei suomalaisessa yhteiskunnassa toimi. Jostain syystä sitä käytetään paljon, kun on sairauslomia paljon tai kuullaan esimerkiksi, että työntekijä on raskaana.”

Pendersin mukaan esiin on tullut myös tilanteita, että peruste sinänsä on oikea, mutta purkua on odotettu koeajan viimeiseen päivään saakka. ”Jos tekee puoli vuotta asiat väärin ja sitten irtisanotaan ilman, että on saanut korjaavaa palautetta. Yhtälöt, joissa koeaikapurkua käytetään, ovat joskus aika erikoisia.”

Hän lisää, että purkuihin pystytään puuttumaan harvoin todisteiden puuttuessa.

Tuhansia yhteydenottoja

Aamulehti alkoi selvittää kaupan alaan liittyviä asioita, kun sosiaalisessa mediassa käytiin viikonloppuna vilkasta keskustelua kaupan alan työntekijän kokemuksesta, jossa palkka oli kirjoittajan mukaan jäänyt saamatta ja työpaikalla koettu kohtelu oli osin epäasiallista. Viestiketjussa nousi esiin useampi samankaltainen kokemus. Aamulehti ei saanut vahvistettua väitteitä.

Keskustelussa esiin nostetut asiat ovat Pendersille tuttuja. Pamiin otetaan yhteyttä useimmiten palkkaepäselvyyksistä, kuten lisien tai sairausajan palkkojen maksamisesta.

Myös esimerkiksi kameravalvontaan joudutaan puuttumaan muutamia kertoja vuodessa. Kameraa saa käyttää työntekijän turvallisuuden takaamiseksi. ”Valitettavan usein kuuluu, että kameroita löytyy vääristä paikoista, esimerkiksi pukuhuoneista.”

Pendersin mukaan joskus kameroita on suunnattu niin, että on ilmeistä, että niitä on käytetty työntekijöiden tarkkailuun.

Moni työnantajista korjaa erheensä keskustelujen jälkeen. Pendersin mukaan on myös joukko työnantajia, joihin joudutaan toistuvasti olemaan yhteydessä epäkohtien vuoksi.

Palkkaepäselvyys yleisin syy

Koko Suomessa Pamiin otetaan työsuhdeasioissa yhteyttä noin 40 000 kertaa vuodessa. Näistä noin puolet liittyy palkkaan.

Hän muistuttaa, että kaikki tapaukset eivät ole tahallisia. Palkkaepäselvyyksissä tahallisuutta on Pendersin mukaan noin puolessa tapauksista. ”Osa on jätetty tietoisesti maksamatta, ja maksetaan, kun on pakottava tarve.”

Pendersin mukaan ongelmia esiintyy kaikissa kaupoissa, mutta Pamin näkemys on, että eniten ongelmia on pienissä, yrittäjävetoisissa kaupoissa, joissa työehtosopimuksen tai lakien tuntemus ei aina ole riittävällä tasolla.

K-kauppiasliiton Ahtola sanoo, että on selvä, että jos kaupan liikevaihto on pieni, siellä ei ole erikseen henkilöstöhallinnon päätoimista ammattilaista ja työnantajuuteen liittyvät asiat ovat laaja kokonaisuus hallittavaksi. ”Lain, työehtosopimuksen ja käytännön yhteensovittaminen on ihan hirvittävän vaikea kokonaisuus. Siksi tarjoamme lakineuvontaa matalalla kynnyksellä.”