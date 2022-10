Sisäministeri kertoi Uutissuomalaiselle rahoitusesityksestä itärajan aitaamista varten. STT:n tietojen mukaan hallituksessa ei ole asiasta linjattu.

Helsinki

STT:n tietojen mukaan sisäministeriön esityksestä raja-aidan rahoittamiseksi ei ole vielä hallituksessa linjattu. Raja-aidan jatkosta kokeilun jälkeen ei välttämättä STT:n tietojen mukaan edes päätetä tällä hallituskaudella. Hallituslähteistä arvioidaan, että asiasta ei olisi välttämätöntä linjata ennen kuin pilotti on katsottu.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) kertoi Uutissuomalaiselle, että ministeriö esittää ensi vuodeksi 139 miljoonan euron rahoitusta itärajan osittaiseen aitaamiseen. Rahoitus olisi tarkoitettu aidan laajempaan rakentamiseen sen jälkeen kun pienimuotoisempi pilottihanke on valmistunut.

Hallituslähteen mukaan ensin pitää toteuttaa Rajavartiolaitoksen ehdottama kokeilu, ja sen pohjalta nykyinen tai seuraava hallitus voi käytännössä arvioida, laajennetaanko hanketta. Pilotista on hallituksessa yhteisymmärrys, mutta siitäkään ei ole vielä varsinaisesti tehty päätöstä.

Neuvottelut seuraavasta lisätalousarviosta käydään STT:n tietojen mukaan ensi viikolla ja päätökset tehdään sitä seuraavalla viikolla. Tällä tietoa pilottihankkeelle ollaan varaamassa lisätalousarviossa noin kuusi miljoonaa euroa.

Esteaita olisi aidan, teknisen valvonnan ja tien muodostama kokonaisuus. Rajavartiolaitos on pitänyt aitaa tarpeellisena ja kokeilua tärkeänä. Sen avulla voidaan testata, miten toteuttamiskelpoinen valvontamalli on. Rajavartiolaitokselta on arvioitu julkisuudessa, että ensin täytyy testata esimerkiksi se, miten aita kestää talven vaikeita olosuhteita.

Eduskuntaa informoidaan

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on kutsunut koolle ministerit, puhemiehistön sekä eduskuntapuolueiden ja -ryhmien puheenjohtajat ensi tiistaina eduskunnassa. Tapaamisessa viranomaiset ja sisäministeriö informoivat eduskuntaa itärajan turvallisuustilanteesta ja Rajavartiolaitoksen ehdottamasta raja-aitahankkeesta. Rajavartiolaitos esitti syyskuussa osaa Venäjän-vastaisesta rajasta aidattavaksi laittoman maahantulon estämiseksi.

Selvityksen mukaan rajasta aidattaisiin kokonaisuudessaan 130–260 kilometrin osuus. Koko hankkeen valmistuminen veisi laitoksen mukaan kolmesta neljään vuotta. Kustannukset olisivat satoja miljoonia.

Marin on sanonut useaan otteeseen, että on sitä parempi mitä yhtenäisempi käsitys turvallisuudesta on yli hallitus- ja oppositiorajojen.

Oppositiota kiinnostavat ehdot itärajan sulkemiselle

Oppositiota ei enää kiinnosta niinkään raja-aita. Ainakin kokoomus ja perussuomalaiset odottavat tiistaina keskustelua ennen kaikkea siitä, millaista kriteeristöä hallitus on ajatellut itärajan sulkemiselle kokonaan.

Esimerkiksi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen veikkaa, että kaikkien puolueiden tuki hallituksen esitykselle raja-aidasta on kuitattu minuutissa. Mykkäsen mielestä isompi kysymys on nyt se, miten Suomi varautuu tilanteeseen, jossa yhtäkkiä olisi iso määrä esimerkiksi venäläisiä asevelvollisuusikäisiä pyrkimässä rajan yli Suomeen.

”Siihen täytyy olla tavallaan selvät ajolinjat valmiina, koska siinä voi olla sitten vuorokausikin jo paljon, jos tilanne on päällä”, hän sanoo.

Kesällä tehdyssä rajalain muutoksessa lähdetään siitä, että itäraja voidaan sulkea kokonaan ja turvapaikanhaku keskittää esimerkiksi Helsinki-Vantaalle tarvittaessa. Tulkinnanvaraista kuitenkin on, millainen tilanne olisi niin paljon kansallista turvallisuutta vaarantava, että ehto itärajan sulkemiseksi laukeaisi.

”Tämä on oikeastaan se kysymys, mistä pitäisi tahtotila muodostaa”, Mykkänen sanoo.

Perussuomalaisten Ville Tavio korostaa myös, että turvapaikkalainsäädännön tulee olla kunnossa samalla kun aita rakennetaan.

”Koska mitä järkeä on, jos rajaesteen pystyy kiertämään ilman seuraamuksia sanomalla asylum.”

Tavio ihmettelee myös, miksi aidan rakentamiseen tarvitaan parlamentaarista sopua. Vastustaako siis jokin hallituspuolue asiaa, hän kysyy.

Hyvä käsitys kustannuksista oltava

Hallituspuolueista etenkin vasemmistoliiton ja vihreiden kantaa raja-aitaan on oppositiossa epäilty, vaikka pilotille yhteisymmärrys onkin. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmää vetävä Jussi Saramo kertoo toivovansa tiistain keskusteluilta sitä, että mahdollisen aitahankkeen suunnittelussa päästäisiin syvälle konkretiaan.

Saramon mukaan pilottihanke kuulostaa järkevältä ensiaskeleelta ennen laajempaa aitaushanketta. Käden käänteessä tämän mittaluokan raja-aita ei hänen mukaansa nousisi, vaikka pilottivaihe jätettäisiin väliin.

”Varmaan vaikka rakentaisi aidan omalle pihalleen, niin jostainhan se alkaa aina. Jos lähdetään näin massiivista projektia viemään pidemmälle, on tärkeää että on hyvä käsitys kustannuksista. Tällaista ei kannata hosua, mutta ei toki viivytelläkään. On selvää, että kun puhutaan tämän mittaluokan hankkeesta, ei siitä ole apua heti tähän hetkeen”, vaikka sitä kuinka haluaisi tai toivoisi.

Saramo katsoo, että aidan keskeinen tehtävä on ohjata ihmisiä rajanylityspaikoille. Kokonaan aidalla ei voi hänen mielestään estää rajan ylitystä.

”Vaikka koko matkalle rakennettaisiin aita, pääsee sen yli vaikkapa tikkailla tai ali kaivamalla, jos resurssit ovat riittävät. Kyllä aidan läpikin pääsee vaikka puskutraktorilla, jos on käynnissä vaikkapa joku valtiollinen operaatio”, jolle on rajalla riittävästi tukea.

Vihreiden Atte Harjanne sanoo luottavansa Rajavartiolaitoksen näkemyksiin ja ammattitaitoon sekä tietopohjaan. Myös hän muistuttaa kuitenkin, että aita on samaan aikaan erittäin iso taloudellinen kysymys.

”Silloin täytyy olla varma, että tehdään turvallisuuden kannalta vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat päätökset. Tämä on sitä puintia”, mitä tässä käydään läpi koko ajan.

Viranomaisen näkemykseen luotetaan

Sdp:n eduskuntaryhmä pitää puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan perusteltuna sitä, että turvallisuutta ja valvontaa rajalla vahvistetaan uudessa turvallisuustilanteessa.

”Meidän näkökulmamme on se, että mikäli rajaviranomainen katsoo, että tämä aita tarvitaan”, olemme valmiita sitä tukemaan.

Keskustan Eeva Kalli sanoo uskovansa, että kaikki hallituspuolueet luottavat viranomaisen näkemykseen asiassa.

”Sitä ajatellen tämä tilaisuus on varmasti tervetullut, ja sen pohjalta uskoakseni on mahdollista muodostaa yhteinen näkemys ja tehdä päätöksiä.”