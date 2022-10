Tamperelainen Jarno Virtala maalasi lipun tuen osoituksena Ukrainalle. Tempauksellaan hän ei halua aiheuttaa kiusaa, vaan herätellä ihmiset tekemään hyvää Ukrainan puolesta.

Turun Sairashuoneenkadulla on keskiviikkona hämmästelty näyttävää protestia: joku on maalannut Venäjän pääkonsulin virka-asunnon eteen parkkiruutuun Ukrainan lipun. Huomiota herättäneen tempauksen takana on tamperelainen Jarno Virtala, joka ajoi varta vasten Turkuun toteuttaakseen tukea osoittavan protestin Ukrainalle.

Virtala kertoo lukeneensa alun perin Helsingin Sanomista, että Turun kaupunki on järjestänyt Venäjän diplomaatille ilmaisen parkkipaikan kaupungin keskustaan. Edusta ei olla luopumassa. Tämä on ärsyttänyt Venäjän pääkonsulin kanssa samassa rakennuksessa asuvia ja virka-asunnon ympäristössä on tehty erilaisia mielenilmauksia helmikuun lopusta saakka, esimerkiksi taloyhtiön lipputanko on koristeltu Ukrainan värein.

Virtala kertoo, että tempauksen takana oli myös kaksi muuta seikkaa: Venäjän alkuviikosta tekemät ohjusiskut siviilikohteisiin Ukrainassa, sekä Venäjän lavastetut kansan­äänestykset Itä-Ukrainassa.

”Pidin sitten oman kansanäänestyksen siitä, kuuluuko parkkiruutu Venäjälle vai Ukrainalle. Ylivoimainen tulos oli, että paikka kuuluu Ukrainalle”, Virtala toteaa.

Maalaamiseen meni Virtalalta noin pari tuntia. Virtalaa auttoi maalaamisessa myös ohikulkenut mies, jonka puoliso on ukrainalainen.

Ei kiusantekoa, vaan herättelyä

Virtala korostaa, että hän ei halua tehdä tempauksellaan kiusaa, vaan toimia protestissaan fiksusti. Maalauksen saa tarvittaessa helposti piiloon, mutta esimerkiksi betoniporsaan tiputtaminen ruutuun olisi tuntunut Virtalasta jo kiusanteolta.

”Muutama taloyhtiön asukas oli huolissaan siitä, koituuko tästä haittaa heille. Asukkaat toivovat kotirauhaa ja päätinkin kohdistaa protestin kaupungin omaisuuteen, jonka saa helposti pois, jos se rupeaa mieltä kiusaamaan.”

”Lippu on nyt pääkonsulin mielessä joka päivä, kun hän hyppää autoonsa ja palaa kotiin. Nyt hän tietää mitä mieltä ympäristö on asiasta.”

Virtala kertookin jo saaneensa maistiaisen pääkonsulin mietteistä koko asiasta. Pääkonsuli oli nimittäin saapunut paikalle pian maalin kuivumisen jälkeen.

”Hän saapui paikalle ja rupesi räpsimään minusta kuvia, ei ilmeisesti tykännyt väreistä.”

Virtalan on tarkoitus herätellä tempauksellaan ihmisiä tekemään jotain hyvää Ukrainan puolesta, esimerkiksi lahjoittamaan rahaa Ukrainalle. Virtala poseerasi maalipurkkien kanssa keskiviikkona.

Puhelu poliisilta

Virtala kertoo, että poliisi soitti hänelle, kun hän oli pysähtynyt kahville huoltoasemalle matkallaan Turusta takaisin Tampereelle. Poliisi tiedusteli, onko Virtala miettinyt tekonsa seurauksia ja sitä, voiko teko houkutella paikalle ilkivaltaa.

”En halua provosoida ketään tyhmyyksiin, vaan tarkoituksena on enemmänkin provosoida tekemään hyviä asioita.”

”Suomessa on fiksu poliisi, joka ymmärsi tarkoitukseni. Mahdollisista tulevista seurauksista vastaan omalla naamallani ja nimelläni”, Virtala kiteyttää.