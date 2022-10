Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan Vladimir Putin on häviämässä Ukrainassa.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi tiistaina, että sotilasliitto on kaksinkertaistanut läsnäolonsa Itämerellä ja Pohjanmerellä Nord Stream -kaasuputkiin kohdistuneen sabotaasi-iskun jälkeen. Stoltenberg puhui tiedotustilaisuudessa, jossa pohjustettiin Naton puolustusministerien keskiviikkona ja torstaina Brysselissä järjestettävää kokousta.

”Olemme kaksinkertaistaneet läsnäolomme Itämerellä ja Pohjanmerellä yli 30 alukseen, joita tukevat partiolentokone ja merenalaiset järjestelmät”, hän totesi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Puolustusministerikokouksessa on tarkoitus käsitellä Nato-maiden kriittisen infrastruktuurin puolustuksen vahvistamista. Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) osallistuu kokoukseen.

Stoltenbergin mukaan Venäjä iskee Ukrainan infrastruktuuriin korvatakseen tappiot taistelukentällä.

Venäjä laukaisi maanantaina Ukrainaan yli 80 risteilyohjusta ja yli 20 taistelukärjellä varustettua ”itsemurhalennokkia”. Iskut kohdistuivat pääkaupunki Kiovaan ja useisiin muihin ukrainalaisiin kaupunkeihin.

”[Venäjän presidentti Vladimir] Putin on häviämässä Ukrainassa”, Stoltenberg totesi tiedostustilaisuudessa.

”Viestimme on selvä: Nato seisoo Ukrainan takana niin kauan kuin on tarpeen. Putin aloitti tämän sodan, ja hänen on myös lopetettava se vetämällä joukkonsa Ukrainasta.”

Puolustusministerikokouksessa on tarkoitus keskustella Ukrainalle toimitettavasta aseavusta. Stoltenberg kertoi tiedostustilaisuudessa pitävänsä hyvänä asiana, että Yhdysvallat ja Saksa ovat jo luvanneet toimittaa ilmapuolustus­järjestelmiä Ukrainaan. Saksalaislehti Der Spiegelin tietojen mukaan Iris-T-ilmapuolustus­järjestelmä olisi saapunut Ukrainaan tiistaina.

Stoltenbergin mukaan Ukraina tarvitsee kuitenkin lisää aseita.

”Monet Venäjän ampumista ohjuksista ammuttiin alas Naton lähettämillä asejärjestelmillä”, hän sanoi viitaten Venäjän maanantaisiin iskuihin.

Stoltenbergin mukaan Nato on käynnistänyt keskustelut aseteollisuuden ja jäsenmaiden kanssa siitä, kuinka ase- ja ammusvarastoja pystytään täydentämään. Asevarastojen täydennyksellä on tarkoitus paitsi parantaa Naton omaa puolustuskykyä myös tukea Ukrainaa.

Venäjä on viime aikoina vihjannut toistuvasti voivansa käyttää ydinasetta. Stoltenbergin mukaan Venäjän ydinaseretoriikka – jota hän nimitti naamioiduksi uhkailuksi – on ”vaarallista ja vastuutonta”.

”Venäjä tietää, ettei ydinsotaa voi voittaa eikä sitä pidä ikinä taistella. Meidän pitää tehdä selväksi Venäjälle, että ydinaseen käytöllä on vakavia seurauksia.”

Stoltenbergin mukaan Nato on valmistautunut kaikkiin iskuihin, jotka kohdistuvat mihin tahansa sotilasliiton jäsenmaahan.