Presidentti Niinistö: ”Toivottavasti tämä on nyt sodan viimeinen laajentuminen”

Presidentti Niinistö ja Norjan pääministeri Gahr Støre ovat käyneet kahdenväliset keskustelut maanantaina illansuussa.

Presidentti Sauli Niinistö tapasi Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren vierailullaan Oslossa maanantaina. He pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden keskusteluidensa jälkeen.

Presidentti Sauli Niinistö ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre keskustelivat maanantaina Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan.

Venäjä on hyökännyt Ukrainaan brutaalisti ja summittaisesti Ukrainan siviiliväestöä vastaan, presidentti Niinistö sanoi.

”Näyttää siltä, että sodassa on uusi vaihe alkamassa, ja se on tilanteen laajentuminen. Toivottavasti tämä on nyt sodan viimeinen laajentuminen”, Niinistö sanoi maanantai-iltana pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Tallenne maanantain tiedotustilaisuudesta:

Venäjä teki maanantaina ohjusiskuja lukuisiin ukrainalaisiin kaupunkeihin. Ukrainan mukaan Venäjä ampui yli 80 ohjusta ja iskuissa kuoli ainakin kymmenen ihmistä.

Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre sanoi, että Venäjän aggressiolla on kauaskantoisia vaikutuksia.

Presidentti Niinistö sanoi, ettei usko Venäjän presidentin Vladimir Putinin olevan kykeneväinen tunnustamaan minkäänlaista tappiota sodassa.

”Lännen tehtävä ei ole tarjota ulospääsyä tilanteesta. Ukrainan on oltava vapaa, siinä on se pääsy ulos tilanteesta”, Niinistö sanoi.

Samoilla linjoilla oli pääministeri Støre. Ukrainalla on oikeus puolustaa itseään, hän sanoi.

”Viesti Venäjälle on se, että aggression on loputtava ja ratkaisun löydyttävä. Se ei ole näkyvissä ihan pian.”

Støre: Millään Nato-maalla ei ole oikeutta torjua Nato-jäsenyyttä

Pääministeri Støre painottaa, ettei millään Nato-maalla ole oikeutta torjua Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Hän toivoi Oslossa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että Suomen ja Ruotsin jäsenyys toteutuu pian.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi, ettei ole huolissaan Suomen ja Ruotsin jäsenhakemusten hyväksymisestä. Hän pitää voittona, että 28 Nato-maata on jo hyväksynyt hakemukset.

Kaksipäiväinen Norjan-vierailu

Presidentti Niinistö on parhaillaan kaksipäiväisellä virallisella vierailulla Norjassa, jossa hän tapaa muun muassa Norjan kuninkaan Harald V:n, kuningatar Sonjan ja prinssi Haakonin sekä Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren ja puolustusministeri Bjørn Arild Gramin.

Niinistö ja Gahr Støre käyvät kahdenväliset keskustelut maanantaina illansuussa. Niiden jälkeen he pitivät yhteisen lehdistötilaisuuden kello 18.45. Aamulehti näytti Helsingin Sanomien suoran lähetyksen tiedotustilaisuudesta.

Niinistö piti vierailunsa aluksi puheen Norjan ulkopoliittisen instituutin (Nupi) seminaarissa.

Lue lisää: Niinistö: Venäjän iskut herättävät kauhua väestössä – ”Saattaa olla, että se on tarkoituskin”

Tiistaina Niinistö tapaa puolustusministeri Bjørn Arild Gramin ja vierailee Norjan parlamentissa Stortingetissä. Siellä hän tapaa muun muassa parlamentin ulko- ja puolustusvaliokunnan.