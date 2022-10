Mika Aaltola arvioi: Suomi on Naton jäsen todennäköisesti neljän kuukauden sisään

”Suomen ainoa geopoliittinen uhka on Venäjä”, sanoo Mika Aaltola. Ulkopoliittisen instituutin johtaja luennoi lauantaina Kokonaisturvallisuus-messuilla Tampereella siitä, mikä on Suomen asema osana sotilasliitto Natoa.

Mika Aaltolan mukaan Suomi on Nato-jäsen todennäköisesti viimeistään neljän kuukauden päästä. Ulkopoliittisen instituutin johtaja luennoi lauantaina Kokonaisturvallisuus-messuilla Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa.

Aaltola korosti luennollaan sitä, että Suomen täytyy Naton jäsenenä opetella uutta yhteistyökieltä, jonka olennainen ajatus on ”yksi kaikkien puolesta ja kaikki yhden puolesta”.

”Suomen ainoa geopoliittinen uhka on Venäjä”, Aaltola totesi.

Luennollaan Aaltola kävi läpi muun muassa Suomen ja Venäjän suhdetta, Suomea osana Natoa ja Venäjän tavoitteellista ydinaseuhkailua, jonka tarkoituksena on herättää lännessä pelkoa.

Kuinka Suomi etenee Natoon?

Aaltolan mukaan Suomen eteneminen Natoon riippuu tällä hetkellä Turkista ja Unkarista. Unkari seuraa todennäköisesti sitä, mitä Turkki sanoo, ja ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden ennen Turkkia.

”Unkari on EU-maa, ja EU-maat eivät saa olla esteenä muiden EU-maiden Nato-hakemuksille. Unkarilla on kuitenkin uusi ulkopolitiikka ja he näkevät Turkin tärkeänä liittolaisena ja odottavat signaalia Turkista”, Aaltola kommentoi asiaa.

Turkin päätöksen jälkeen Suomi äänestää itse jäsenyydestä vielä kerran, minkä jälkeen Suomesta tulee virallisesti Nato-maa. ”Neljän kuukauden sisään Suomi on todennäköisesti Naton jäsen.”

Mika Aaltolan mukaan suomettumisen rippeet ovat karisseet pois suomalaisesta puhekulttuurista viimeisen vuoden aikana. Suomessa uskalletaan nyt sanoa mielipiteitä Venäjästä suoraan ja kaunistelematta.

Ja miten Suomen Nato-jäsenyys tulee konkreettisesti alkuun näkymään?

”Suomesta tulee kokonaisvaltainen Pohjois-Atlantin puolustusliiton jäsen. Meillä on oikeus siihen, että Suomea puolustetaan ja velvollisuudet, eli joudumme puolustamaan muita. Venäjän ja Naton välinen raja on sitten 2 600 kilometriä. Siihen liittyvät rikkomukset ovat sen jälkeen kaikkia kohtaan tulevia rikkomuksia.”

Olennaista Suomen Nato-jäsenyydessä on Aaltolan mukaan Itämeren alue.

”Siinä ei tarvitse ajatella, että olemmeko osa Pohjoismaita vai Baltiaa, koska Itämeri on läpileikkaava teema. Suomi pääsee näköalapaikalle kehittämään Naton arktista dimensiota, Natossa sitä kutsutaan nimellä Far North eli kaukainen pohjoinen. Länsimailla on Itämeren alueella enemmän resursseja kuin Venäjällä.”

Ei Nato vastaan Venäjä

Aaltola ei ajattele, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa olisi vielä kärjistynyt tilanteeseen, jossa vastakkain ovat Nato ja Venäjä.

”Venäjä haluaisi sen olevan niin. Nato-joukkoja ei ole Ukrainassa, vaikka Ukraina niin olisi halunnut. Venäjä menestyy huonosti, ja huono menestys näkyy siinä, että Venäjä haluaisi nähdä taistelevansa länttä vastaan.”

Krimin niemimaan Venäjään yhdistävän Kertšinsalmen sillan räjähdyksestä Aaltola sanoo, että tapahtuma on tärkeä symbolisesti, mutta myös konkreettisesti.

”Se, että puheissa Venäjä pärjäisi tulevaisuudessa paremmin ei auta tätä päivää. Ukraina on voiton porteilla, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että se pystyy iskemään kiilan Mustanmeren rannikolle Venäjän ja Krimin välisestä käytävästä. Sitten ollaan Venäjän sodan loppumetreillä.”