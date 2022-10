Tähän kysymykseen hoitajien palkkasovun hämmennys kulminoituu – Onko 6 prosentin korotus sittenkin vain harmonisointirahaa?

Hoitajien palkankorotuksista ja niiden kohdentamisesta sovitaan paikallisesti, ja viime kädessä työnantaja päättää. Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjohtajan mukaan korotuksia voidaan käyttää palkkojen yhteensovittamiseen.

Aamulehti

Hoitoalan kuukausia jatkuneeseen työkiistaan saatiin sopu, kun Tehy ja Super hyväksyivät valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen 3. lokakuuta 2022. Hoitajajärjestöjen käsitys sopimuksen sisällöstä eroaa kuitenkin selvästi työnantajapuolen eli Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien (KT) näkemyksestä.

Näkemysero kulminoituu sopimukseen sisältyvään kuuden prosentin korotuserään. Työnantajan mukaan se on tarkoitettu palkkojen yhtenäistämiseen eli harmonisointiin uusilla hyvinvointialueilla. Hoitajaliittojen mielestä kyse on palkkaohjelmasta, eikä palkkojen yhtenäistämisestä ole vielä sovittu. Sovintoehdotuksen mukaan näistä korotuksista ja niiden kohdentamisesta sovitaan paikallisesti. Jos asiasta ei päästä yhteisymmärrykseen, työnantaja päättää erien käytöstä.

KT:n tutkimuspäällikkö Mika Juutinen toteaa, että yleensä osapuolet, eli tässä tapauksessa Super, Tehy ja KT, tekevät yleiskirjeet, joissa selitetään, mitä tuli sovittua. ”Aina ei löydy yksimielisyyttä, vaan työnantajapuoli ja työntekijäpuoli tekevät omat ohjeensa. Ne sitten paikallisesti törmäävät tosiinsa. Kun paikallisesti neuvotellaan, niin työnantaja viime kädessä päättää.”

Selkeät kirjaukset

Juutisen mukaan sovintoesityksessä on selkeät kirjaukset siitä, miten ja missä rytmissä rahaa kohdennetaan. Vuodelle 2023 kirjattu korotus on 1,5 prosenttia, vuonna 2024 tulee 2,5 prosenttia lisää ja vuonna 2025 vielä 2 prosenttia. Paperissa lukee myös, että palkankorotukset neuvotellaan paikallisesti ja rahat käytetään palkkojen yhteensovittamiseen, palkkauksen kehittämiseen ja/tai palkkausjärjestelmän uudistamiseen. Vielä erikseen todetaan, että ensi vuonna tuleva ensimmäinen 1,5 prosenttia kohdistetaan muihin kuin ylimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin, siis pienipalkkaisille.

”Näkisin, että työnantajille on mielekästä taklata palkkaharmonisaation kustannusta alaspäin noilla rahoilla. Toki paikallisesti asioihin vaikuttaa moni muukin seikka, kuten työvoiman saatavuus ja palkkausjärjestelmän uudistus, jota tehdään siinä samalla. Ne pitää myös huomioida”, Juutinen toteaa.

Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi vastaa sähköpostitse, että sopimuskirjaukset ovat täysin selvät. ”Niistä ei käsityksemme mukaan ole erimielisyyttä. Erimielisyys vallitsee siitä, onko olemassa korvamerkittyä palkkaharmonisointirahaa.” Tehyn näkemyksen mukaan tällaista ei ole olemassa, eikä palkkaharmonisoinnista edes voida sopia työehtosopimusneuvotteluissa.

Sama summa

KT on arvioinut sote-sopimuksen, eli sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen, piirissä olevien palkkojen yhteensovittamisen kustannukseksi hyvinvointialueilla keskimäärin kuusi prosenttia palkkasummasta, mikä on euroissa noin 510 miljoonaa vuositasolla. Kustannukseen sisältyy myös palkkausjärjestelmän uudistamisen kuluja. ”Sattumoisin se sama kuusi prosenttia tuli tähän sopimukseen. KT:n näkemyksen mukaan ainakin osa hyvinvointialueista selviytyy palkkojen harmonisoinnista tällä rahalla”, Juutinen toteaa.

Sama rahoitus on kuitenkin varattu myös Helsingille, joka ei ole hyvinvointialue, sekä sote-alueille, joiden palkat on jo aiemmin yhtenäistetty kuntapohjaisessa järjestelmässä. ”Helsingillä ja HUS:illa ei ole liikkeenluovutuksesta aiheutuvaa palkkaharmonisaatiovelvoitetta, mutta myös palkkausjärjestelmän uudistamiseen liittyy palkkojen uudelleentarkastelua ja yhtenäistämistä. Maakunnissa rahoja voidaan käyttää myös työvoiman saatavuuden varmistamiseen.”

Mitä? Muitakin etuja Palkankorotusten lisäksi hoitoalan työehtoihin on luvassa myös muita parannuksia. Osana sovintoa päätettiin 600 euron kertakorvauksesta tietyille koronapotilaita hoitaneille ammattilaisille. Sopimuksessa sovittiin myös siitä, että hoitajien ja esihenkilöiden työoloja ja työkykyä seurataan järjestelmällisesti yhdessä vuosina 2022–2025. Etuihin kuuluu myös palkallinen ruokailutauko työvuoron aikana.

Yksilötasolla vaihtelua

Sopimus tuo hoitajille palkankorotuksia myös aiemmin neuvotellun kunta-alan palkkaohjelman ja yleisten sopimuskorotusten kautta, joiden lopullinen taso selviää vasta myöhemmin. Pystyykö yksittäinen hoitaja mitenkään ennakoimaan, miten korotukset näkyvät omassa palkassa? Juutinen toteaa, että yksilötasolla vaihtelua on varmasti paljon. ”Sote-sopimuksen puolella vähän yli puolet on paikallisia eriä ja noin puolet keskitettyä tai yleiskorotuspohjaista.”

KT:n arvion mukaan nyt hyväksytty sovintoehdotus ja aiemmin kesällä hyväksytty kunta-alan sopimusratkaisu nostavat sote-sopimuksen piirissä olevan henkilöstön ansioita sopimuskaudella 2022–2025 keskimäärin vähintään 13 prosenttia, josta puolet on 6,5 prosenttia. Ainakin sen verran pitäisi siis tulla jokaiselle.

Tehyn Kirvesniemi toteaa, että liitot eivät neuvottele yksittäisten työntekijöiden työsopimuksista, vaan kollektiivisista työehdoista. ”Olemme neuvotelleet sote-sopimukseen 17,3 prosentin palkankorotukset seuraavalle viidelle vuodelle, mikä nostaa hoitajien tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvoa merkittävästi. Puhumme lähes 500 euron korotuksesta esimerkiksi sairaanhoitajien tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvoon.”

Tuleeko vääntöä?

Juutinen ei usko, että alueilla joudutaan käymään kovaa vääntöä korotusten kohdentamisesta. ”Ei niistä ainakaan aikaisemmin ole syntynyt hirveästi riitoja. Kun olemme jälkikäteen kysyneet, miten paikallisten erien jako meni ja päästiinkö neuvotteluissa yhteisymmärrykseen, noin 90 prosenttia on vastannut kyllä.”

Tehyn Kirvesniemen mukaan sotesektorilla on pitkä kokemus palkankorotusten paikallisesta sopimisesta. ”Uskon, että sopuun päästään tälläkin kertaa. Valtava hoitajapula, joka ei näytä vähenevän, varmasti ohjaa rahojen käyttötarkoitusta.”

Myös Superin puheenjohtaja Silja Paavola luottaa siihen, että sopimuksen soveltamisesta ei tarvitse riidellä. ”Peruskysymys on koko ajan ollut se, miten saadaan hoitoalalle veto- ja pitovoimaa. Rahoitusta on annettu palkkauksen kehittämiseen eli parantamiseen. Pelkästään harmonisaatiota se ei voi olla. Työnantaja lopulta päättää, mutta sillä on kova työ saada hoitohenkilökuntaa töihin.”

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Taina Niiranen ehti kiireiltään kommentoida asiaa vain tekstiviestitse. ”Korotukset voidaan käyttää palkkausjärjestelmän uudistamiseen ja palkkojen yhteensovittamiseen”, Niiranen vastaa.