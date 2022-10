Main ContentPlaceholder

Uutiset

Asiakkaan OmaPostiin kilahti laskuja, jotka olikin tarkoitettu tämän pojalle – Postin sähköisesti toimittamia kirjeitä on ohjautunut väärille vastaanottajille

Postin tietoon on tullut kaikkiaan noin 30 tapausta, joissa OmaPostin kirjeitä on ohjautunut väärille vastaanottajille. Posti saa tietää virhejakeluista vain, jos niistä on ilmoitettu heille.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi