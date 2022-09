Juuri nyt: Tässä ovat suunnitelmat tunnin junan reitiksi – yhtenä vaihtoehtona tunneli Pirkkalasta Lempäälään

Uusien selvitysten mukaan suurnopeusrata olisi selvästi pääradan parantamista parempi vaihtoehto. Pirkanmaalla Suomi-rata tarkoittaisi merkittäviä muutoksia. Ykkösvaihtoehto pitkine tunneleineen on koko vertailun kallein vaihtoehto, kaikkiaan 3,58 miljardia euroa.

Vertailuun on valittu vaihtoehto, jossa suurnopeusrata yhdistyy nykyisen pääradan linjaukseen Lempäälän eteläpuolella Akaan Rikalassa. Kuva on otettu Lempäälän Mattilassa Akaan rajan tuntumassa.

Tuoreet selvitykset Suomi-radasta ovat valmistuneet. Niiden tuloksena on syntynyt Tampere–Helsinki-välille kaksi uutta linjausta, joiden sisällä on vielä useita vaihtoehtoja. Uusien linjausten rinnalla on tarkasteltu oikaisuja ja lisäraiteita nykyisellä pääradalla.