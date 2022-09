Koronatartuntojen määrä noussut Pirkanmaalla, tällaiset ovat luvut nyt – Mikä tilanne on koko Suomessa ja miten talveen varaudutaan? Katso suora lähetys torstaina THL:n tilaisuudesta kello 10

Vaikka tartuntojen määrä on kasvanut, ollaan vielä kaukana kevään huippuluvuista. THL:n ylilääkärin mukaan olemme palanneet normaaliin arkeen. Lisää tietoa saadaan suorassa lähetyksessä torstaina kello 10 alkaen.

Aamulehti

Pirkanmaan koronatartuntojen ilmaantuvuudessa näkyy nousua. Tuoreimmat luvut ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisteristä viikon takaa.

Niissä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronatartuntojen määrä 100 000:ta henkilöä kohti on kasvanut viikon aikana 111 tartunnasta 195 tartuntaan. Määrä on yhä kaukana kevään huippulukemista, jolloin tartuntamäärä oli lähellä 2 000:ta tartuntaa 100 000:ta henkilöä kohti.

Myös sairaalahoidossa olevien määrä on jonkin verran kasvanut Pirkanmaalla. Taysin erityisvastuualueella sairaalahoidossa oli viime viikolla 139 henkilöä, joista 3 teho-osastolla. Viikkoa aiemmin luvut olivat 101 henkilöä sairaalahoidossa, joista 2 teho-osastolla.

Taysin erva-alueen muodostavat Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit.

Vastaavat nousut näkyvät koko Suomen kattavissa tilastoissa.

Myös koronavirustesteissä on käyty aiempaa ahkerammin. Pirkanmaalla on tilaston viimeisen kahden viikon aikana otettu hieman yli 33 200 koronatestiä. Luku on vajaa 400 testiä suurempi kuin sitä edeltävän kahden viikon ajanjakson aikana. Valtaosa tartunnan saaneista tekee koronatestin kotona, eivätkä nämä tulokset näy testiluvuissa.

Torstaina tuoretta tietoa

THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg sanoi tiistaina (27.9.) Helsingin Sanomien haastattelussa, että ”lähtökohtaisesti on palattu normaaliin arkeen”. Koronaan sairastuneelle riittää yleensä yksi oireeton päivä, ennen kuin voi palata töihin.

THL sekä sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pitävät torstaina 29. syyskuuta tilannekatsauksen, jossa käsitellään tauti- ja rokotustilannetta Suomessa sekä muualla maailmassa.

Lisäksi kuullaan katsaus varautumisesta epidemiatilanteen kehittymiseen syksyn ja talven aikana.

Aamulehti näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä ja seuraa tilaisuuden annin kello 10 alkaen. Tilannekatsauksessa ovat mukana osastopäällikkö Taneli Puumalainen STM:stä sekä asiantuntijalääkäri Anniina Virkku ja ylilääkäri Tuija Leino THL:stä.

Suoran lähetyksen ikkuna lisätään tähän juttuun torstaina.