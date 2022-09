Mitä Nord Stream -vuodoista ei tiedetä? Tässä oleellisimmat kysymykset

Toistaiseksi avoimia kysymyksiä on enemmän kuin varmaa tietoa. Osaan kysymyksistä ei saada ehkä vastauksia koskaan.

Nord Streamin kaasuputkissa 1 ja 2 on vuotoja Bornholmin saaren lähellä. Maanantaina alueella havaittiin räjähdyksiä. Paljon kysymyksiä on vielä auki näistä tapahtumista.

Aamulehti

Tiistaina paljastuneiden Nord Stream -kaasuputkivuotojen ympärillä leijuu epätietoisuutta. Todennäköisimpinä vaurioiden aiheuttajina pidetään kahta räjähdystä. Myös siitä, että teko vaikuttaa tahalliselta, on laaja yhteisnäkemys.

Kysymyksiä on kuitenkin enemmän kuin vastauksia. Tässä jutussa listaamme kysymyksistä oleellisimmat. Osaan ei saada vastauksia välttämättä koskaan.

Mitä tapahtui? Räjähdys rekisteröityi seismologisille asemille, mutta syytä siihen ei tiedetä. Tekotavasta ei ole konkreettista tietoa, on esimerkiksi mahdollista, että räjähde on ollut paikoillaan vuosia. Toisaalta kohde on 12 kilometrin päässä rannasta ja vuotokohdat 75 kilometrin päästä toisistaan ja teko edellyttäisi jonkinlaista emäalusta, jos räjähdyspanokset on vienyt paikalleen sukeltaja tai robotti.

Mitä vaurioitui? Vaurioiden todellista laajuutta ei toistaiseksi tiedetä, eikä vuodon jatkuessa alueelle ole turvallista mennä. Vuodot voivat kestää vielä pitkään, jopa viikkoja. Epäselvää on myös, miten vuoto korjataan vai voiko sitä korjata ja vaurioittaako reiästä sisäänmenevä merivesi putken käyttökelvottomaksi.

Vuodolla on vaikutuksia myös meriluontoon ja ilmastoon. Teon vaikutukset ympäristöön ovat vasta alustavia. Isoimmaksi ympäristövaikutukseksi arvioidaan nyt, että ilmakehää voimakkaasti lämmittävää metaania vuotaa ilmakehään.

Kuka taustalla? Tekijästä ei ole varmaa tietoa ja on mahdollista, että selvityksistä huolimatta tekijä koskaan selviä. Useat tahot ovat arvioineet, että teon takana on Venäjä.

Mikä on teon motiivi? Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö sanoi Helsingin Sanomille, että on vaikea arvioida, hyötyykö teosta kukaan tai kuka eniten häviää. Toisaalta Hybridiosaamiskeskuksen johtaja Hanna Smith arvioi, että Venäjä hyötyy teosta, sillä Euroopan on pakko reagoida ja hakea yhteinen linja. Sen eduksi on sekin, että huomio siirtyy pois Ukrainasta, valekansanäänestyksistä ja osittaisesta liikekannallepanosta. Muita mahdollisia motiiveja on reaktioiden testaaminen, pelon herättäminen, eripuran kylväminen Eurooppaan tai veruke sotilaallisen läsnäolon lisäämiseksi.

Mitä tästä seuraa? Iso epäselvä ja motiiviin läheisesti liittyvä kysymys on, mitä kaasuvuodosta ja räjähdyksistä lopulta seuraa. Miten se vaikuttaa Euroopan turvallisuuteen? Tuleeko iskuja lisää?

Tältä näytti valtava kuplavyöry Tanskan talousalueen vesillä tiistaina. Pyörteen halkaisijaksi arvioitiin reilu kilometri:

Lue lisää: Miksi Venäjä sabotoisi omia kaasuputkiaan? Tällaisia motiiveja maalla voisi olla

Lue lisää: Pirkanmaan kansanedustajat toivovat pääministeriltä ilmoitusta ja nopeaa eduskunnan keskustelua turvallisuustilanteesta: ”Kriisiin tulee uusia kierroksia koko ajan”

Lue lisää: Mitä meren pinnan alla on mahdollisesti tapahtunut? Asiantuntijat: Räjähde on voinut olla kaasuputkien luona vuosikausia

Lue lisää: Näin Nord Steam -putkien vuodot alkoivat paljastua: Epäillään tahalliseksi, vuoto voi jatkua viikkoja

Lue lisää: Putkivuoto nosti kaasun hintaa – kesän huipuista ollaan kaukana

Lue lisää: ”Tämä voi olla vasta alkua”, sanoo professori Nord Stream -räjähdyksistä

Lue lisää: Venäjän media kertoo laajasti Nord Streamin räjähdyksistä, mutta vaikenee lännen Venäjään kohdistuvista epäilyistä

Lue lisää: Ulkoministeri Haavisto: Nord Stream -putkien vauriot ovat vakava riski ympäristölle ja laivaliikenteelle – Blinken lupasi Ruotsille tukea selvityksiin