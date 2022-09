Ministeri Lindén (sd.) kertoi uudesta aikataulusta, kun hallitus vastasi välikysymykseen vanhuspalveluista. Laki kiristyy ensi keväänä aiemmin sovittua vähemmän.

Hallitus porrastaa hoitajamitoituksen toteutusta. Asiasta kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) eduskunnan täysistunnossa torstaina, missä hallitus vastasi opposition välikysymykseen vanhuspalveluiden tilanteesta.

Mitoitukseksi tulee ensi huhtikuusta alkaen 0,65. Aiempi tavoite 0,7 astuu voimaan 1.12.2023.

"Tämänhetkisen hoitohenkilöstön työvoimapulan vuoksi hallitus on arvioinut uudistuksen toteutuksen aikataulua uudelleen siten, että tavoitteesta ei kuitenkaan tingitä mutta voimaantuloa porrastetaan”, Lindén kertoi eduskunnalle.

Ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusta on kiristetty kuluneella vaalikaudella useaan otteeseen. Viimeisen kiristyksen oli tarkoitus tapahtua ensi huhtikuussa, jolloin mitoitus on ollut tarkoitus nousta 0,7 hoitajaan asiakasta kohden.

"Uudistuksen rahoitus 128 miljoonaa pidetään voimassa. Täten luodaan edellytykset henkilöstömitoituksen saavuttamiselle”, Lindén sanoi.

Hallitus on elo-syyskuussa punninnut näyttävästi mitoituksen kohtaloa. Pontta keskustelulle on antanut hoitajapula, jonka on arvioitu tehneen aiemmin sovitun aikataulun mahdottomaksi.

Muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mielestä tavoitteesta olisi joustettava, koska hoitajia ei käytännössä ole siihen mennessä riittävästi. Laitoksen mukaan hoivakoteihin tarvitaan vielä 3 400 hoitajaa lisää 0,7:n tavoitteen saavuttamiseksi.

THL tosin arvioi, että lisäaikaa tarvittaisiin vähintään vuosi. Porrastus lykkää tavoitetta kahdeksalla kuukaudella.

Rahoituksen pitäminen voimassa oli tärkeää vasemmistoliitolle, joka suhtautui torjuvimmin kiristyksen lykkäämiseen. Puolue on myös pitänyt kiinni rahoituksen säilyttämisestä.