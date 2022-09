Pirkanmaan Jätehuollon biokaasulaitos vuoden myöhässä, urakoitsija irtisanottu ja kaasu palaa harakoille – mitä laitoksella tapahtuu nyt?

Nokian Koukkujärven biokaasulaitos ei toimi vieläkään kunnolla eikä kaasunjakelua ole voitu aloittaa. Kaasua saadaan kyllä tuotettua, mutta se ei ole tarpeeksi puhdasta. Se palaa nyt hukkalämmöksi.

Pirkanmaan Jätehuollolla on suuria vaikeuksia saada Nokian Koukkujärvelle rakennettua biokaasulaitosta toimimaan kunnolla. Niinpä kaasun jakeluasemaa ei ole pystytty ottamaan käyttöön. Se on nyt vuoden myöhässä. Yhtiö katkaisi elokuussa hankintasopimuksen urakoitsijan eli Ecoprotech oy:n kanssa.

Mitä siellä oikein on tapahtunut, Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Harri Kallio?

”Laitos on viivästynyt muun muassa koronapandemian takia, jolloin keskustelimme viivästyksistä urakoitsijan kanssa ja myönnyimme niihin. Urakoitsija on edennyt sen jälkeenkin hyvin hitaasti rakentamisessa. Uusia viivästyksiä tuli jatkuvasti. Emme oikeasti tiedä, mistä on kysymys. Urakoitsija ei ole yksinkertaisesti tehnyt sopimuksen mukaisia toimia.”

Laitosta on toteutettu kvr- eli kokonaisvastuu-urakkana, jossa esimerkiksi aikatauluehdot eivät ole kuitenkaan pitäneet.

”Siellä on työturvallisuuteen liittyviä puutteita, joita nyt korjataan. Ne eivät yksittäistapauksina ole välttämättä kovin isoja, mutta niitä on siellä sun täällä. On hyvin tarkkaa, että laitoksen tulevassa käytössä kaikki asiat ovat paikallaan ja että siellä on turvallista liikkua ja tehdä töitä.”

Ecoprotech oy:n toimitusjohtaja Tero Mäki ei halunnut keskiviikkona kommentoida Aamulehdelle sopimuksen irtisanomista.

Pirkanmaan Jätehuolto oy ei Kallion mukaan ole saanut Ecoprotechilta vastausta, puuttuiko rakentajalta materiaalia vai henkilökuntaa.

”Elokuussa tultiin siihen vaiheeseen, että katsoimme, ettei rakentaja ole pystynyt etenemään hankkeen kanssa kuten olisi pitänyt eikä laitosta ole saatu toistuvista yhteydenotoista tai neuvotteluista huolimatta luovutuskuntoon. Päätimme ottaa laitoksen haltuumme ja saatamme itse loppuun urakkasopimuksessa mainittuja juttuja.”

Käytännössä yhtiö tilaa uudet tekijät ilmeisesti useasta eri yhtiöstä tekemään työmaan loppuun. Kallio ei osaa sanoa, paljonko töistä on vielä kesken.

”Kaasunpuhdistusta pitää parantaa, jätteiden vastaanottoa tehdä sujuvammaksi ja hoitaa työturvallisuuspuutteet.”

Kaasunpuhdistus ei toimi

Laitoksessa käsitellään 17 kunnan biojätteiden lisäksi Nokian jätevedenpuhdistamolta tulevat lietteet. Laitoksen vuosituotannolla pitäisi pystyä ajamaan tuhat kertaa maapallon ympäri. Laite toimii mädätysprosessilla. Mädätys tuottaa lannoitetta ja kaasua.

”Hyvä puoli on se, että kaikki biojätteet käsitellään jo laitoksessa ja laitos toimii. Ongelma on, että kaasunpuhdistus ei toimi eikä tankkausasemaa voida ottaa käyttöön ja kaasua myydä ulos.”

Nyt kaasua puhdistetaan aktiivihiilellä, minkä pitäisi olla vain varajärjestelmä.

Tällä hetkellä kaasu poltetaan harakoille.

”Kaasu on pääasiassa metaania ja se poltetaan pois. Polttaminen on välttämätöntä, koska se vähentää metaania 1/24-osaan. Kaasu menee nyt hukkaan, mikä on todella harmi.”

Milloin kaasua voidaan myydä ulos?

”Niin pian kuin mahdollista. Arvioimme että saamme kaikki puutteet korjattua ensi kesään mennessä. Toivomme, että kaasunjakelu saataisiin toimimaan jo syksyllä.”

Tällä hetkellä Pirkanmaan Jätehuolto käyttää kaasua omissa autoissaan. Nyt yhtiön 16 autoa kulkee kaasulla.

Tampereen kaupunki on jätehuoltoyhtiön suurin osakas ja pääomistaja. Viimeisimmän tärkeimpien tytäryhtiöiden tulosraportin mukaan biolaitoksen rakennusten käyttöönotto joulukuussa 2021 nostaa konsernin poistoja vuositasolla noin 2,2 miljoonaa euroa.

”Laitoksen käynnistämiseen liittyy myös merkittäviä kertaluonteisia operatiivisia kustannuksia, jotka ovat vuoden 2022 aikana arviolta noin 1,5 miljoonaa euroa”, raportissa kirjoitetaan.

Mitä se tarkoittaa?

”Poistot ovat aivan normaaleja. Kun investointi otetaan käyttöön, niin poistot alkavat. Kertakuluissa on jonkin verran lisä- ja muutostöitä, jotka ovat ihan ymmärrettäviä, kun uutta laitosta tehdään. Joudumme myös käyttämään jonkin verran omaa rahaa, ennen kuin takuu- ja vakuusasiat ovat selvät ja saamme irrotettua vastaavan määrän rahaa.”

Kallio arvioi, että laitosinvestoinnin hinnaksi tulee noin 25 miljoonaa. Ennakoitu kustannusarvio oli hiukan yli 23 miljoonaa.

Ecoprotech oy on rakentanut vastaavan biokaasulaitoksen Lappeenrantaan. Se oli valmistumassa siinä vaiheessa, kun Koukkujärvestä tehtiin sopimus. Laitos on Kallion mukaan toiminnassa.

Miten pääsitte urakoitsijasta eroon, pitikö liikuttaa rahaa?

”Ei, meillä on vakuudet ja takuut kunnossa. Voi olla että joudumme vielä neuvottelemaan. Tämä oli meiltä yksipuolinen ilmoitus, irtisanottiin sopimus ja otettiin laitos haltuun.”