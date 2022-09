”Tämä voi olla vasta alkua”, sanoo professori Nord Stream -räjähdyksistä

Putin ehkä kuvittelee, että Euroopassa suunta kääntyy talven aikana ja tulee mullistuksia, sanoo professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.

Aamulehti

Toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, mikä on aiheuttanut Nord Stream -kaasuputkien räjähdykset ja vuodot Itämerellä. Jotkut asiantuntijat ovat pitäneet todennäköisenä, että räjähdysten takana on Venäjä.

Nord Stream -kaasuputkien räjähdyksistä Venäjä kokee saavansa kahdenlaista hyötyä, arvioi Pami Aalto. Aalto on Jean Monnet -professori Tampereen yliopistossa ja energiapolitiikan asiantuntija.

Ensimmäinen on se, että Nord Streamista 50,1 prosenttia on Gazpromin omistuksessa, loput länsimaisten omistajien hallussa. Räjähdyksistä aiheutuu haittaa ennen kaikkea länsimaisille omistajille. Heidän pääomiaan on kiinni hankkeessa paljon ja kaasuputken korjaukset vaativat sitä lisää.

Toinen on psykologinen isku Saksalle. Sillä ei ole enää suoraa kaasuyhteyttä Venäjään. Saksan maariskit ja kauttakulkumaksut kasvavat, kun Saksa saa putkikaasua enää vain Valko-Venäjän ja Puolan kautta kulkevan Jamal-putken kautta. Tämä heikentää edelleen Saksan huoltovarmuutta.

Eikö yli puoliksi oman infrastruktuurin tuhoaminen satuta myös Venäjää itseään?

”Voi olla, että Putin ja hänen lähipiirinsä elävät sellaisessa informaatiokuplassa, jossa he kuvittelevat yhä, että talven aikana Euroopassa suunta kääntyy, tulee mullistuksia, ja kaasua ostetaan vielä heiltä Eurooppaan”, Aalto sanoo.

Tuolloin putki korjattaisiin nopeasti ja kaasu virtaisi Saksaan. Gazpromille kyse olisi siedettävästä alaskirjauksesta, eurooppalaisille omistajille ikävämmästä lisäsijoituksesta, Putinille energiataistelun voitosta.

Aalto ei ihmettele, jos iskuja energiainfrastruktuuria vastaan tulee vielä lisää.

”Tähän astihan on ihmetelty lähinnä sitä, miksi oikein mitään ei ole tapahtunut Venäjän vastaisista pakotteista ja Naton laajenemisesta huolimatta. Tämä voi olla vasta alkua.”