Laskettelukeskuksissa mietitään lumetusta aiempaa tarkemmin, jotta toiminta olisi taloudellisesti kannattavaa.

Laskettelukeskuksissa mietitään tänä talvena aiempaa tarkemmin, milloin lumetus kannattaa aloittaa. Syynä on sähkön hinta.

”Lumetuksen pakkasraja saattaa nousta noin asteella korkeammaksi”, sanoo Sappeen matkailukeskuksen toimitusjohtaja Jouko Poukkanen. Nykytekniikalla on taloudellisesti järkevää valmistaa keinolunta, kun pakkasta on pidemmän aikaa noin 3,5–4 astetta.

Poukkanen sanoo, että Sappeen rinteet avataan jonain lauantaina kello 10, tarkkaa päivää on vaikea päättää, kun säätä ei tiedetä. Viime vuonna rinteet avattiin itsenäisyyspäivän tienoilla.

Päivälipun hinta nousee muutamalla eurolla ja maksaa 47 euroa.

Yrityksen ostamasta sähköstä osan hinta on vakaa, mutta osa tulee päivän hintaan, joka tiedetään vasta edellisenä päivänä. ”Sähkö on haastava kustannuserä, koska sitä ei pysty ennakoimaan”, sanoo Poukkanen.

Säällä iso merkitys

Himos pyrkii avaamaan rinteet itsenäisyyspäivän aikaan joulukuun alussa. Liiketoimintajohtaja Jouni Ojala sanoo, että silloin saadaan kaikki toimimaan ensimmäiseen sesonkiaikaan mennessä, joka on jouluna.

Himos Ski Resort nostaa rinnelippujen hintoja noin 4–5 prosenttia. Päivälippu kassalta ostettuna maksaa 46 euroa.

Moni asia hiihto- ja laskettelukeskuksissa riippuu säästä. Kelit vaikuttavat lumettamisen lisäksi asiakasmäärään. Kausilipun ostajat tasoittavat hieman riskiä. ”Kausilipun ostajat tuovat turvaa. He ovat meille tärkeä asia”, sanoo Sappeen toimitusjohtaja Jouko Poukkanen.

Sappeessa kausikortteja on myyty hyvin, tiistaihin mennessä noin 10 600 kappaletta. Ellivuorestakin kerrotaan, että kausikortit ovat käyneet kaupaksi hyvin, mutta lukuja sieltä ei haluta kertoa. Lukuja ei paljasteta myöskään Himokselta.

Laskettelukeskusten suuri sähkönsyöppö on lumetus. Tehokkuus on sitä parempi mitä enemmän on pakkasta. Esimerkiksi -10 asteessa samasta vesimäärästä tulee enemmän lunta kuin -2 asteessa.

”Energiatehokkuutta mietitään entistä tarkemmin”, sanoo Ojala. Himoksella on viisi eri pumppaamoa. Viime talvena käytössä oli yhtä aikaa noin 85 lumitykkiä. Ojalan mukaan sähkön hinta Himoksella tiedetään melko tarkasti tämän vuoden loppuun asti. Tammi–helmikuussa hinta nousee merkittävästi.

Poukkanen sanoo, että sähkö ei ole ainoa, jonka hinta on noussut viime talvesta, eikä kaikkia kustannuksia pystytä siirtämään hintoihin.

Hyvä talvi takana

Monelle laskettelukeskukselle viime talvi oli hyvä. Sappeessa Pälkäneellä, Sastamalassa Ellivuori Ski Centerissä ja Himoksella Jämsässä kävi ennätysmäärä asiakkaita.

Ellivuoressa kävijöitä oli noin 40 000. ”Tarkkaa määrä emme tiedä, koska lastenrinne on ilmainen”, sanoo toiminnanjohtaja Esa Ropponen.

Sappeen luku on noin 133 000. ”Se on historian kovin hiihtopäiväluku”, sanoo Poukkanen.

Himoksella asiakkaita oli noin 180 000. ”Viime talvi oli kaikkien aikojen talvi”, kuvaa Jouni Ojala.

Pikkupakkasella ei lumeteta

Ellivuori Ski Centerissä ei ole vielä lyöty lukkoon hinnankorotusten suuruutta. ”Muutamalla prosentilla nostetaan”, ennakoi Ropponen. Päivälippu maksoi viime talvena 37 euroa.

Avaamisaika on myös Ellivuoressa vielä auki, se riippuu säästä. ”Millään pikkupakkasella ei lähdetä lumettamaan”, Ropponen sanoo.

Ellivuoressa on käytössä parikymmentä lumitykkiä. Toiminnanjohtajan mukaan Ellivuoren ostaman sähkön hinta on noussut viime talvesta, mutta on vielä siedettävällä tasolla. Ellivuori Ski Centerillä on pitempiaikainen sopimus.