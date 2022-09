Viedäänkö junarata tunneliin Tampereella? Rakennetaanko Lempäälän keskustaan valtava silta? – Tässä ovat Suomi-radan kiinnostavimmat asiat Pirkanmaalla, perjantaina tulossa iso askel

Millaisia ovat Suomi-radan uudet linjaukset? Perjantaina julkaistavassa vertailussa on monta pirkanmaalaisittain tärkeää näkökohtaa. Vertailujen perusteella valitaan, mikä vaihtoehdoista etenee jatkoon.

Tampere–Helsinki-välille suunniteltu Suomi-rata ottaa perjantaina ison askeleen, kun radan reittivaihtoehdot julkaistaan. Vertailua eri vaihtoehtojen välillä on tehty vuoden verran. Nyt tulossa on aiempaa enemmän konkretiaa, jonka perusteella päätetään, mikä vaihtoehdoista valitaan.

Vertailun on teettänyt radan suunnittelusta vastaava Suomi Rata -yhtiö.

Tarkoitus on rakentaa tunnin junayhteys Tampereelta Helsinkiin ja uusi lentorata Helsingistä lentoasemalle. Kun vaihtoehdot on perjantaina esitelty, jäädään odottamaan yhtiön päätöstä siitä, kumpaa vaihtoehtoa viedään eteenpäin.

Selvä on, että Tampere, Pirkanmaa ja Suomi tarvitsevat uusia raiteita, sillä päärata on Suomen liikenteen tärkeimpiä väyliä. Se on matkustajamääriltään Suomen vilkkain ja rataosuus on jo nyt tukkoinen.

Kaksi vaihtoehtoa

Tähän mennessä tiedetään, että kyse on kahdesta päävaihtoehdosta. Lentorata on mukana kummassakin vaihtoehdossa.

Toinen vaihtoehto on nykyinen päärata, jota parannetaan, oikaistaan ja jonka yhteyteen rakennetaan lisää raiteita.

Toinen vaihtoehto tarkoittaa kokonaan uutta rataa uudella maastolinjauksella Tampereelta Helsinkiin. Tämän suurnopeusradan alustavista selvityksissä on päädytty siihen, että linjaus kulkisi nykyisen radan länsipuolella.

Suomi-radan suurnopeusvaihtoehto kulkisi radan länsipuolella. Kartta on suuntaa-antava.

Suurnopeusradalle vaihtoehtoja on uudessa selvityksessä kaksi ja niiden sisällä useampia vaihtoehtoja eri kohdissa. Linjaukset ovat vielä karkealla tasolla, noin puolen kilometrin maastokäytävinä, jotka tarkentuvat, jos suurnopeusrata valitaan ja sitä aletaan toden teolla suunnitella.

Pirkanmaan kiinnostavimmat kysymykset

Kiinnostavia kohtia on paljon. Miten esimerkiksi Lempäälässä rata ohittaa taajaman, rakennetaanko Kirkkojärven yli silta vai kiertääkö rata kauempaa. Viedäänkö rata Tampereella tunneliin, kun kaupungissa on valmiiksi ahdasta? Miten ohitetaan vesistöt ja arvokkaat luontokohteet, jos tarkoitus on saada mahdollisimman nopea ja suora linja? Miten linjaukset liittyvät Tampereen henkilöratapihahankkeeseen ja järjestelyratapihan siirtosuunnitelmiin?

Kiinnostavaa on myös, onko jo etukäteen tiedossa olevia maakuntien vastustavia kantoja kyetty huomioimaan linjausvaihtoehdoissa.

Perjantaina julkaistavassa analyysissa vertaillaan vaihtoehtojen vaikutuksia matka-aikoihin, kapasiteettiin ja liikenteen häiriöherkkyyteen. Lisäksi mukana ovat vaikutukset päästöihin ja laajemmin yhteiskuntaan.

Suomi-rata Tavoitteena on nopea noin tunnin junayhteys Tampereelta Helsinki–Vantaan lentoaseman kautta Helsinkiin ja uusi lentorata Helsingistä lentoasemalle. Rataa suunnittelee Suomi Rata -yhtiö. Vaihtoehtoja Tampereelta Helsinkiin on kaksi, joko uusi ratalinjaus suurnopeusradalle tai olemassa olevan radan lisäraiteet ja oikaisut. Osakkaina Suomi Rata -yhtiössä ovat valtio, Finavia Oyj, Helsinki, Tampere, Vantaa, Hämeenlinna, Janakkala, Riihimäki, Lahti, Akaa, Jyväskylä, Oulu, Pori, Seinäjoki, Vaasa, Kangasala, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Ylöjärvi, Kokkola ja Parkano.

Päärata on korjattava ensin

Ennen uusia raiteita on nykyinen päärata korjattava. Se on seuraavan kahdeksan vuoden suunnitelmissa. Väylävirasto on arvioinut, että korjauksen hinta on noin miljardi euroa.

Lisäksi tarvesuunnittelutasolla on Riihimäen ja Tampereen välisen radan kehittäminen, toisin sanoen kolmas ja neljäs raide sekä mahdolliset oikaisut, joista Pirkanmaalla on haaveiltu pitkään.

Pirkanmaan kannalta olennainen kysymys on, mitä tapahtuu näille suunnitelmille, jos valinta osuu suurnopeusrataan. Jäävätkö lisäraiteet silloin rakentamatta, jos ajatus on, että pääradalle vapautuu tilaa, kun osa liikenteestä siirtyy uudelle radalle? Tässä tilanteessa Suomi-radan parinkymmenen vuoden suunnittelu ja rakennusjakso vaikuttaa tuskastuttavan ellei liian pitkältä ajalta Pirkanmaan tarpeita ajatellen.

Suomi Rata -yhtiön sivujen mukaan suunnittelu vie kahdeksasta kymmeneen vuotta. Tällöin rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan 2030-luvulla ja liikennöinti 2040-luvulla.

Kuntien ja maakuntien intressit eroavat

Vaihtoehtojen kannalta olennaisia ovat myös tarvittava kaavoitus sekä maakuntien ja kuntien eroavat intressit. Tampere tavoittelee nopeaa yhteyttä Helsinki-Vantaalle ja pääkaupunkiin, mutta varsinaisesti vaihtoehtojen välistä valintaa tavoite ei määrittele.

Hämeessä pääratavaihtoehdon korjaus, oikaisut ja lisäraiteet ovat suuremmassa suosiossa.

Suurnopeusrata vaatii maakuntakaavoitusta, ja jos alueilla ollaan vastahankaisia, kaavoitus voi valituksineen venyä paljon pidempään kuin Suomi Rata -yhtiön sivulla arvioitu kolmesta neljään vuotta. Vanhan radan linjaukselle varaus on olemassa maakuntakaavoissa.

Lisäksi suurnopeusrata toisi radanvarteen joukon uusia kuntia Etelä-Suomessa, joissa juna ei kuitenkaan pysähtyisi. Lisäksi vanhoissa radanvarsikunnissa voi suurnopeusradan linjaus herättää närää, jos kunnissa koetaan, ettei hanke hyödytä niitä lainkaan. Kuntien pitäisi kuitenkin tehdä uutta ratakäytävää varten yleis- ja asemakaavat.

Mitä hinnasta tiedetään?

Vaikka alustavat kustannusarviot ovat hyvin karkealla tasolla, Suomi-radan hintalapuksi on arvioitu noin 5,7 miljardia euroa, josta lentoradan osuus on noin 2,7 miljardia ja suurnopeusratavaihtoehdon 3 miljardia.

Vanhan radan korjauksen ja lisäraiteiden hinnaksi on arvioitu noin kaksi miljardia euroa. Kun lentorata on mukana kummassakin vaihtoehdossa, eroa on miljardin verran. Matka-ajoissa ero on 15–20 minuuttia suurnopeusradan eduksi.

Tässä vaiheessa todennäköistä on, että hinnat tuosta vielä nousevat, etenkin, jos rata väistää arvokkaita luontokohteita tai muita hankalia kohteita ja rataa viedään kymmeniä kilometrejä tunnelissa. Perjantaina kustannuksissakin ollaan ehkä tarkemmalla tasolla, mutta silti luvut ovat vielä karkeita. Todellinen kustannusarvio tulee vasta tarkassa suunnittelussa ja lopulliset kustannukset selviävät vasta, kun hanke on valmis.

Mistä löytyy rahoitus?

Rahoitus on etukäteenkin arvioiden yksi koko hankkeen hankalammin ratkottavista ongelmista.

Suomi Rata -yhtiön toimitusjohtaja Timo Kohtamäki sanoi Aamulehden haastattelussa lokakuussa 2021, että Suomi-radalle etsitään myös uusia rakentamisvaihtoehtoja ja että eräs ajatus on kiinteistökehittäminen ja siitä saatavat tulot.

Rahoitusta haetaan myös EU:lta. Päärata on osa EU:n ydinverkkoa, joka voi saada Verkkojen Eurooppa -rahoitusta. Silti esimerkiksi kesällä pääradan peruskorjauksen Pasila–Riihimäki-väli jäi vaille EU-rahaa.

Suomi-radassa kunnat ovat sitoutuneet rahoittamaan suunnittelua 150 miljoonalla. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen sanoi Ylellä elokuussa, että riskinä on, että kuntien rahoituksesta huolimatta lukuisien isojen ratahankkeiden rahoitus kaatuu lopulta valtiolle.

Aamulehti uutisoi vaihtoehdoista ja vertailuista heti tuoreeltaan perjantaina alkuiltapäivästä, kun vertailu tulee julkiseksi.